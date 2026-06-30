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Los famosos que deben a Hacienda en 2026: Isabel Pantoja y Bertín Osborne siguen en la lista junto a Paz Vega o Kiko Matamoros

La Agencia Tributaria ha publicado el listado de personas físicas y empresas que debían más de 600.000 euros al fisco al cierre de 2025

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Isabel Pantoja sigue en la lista de famosos que deben a Hacienda. (Europa Press)
Isabel Pantoja sigue en la lista de famosos que deben a Hacienda. (Europa Press)

Un año más, la Agencia Tributaria ha publicado su lista de grandes deudores, y varios rostros conocidos del panorama español repiten en el polémico listado. Entre ellos figuran Isabel Pantoja, Bertín Osborne y el exfutbolista Arda Turan, quienes no logran zanjar sus cuentas pendientes con Hacienda, según la decimotercera edición de este registro, cerrada a 31 de diciembre de 2025. La lista, que agrupa a quienes deben más de 600.000 euros, incluye en esta ocasión a 5.853 contribuyentes, una cifra un 2,4% inferior a la del año anterior.

El nombre de Isabel Pantoja vuelve a aparecer entre los deudores más destacados. La artista debe actualmente 1.273.872,59 euros, una cifra superior al poco más de un millón que acumulaba el año pasado. Bertín Osborne, por su parte, ha logrado reducir ligeramente su deuda, que pasa de 865.849,06 euros a 835.287,38 euros, aunque sigue ocupando un puesto relevante en el listado. En el caso de Arda Turan, exjugador del Atlético de Madrid y FC Barcelona, la situación permanece estable, con un

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Famosos y figuras públicas que repiten en la lista

La presencia de celebridades y antiguos dirigentes deportivos se mantiene como una constante en la relación de grandes morosos. Este año también continúan nombres como Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, con 993.154,94 euros de deuda, apenas una leve reducción respecto al ejercicio previo. Otro caso destacado es el de José María Enríquez Negreira, que debe 1.089.874,7 euros, una cifra ligeramente inferior a la que presentaba al cierre de 2024.

Por su parte, el exbanquero Mario Conde ha rebajado de forma considerable su deuda, pasando de algo más de 3,79 millones a 1.928.273,95 euros, aunque sigue figurando en la lista.El listado también incluye a otras personalidades como la actriz Paz Vega con una cifra de 1,8 millones de euros. La reiteración de estos nombres año tras año evidencia la dificultad de algunos famosos para regularizar su situación fiscal, a pesar de los esfuerzos por reducir progresivamente las cantidades adeudadas.

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(Noticia en ampliación)

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