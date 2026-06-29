España

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

El dato adelantado del INE mantiene estable la inflación anual y sitúa la subyacente en el 2,9%, una décima menos que en mayo

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Sobre un suelo de madera se ve un ladrón con varios enchufes, la mano de un hombre encendiendo el ladrón y una factura de la luz.
Un hombre enciende una largadera con varios enchufes con una factura de luz en la mano (Alberto Ortega / Europa Press)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en junio una tasa anual del 3,2%, el mismo nivel registrado en mayo, según el indicador adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato, que deberá confirmarse el próximo mes, supone que la inflación se mantiene por cuarto mes consecutivo por encima del 3%, aunque no acelera en el primer mes en el que puede empezar a notarse la retirada parcial de las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y el gas.

La estabilidad de la tasa general no significa que todos los precios se hayan comportado igual. La electricidad y el gas tiraron del IPC al alza porque se encarecieron más que en junio de 2025, según el INE. En sentido contrario actuaron los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios disminuyeron frente a la subida registrada un año antes. La subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, bajó una décima, hasta el 2,9%.

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Los precios suben un 0,6% respecto a mayo

Aunque la tasa anual no haya aumentado, los precios de consumo sí subieron durante el mes. En junio, el IPC registró una variación mensual del 0,6% respecto a mayo, según el indicador adelantado del INE. Es una subida superior a la del mes anterior, cuando los precios habían avanzado un 0,1%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Esta diferencia se explica por la forma en la que se mide cada indicador. La tasa anual compara los precios con los del mismo mes del año anterior, mientras que la mensual mide cuánto han cambiado respecto al mes inmediatamente anterior. Por eso, el dato interanual puede mantenerse estable aunque los consumidores sí noten incrementos en determinados recibos, productos o servicios.

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El indicador europeo también se mantiene estable

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la evolución de los precios en España con la de otros países de la Unión Europea, también se mantuvo sin cambios en junio. Su tasa anual estimada fue del 3,6%, la misma que en mayo, mientras que la variación mensual se situó igualmente en el 0,6%.

La inflación subyacente armonizada se situó en el 3,3%. Todos estos datos forman parte del indicador adelantado, por lo que todavía son provisionales. El INE publicará el dato definitivo del IPC de junio la segunda quincena del próximo mes de julio, con el desglose completo por grupos de consumo y la confirmación de las tasas avanzadas este lunes.

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