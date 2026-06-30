Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Salma Paralluelo abandona el FC Barcelona. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Es oficial. Salma Paralluelo no seguirá en el FC Barcelona la siguiente temporada. Tras cuatro temporadas, el club catalán lo ha anunciado a través de un comunicado. La internacional española ha decidido no renovar su contrato, que expiraba hoy mismo, y a partir de mañana será agente libre.

“El FC Barcelona quiere agradecer a Salma Paralluelo su compromiso, dedicación y contribución durante estas cuatro temporadas vistiendo la camiseta azulgrana. El Club le desea mucha suerte en esta nueva etapa”, ha señalado la institución en dicho escrito.

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La zaragozana llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Villarreal, cuando apenas tenía 18 años y como una de las promesas del fútbol femenino español. Ahora, ya consolidada, Salma es una de las atacantes más completas del panorama futbolístico. Destaca su velocidad (compaginaba el fútbol con el atletismo en su adolescencia), su buen golpeo de balón y polivalencia.

Salma Paralluelo, candidato al Premio Puskas 2022

Cuatro temporadas y 15 títulos

Tras de sí deja un palmarés envidiable. Coincidiendo con la época dorada del FC Barcelona femenino, Salma ha disputado 131 partidos oficiales, marcado 72 goles como azulgrana y levantado 15 títulos, entre ellos tres Champions League, cuatro Ligas F, tres Copas de la Reina, cuatro Supercopas de España y una Copa Catalunya.

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Es más, la última imagen de Salma como culé será difícil de olvidar. Fue en la última Copa de Campeones disputada en Oslo frente al Olympique Lyonnais. Aunque aportó desde el banquillo, la futbolista fue la que puso la guinda al pastel con un doblete que impedía cualquier capacidad de reacción del rival en los minutos finales y sellaba el triunfo culé.

El segundo gol de Salma en la final de la Champions de Oslo. (REUTERS/Yves Herman)

No le van a faltar ‘novias’

Aunque el Barcelona trató de asegurar su continuidad con una oferta de renovación, la futbolista optó por iniciar una nueva etapa profesional. Diversos clubes de Inglaterra, Francia y Estados Unidos aparecen entre los posibles destinos de una de las futbolistas con mayor proyección del fútbol mundial.

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Fuga de talento en el FC Barcelona

La baja de Salma se suma a las de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle. La leyenda del FC Barcelona lo anunció en un vídeo publicado en sus redes sociales cargado de emoción: “Ha sido una historia perfecta”. Catorce temporadas, 507 partidos, 233 goles y 38 títulos avalan una carrera sin parangón. La capitana y doble Balón de Oro se marcha al London City Lionesses, el proyecto de la empresaria Michele Kang, donde su ficha de en torno a 800.000 euros anuales sí tiene cabida.

También abandonará el Barça Mapi León. Llegó al FC Barcelona en 2017, en el que fue el primer traspaso pagado de la historia del fútbol femenino español (el Atlético de Madrid cobró 50.000 euros), y nueve temporadas después se va libre.

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Y, por último, Ona Batlle, formada en La Masía, había regresado al club de su vida en 2023 con la idea de terminar allí su carrera. Sin embargo, el Arsenal le ha hecho una oferta que difícilmente ha podido obviar. Además, coincidirá con otra de las estrellas de la etapa dorada culé, Mariona Caldentey.

Las cuatro salidas no son un accidente aislado, sino el último capítulo de una sangría que empezó hace años. En 2022 se fueron Lieke Martens, al PSG, con una ficha imposible para el Barça, Leila Ouahabi al Manchester City y Andrea Pereira al América de México. En 2024, Sandra Paños y Mariona Caldentey cerraron sus ciclos. En 2025, Fridolina Rolfö e Ingrid Engen rescindieron o no renovaron.

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