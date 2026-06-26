Cuál fue el origen de los terremotos en Venezuela, según los geólogos

Las imágenes del doble terremoto que sacudió Venezuela

Venezuela vive una de las peores tragedias de su historia: tras el doble terremoto hay al menos 235 muertos,4.300 heridos y 157 desaparecidos. Miles de familias debieron abandonar sus hogares, al menos 250 edificios tienen daños estructurales y hay ocho hospitales afectados. Sólo en el estado de La Guaira, que el Gobierno identificó como epicentro de la devastación, más de 100 edificios colapsaron.

Según los geólogos consultados por Infobae, el origen de los terremotos en Venezuela está asociado al doblete sísmico: dos sismos principales de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la misma zona con 39 segundos de diferencia.

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Detrás de esa secuencia, los especialistas ubicaron un marco de alta tensión geológica en el norte del país, donde interactúan la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.

Un mapa geológico de Venezuela señala el doblete sísmico de 7,2 y 7,5 registrado el 25 de junio de 2026 en Yaracuy, e ilustra su mecanismo inmediato y marco tectónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doblete sísmico combinó dos factores: una secuencia inusual en la que un terremoto grande alteró el estado de tensiones y pudo activar una falla cercana, y un contexto tectónico marcado por la fricción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, con numerosas fallas activas en el norte de Venezuela.

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El geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), explicó en una nota a Infobae que lo ocurrido no respondió al esquema habitual de terremoto principal y réplica. A su juicio, se trató de dos eventos de magnitud comparable, ambos capaces de causar daño por sí mismos.

Folguera sostuvo que “en algunos casos, un sismo grande puede activar otro en una falla cercana porque el movimiento inicial modifica las tensiones en el área y puede reactivar estructuras vecinas”. También precisó que, cuando una falla se mueve, “cambia el estado de tensiones en la zona y eso puede reactivar una falla cercana”.

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En tanto, el geólogo Gustavo Ortiz, director del Gabinete de Sismotectónica/ CONICET en la Universidad Nacional de San Juan, añadió a Infobae que este comportamiento puede asociarse a ciertos contextos tectónicos. También advirtió que “los eventos sísmicos no se pueden predecir”.

El choque de placas detrás de la sismicidad en Venezuela

Tras los dos terremotos, el balance provisorio es de al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos ( REUTERS/Maxwell Briceno )

El trasfondo estructural de estos terremotos estuvo en el límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, dos placas tectónicas que se rozan y se desplazan en el norte de Venezuela.

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Esa fricción sostuvo una actividad sísmica constante en la franja que cruza el país desde la frontera con Colombia hasta el litoral central. Según Folguera, ambos terremotos tuvieron su origen en la falla de Oca, una estructura geológica activa que atraviesa el norte de Venezuela en forma paralela al mar Caribe y que se conecta con la falla de El Pilar en el sistema Oca-El Pilar, parte del límite sur de la Placa del Caribe en su fricción y desplazamiento lateral contra la Placa Sudamericana.

El especialista detalló que durante décadas las placas tectónicas permanecen bloqueadas mientras acumulan tensión, e indicó que cada 100 años se produce un terremoto de esta magnitud.

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Según datos recogidos por Infobae, los dos sismos tuvieron epicentro en el estado de Yaracuy, cerca de San Felipe, en el noroeste venezolano. El primero ocurrió el miércoles 25 de junio de 2026 a las 18:04, a 21 kilómetros de profundidad, y el segundo llegó 39 segundos después, a 10 kilómetros, en la misma zona.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró magnitudes de 7,2 y 7,5, mientras que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos describió la secuencia como un doblete sísmico y la actualización técnica identificó al temblor de 7,5 como el evento principal.

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Los geólogos explicaron que el doblete sísmico en Venezuela respondió a la interacción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana en el norte del país (Europa Press)

Las fallas activas que explican el riesgo sísmico

La exposición sísmica de Venezuela no dependió solo del contacto entre placas tectónicas. También pesó la presencia de fallas activas, con la falla de Boconó como principal límite superficial entre la Placa del Caribe y la Sudamericana.

Esa fractura geológica tuvo unos 500 kilómetros de longitud y cruzó los Andes venezolanos desde la depresión del Táchira hasta las costas del Caribe, cerca de Morón, en Carabobo. Esa estructura figuró entre las responsables de muchos de los sismos más fuertes del país.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) consideró que los eventos sísmicos figuraron entre los mayores riesgos para la población venezolana. Cerca del 80% de los habitantes residió en zonas de alta amenaza sísmica, en un territorio donde también operaron las fallas de San Sebastián, El Pilar, Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica.

La franja de mayor riesgo siguió los principales sistemas montañosos del país, a lo largo de unos 100 kilómetros de ancho. En los Andes venezolanos, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental se concentraron varias de las fallas sismogénicas más activas.

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Qué puede ocurrir después del doblete sísmico

Cerca del 80% de la población de Venezuela vive en zonas de alta amenaza sísmica por la presencia de fallas activas como Boconó, San Sebastián y Oca-Ancón (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Tras una secuencia de este tipo, lo esperable fue la aparición de réplicas en los días y meses siguientes, indicó Ortiz. Folguera planteó además que, después de dos terremotos grandes, cada uno pudo generar su propia secuencia de movimientos menores. Ese escenario aumentó el riesgo sobre estructuras ya afectadas.

La secuencia también pudo extender el tiempo total de sacudida y elevar la exigencia sobre construcciones dañadas. La combinación de un fenómeno poco habitual con una infraestructura ya expuesta agravó el impacto social del episodio.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de laONU, estimó que hasta 6,76 millones de personas pudieron haber sido afectadas por los terremotos, incluida una proyección de dos millones de personas en Caracas.

La portavoz Zoe Brennan advirtió: “Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”, y agregó: “Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad”.