El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra y el escándalo de las joyas: “No vamos a pasar ni una”

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, en el Senado. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Partido Popular ha avanzado que volverá a citar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. Así lo ha avanzado este martes la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien ha anunciado una nueva ofensiva con otros cuatro nuevos interrogatorios en julio.

El exlíder socialista ya compareció en la comisión de investigación del caso Koldo el pasado mes de mayo, donde negó su vinculación con el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. El PP ha argumentado la citación en los últimos avances judiciales, entre ellos la imputación del expresidente por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales y el hallazgo de las joyas en su despacho.

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El juez decidió abrir una causa separada sobre este último asunto, ante las sospechas de que puede incurrirse en un delito de contrabando. “Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una”, ha avisado la portavoz. García no ha querido desvelar la fecha prevista para su comparecencia, limitándose a decir que estarán a la espera de los avances judiciales.

El PP multiplica los interrogatorios en julio

Los populares se reservan un segundo interrogatorio a la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Alcázar, quien compareció este lunes, pero se acogió a su derecho a no declarar, alegando que se encuentra imputada en el ‘caso Plus Ultra’. “Ella puede acogerse a ese derecho, pero quien calla repite”, ha afirmado García.

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Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado. La primera en hacerlo será la ministra Sara Aagesen. El PP pone el foco en el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos, que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’.

Asimismo, García ha garantizado que la ‘comisión Koldo’ del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el “comando cloacas”, por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil y a la presidenta del PSOE.

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El PP acusa a Sánchez de “atrincherarse” contra una mayoría parlamentaria

La portavoz ha acusado al presidente del Gobierno de atrincherarse contra una mayoría parlamentaria. Ha recordado las votaciones que se produjeron la semana pasada en el Congreso y el Senado, donde se aprobaron mociones para exigir a Pedro Sánchez una moción de confianza y su dimisión inmediata.

La votación en la Cámara Baja salió adelante con el voto de Junts per Catalunya, que junto a Vox y PP sumaron una mayoría absoluta. Los de Carles Puigdemont no se presentaron en la votación en el Senado, pero la mayoría popular permitió que saliese adelante. “Sánchez ya no se comporta como un demócrata”, ha acusado García, quien ha añadido que “no hay cortina de humo que tape su soledad parlamentaria”.

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