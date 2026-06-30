Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres colombianas en España. La operación, realizada en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, permitió rescatar a una víctima que iba a ser trasladada de forma inminente a Arabia Saudí y detuvo a cinco personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión provisional. Las mujeres eran captadas en Colombia mediante falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y posteriormente explotadas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en Bilbao y Málaga.

La investigación se inició en noviembre de 2025 tras la denuncia de una mujer que relató haber sido captada en Colombia, donde le ofrecieron esa falsa oferta laboral. Según relató, la organización facilitó toda la infraestructura necesaria para el viaje, incluidos billetes de avión, reservas hoteleras y dinero destinado a aparentar una entrada legal en territorio español como turista.

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Amenazas e intimidaciones

Las víctimas contraían una deuda vinculada a los gastos de viaje y manutención, que debían saldar entregando la totalidad de sus ingresos por el ejercicio de la prostitución. Según la Policía Nacional, esta situación se mantenía a través de amenazas e intimidaciones, mientras la organización mantenía contacto con familiares de las víctimas en el país de origen.

El dispositivo desplegado el 17 de marzo de 2026 incluyó registros en las localidades de Lugo y Getafe (Madrid), donde se detuvo a otros dos miembros de la organización. En paralelo, y con apoyo de las autoridades colombianas, se realizó una entrada y registro en la ciudad de Pereira, que permitió arrestar al presunto responsable de la captación de mujeres en Colombia.

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Los agentes detienen a uno de los hombres implicados en la red. (Policía Nacional)

Ofrecían drogas a los clientes

Durante la investigación, los agentes identificaron al menos a una víctima y detectaron la posible existencia de una segunda mujer afectada, por lo que las labores de localización y protección continúan. De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, la organización estaba compuesta por cinco personas de origen colombiano. Además, la investigación permitió acreditar que los detenidos presuntamente ofrecían sustancias estupefacientes a los clientes de los pisos donde se realizaba la explotación sexual.

Los cinco arrestados han sido puestos a disposición judicial, y cuatro de ellos permanecen en prisión provisional.