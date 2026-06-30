Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria ha publicado este martes su decimotercer listado de grandes deudores con la Hacienda pública, en el que figuran 5.853 contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros pendientes a cierre de 2025. El importe total alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que en la lista anterior, según los datos facilitados por el organismo.

Dentro del listado, 1.111 son personas físicas, con una deuda conjunta de 1.680 millones de euros. Entre ellas, los mayores importes corresponden a Agustín Olivares Garrigós y Ramón Olivares Garrigós, dos hermanos empresarios vinculados a la construcción y la promoción inmobiliaria, que encabezan el ranking con 36,8 millones de euros cada uno.

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La lista solo incluye deudas y sanciones tributarias que superan los 600.000 euros, que no han sido pagadas en periodo voluntario, que seguían pendientes a 31 de diciembre de 2025 y que no estaban aplazadas ni suspendidas. Además, tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Hacienda exige que las deudas sean firmes para poder incluirlas en la publicación.

Quiénes son las personas físicas que más deben a Hacienda

Los hermanos Agustín y Ramón Olivares Garrigós ocupan los dos primeros puestos de la lista de personas físicas. Ambos han desarrollado su trayectoria empresarial en el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, principalmente en Ciudad Real y también en Panamá, y ya habían aparecido en ejercicios anteriores entre los mayores morosos con la Agencia Tributaria.

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Tras ellos figura Diana Grapin Stavinschi, con una deuda de 30,5 millones de euros. Su nombre aparece en el listado publicado por la Agencia Tributaria como persona física, aunque no cuenta con un perfil público tan conocido como otros deudores incluidos en el ranking.

El cuarto puesto corresponde a Addy Núñez Beltre, con 23,8 millones de euros pendientes. Se trata de un empresario de origen dominicano afincado en España desde hace más de dos décadas, vinculado a distintas sociedades y que ya había figurado en ediciones anteriores del listado.

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También aparecen Teresa Maldonado Taillefer y Jesús Ruiz Casado, con 15,6 y 15,5 millones de euros, respectivamente. Ambos están vinculados a Aifos, una promotora inmobiliaria que llegó a tener un peso relevante durante el boom del ladrillo y que acabó afectada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Entre los mayores deudores figura además Agapito García Sánchez, con 14,9 millones de euros. Es otro nombre habitual en la lista de morosos y su trayectoria empresarial ha estado vinculada al sector inmobiliario, aunque también ha ocupado cargos en sociedades de otros ámbitos.

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Un documento oficial con cifras de euros y un sello que indica "deuda pendiente" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los 15 mayores deudores persona física

Agustín Olivares Garrigós: 36.832.485,60 euros Ramón Olivares Garrigós: 36.832.485,60 euros Diana Grapin Stavinschi: 30.514.632,15 euros Addy Núñez Beltre: 23.825.115,31 euros Teresa Maldonado Taillefer: 15.642.422,61 euros Jesús Ruiz Casado: 15.561.766,74 euros Agapito García Sánchez: 14.930.205,25 euros Philippe Sermay: 14.671.139,82 euros Francisco Bejarano Zafra: 14.203.681,82 euros Juana Borja Serrano: 12.172.957,05 euros Manuel Valiente Serviole: 11.559.956,15 euros Ángel de Cabo Sanz: 10.735.464,16 euros Yolanda García Sánchez: 9.887.020,03 euros Lakh Ndieme: 9.333.612,12 euros Kirsten Erna Johanna Altmann: 8.160.280,64 euros

Francisco Bejarano Zafra, que adeuda 14,2 millones, ha estado vinculado al sector de la alimentación y la distribución de pescado. Juana Borja Serrano, con 12,2 millones, aparece relacionada con actividades empresariales del mundo del motor y la intermediación de vehículos. Manuel Valiente Serviole, con 11,6 millones, ha estado vinculado a Desarrollos Empresariales Petrel SL.

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Otro de los nombres más conocidos es Ángel de Cabo Sanz, empresario valenciano conocido como “el liquidador”, que debe 10,7 millones de euros. Su figura ganó notoriedad por la adquisición de empresas en dificultades, entre ellas Marsans o Nueva Rumasa, operaciones que también derivaron en problemas judiciales.

Por último, Yolanda García Sánchez, Lakh Ndieme y Kirsten Erna Johanna Altmann completan la lista de los 15 mayores deudores persona física, con 9,8 millones de euros, 9,3 millones de euros y 8,1 millones de euros, respectivamente. Sus nombres figuran en el listado, pero no cuentan con un perfil público ni con información empresarial relevante fácilmente identificable.

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La deuda total baja, pero sube entre las personas físicas

La nueva lista de morosos recoge menos contribuyentes que la publicada el año pasado. En total, aparecen 5.853 deudores, un 2,4% menos, y la deuda global baja hasta los 15.432 millones de euros. Sin duplicidades, ya que algunos importes corresponden tanto a deudores principales como a responsables solidarios, el importe se sitúa en 15.364 millones.

La evolución es distinta según el tipo de contribuyente. Las personas físicas aumentan de 1.077 a 1.111 y su deuda conjunta sube de 1.579 a 1.680 millones de euros. En cambio, las personas jurídicas bajan de 4.920 a 4.742 y el importe asociado desciende de 14.558 a 13.752 millones.

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Hacienda también detalla que 879 deudores han salido del listado respecto al año anterior, con una deuda asociada de 1.729 millones de euros, mientras que 735 entran por primera vez o vuelven a aparecer, con un importe conjunto de 1.083 millones. La salida puede deberse al pago total o parcial de la deuda, a la obtención de un aplazamiento o suspensión, o a la falta de firmeza de las cantidades pendientes.