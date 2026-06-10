Ozempic tiene rival: una nueva pastilla logra controlar el azúcar y reducir el peso de pacientes con diabetes tipo 2

Un hombre adulto mayor de cabello gris toma una pastilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2017, un nuevo medicamento contra la diabetes revolucionó el mercado. Con una inyección subcutánea una vez a la semana, Ozempic conseguía regular los niveles de azúcar en sangre y, como efecto secundario, ayudar a bajar de peso a los pacientes con diabetes tipo 2. Con el tiempo, otros fármacos salieron al mercado a partir del mismo principio activo, la semaglutida, que conseguían combatir tanto la diabetes como el sobrepeso o la obesidad. Ahora, el mercado podría recibir un nuevo competidor, pero esta vez en forma de pastilla.

Se trata de elecoglipron, un agonista del receptor GLP-1 (hormona natural que produce el intestino tras comer) desarrollado por AstraZeneca. Los investigadores presentaron los resultados de sus ensayos clínicos (SOLSTICE) durante la Sesión Científica de la Asociación Americana de Diabetes (Nueva Orleans, 2026). El estudio, publicado en la revista The Lancet, muestra que el fármaco es capaz de reducir significativamente la glucosa en sangre y el peso corporal en personas con diabetes tipo 2.

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“Hasta la fecha, las terapias con GLP-1 se han limitado principalmente a formulaciones de péptidos inyectables u orales, cada una con sus propias limitaciones de administración y dosificación. Ensayos clínicos rigurosos como SOLSTICE pueden ayudarnos a evaluar medicamentos orales que podrían ser igual de efectivos para los pacientes con diabetes, superando estas limitaciones”, valoró la doctora Vanita Aroda, médica investigadora del Mass General Brigham y una de las autoras del estudio.

El 90% de los pacientes controlaron sus niveles de glucosa

El estudio SOLSTICE, patrocinado por AstraZeneca, se llevó a cabo en nueve países, incluyendo Estados Unidos. En él participaron 406 personas con diabetes tipo 2, quienes fueron asignadas aleatoriamente a diferentes grupos de tratamiento. Los investigadores descubrieron que, en todas las concentraciones de dosis, el medicamento redujo los niveles de glucosa significativamente más que el grupo placebo después de 26 semanas.

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Hasta el 89,6% de los participantes que tomaron el medicamento alcanzaron un nivel de HbA1c del 7%, el objetivo estándar para los niveles promedio de glucosa en sangre durante los últimos dos o tres meses para la mayoría de los adultos con diabetes. La seguridad y la tolerabilidad fueron similares a las de otros medicamentos GLP-1 en esta etapa de desarrollo.

Se habla de dos drogas fundamentales en la lucha contra el sobrepeso: Ozempic y Mounjaro. Entérate de cómo pasaron de ser un tratamiento para la glucosa a un fenómeno para adelgazar y la importancia de no autoadministrarlas.

El gran atractivo de este nuevo tratamiento es su forma de administración. La mayoría de los medicamentos GLP-1 disponibles requieren inyecciones subcutáneas. Este producto, en cambio, se administra de forma oral. A diferencia de los agonistas GLP-1 inyectables, elecoglipron no requiere frío ni condiciones especiales de almacenamiento. Además, su formulación permite la combinación futura con otros tratamientos orales, como los inhibidores SGLT2, lo que amplía su potencial terapéutico y de adherencia.

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Opciones de semaglutida oral

En los últimos años, otras farmacéuticas han logrado desarrollar medicamentos a base de semaglutida que pueden tomarse en forma de comprimido. Es el caso de Rybelsus, un fármaco indicado para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2, que no han sido controlados adecuadamente, para mejorar el control glucémico como complemento de la dieta y el ejercicio.

En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de Wegovy en su versión oral. El medicamento de Novo Nordisk podría convertirse en la primera pastilla para la pérdida de peso en el continente. Estos deben ingerirse con el estómago vacío a primera hora de la mañana, y se debe evitar la ingesta de alimentos y líquidos durante los 30 minutos posteriores.

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