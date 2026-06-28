La causa por la muerte de Andic entra en una nueva fase con las primeras testificales

Barcelona, 28 jun (EFE).- La investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en la que su hijo Jonathan está imputado por homicidio, entra en una nueva fase a partir de esta semana, con las primeras comparecencias de testigos en el juzgado, entre ellos la psicoterapeuta de la familia.

Será el próximo martes cuando ante la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga el caso empiecen a desfilar los primeros testigos de esta causa -algunos de ellos ya declararon ante los Mossos-, entre ellos el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un precipicio en la montaña de Montserrat, cuando iba de excursión con su hijo Jonathan.

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Para este martes se ha fijado la testifical de la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien Isak Andic y su hijo Jonathan intercambiaron varios mensajes -recuperados del móvil del empresario-, que la magistrada sostiene que acreditan la mala relación entre ambos.

En uno de estos mensajes, a los que ha tenido acceso EFE y que están incluidos en informes policiales, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguraba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

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La defensa de Jonathan Andic alega que se trata de una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas.

En otro mensaje, de mayo de 2024, la psicoterapeuta recordó al fundador de Mango que en una de sus sesiones había comentado que estaba pensando en "desheredar" a su primogénito, un aspecto que la jueza sitúa como uno de los indicios de homicidio, por la "obsesión" que Jonathan tenía por el dinero.

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De hecho, la jueza pidió a los Mossos que investigaran si en el homicidio pudieron intervenir terceras personas y, en concreto, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar.

Para este martes también se ha fijado la comparecencia de Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, que fue la persona a quien primero llamó Jonathan tras la caída mortal de su padre.

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Ante la jueza también comparecerán el próximo viernes como testigos las dos hijas de Isak Andic, Sarah y Judith, que ante los Mossos aseguraron que la relación entre Jonathan y su padre era "buena", pese a algún "rifirrafe".

Judith Andic también testificó ante los Mossos que su padre reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación y agregó que el fundador de Mango "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan".

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La jueza también ha citado como testigos al consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, al responsable de ciberseguridad de la textil y a la secretaria de los Andic, así como a dos agentes de la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos que fueron los primeros en llegar al lugar de la caída.

En paralelo a estas testificales, la jueza también ha ordenado a la policía científica de los Mossos una reconstrucción de la caída, con la participación de los doctores que practicaron la autopsia a Isak Andic y los peritos que hicieron la inspección ocular, con el fin de estudiar si coincide la dinámica de los hechos con los vestigios encontrados -como el reloj, una chaqueta y restos de sangre- y con las lesiones que presentaba la víctima.

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De hecho, la defensa ha presentado al juzgado una pericial que concluye que el fundador de Mango se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío, tras reconstruir en 3D y con maniquíes el "patrón" de la caída que sufrió meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

Por este motivo, la jueza ha pedido que se aporte a la causa el historial médico, asistencial y farmacológico completo de Isak Andic, ya que la Fiscalía considera que se trata de una información que podría resultar "potencialmente relevante" para aclarar los hechos. EFE

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(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023522042)