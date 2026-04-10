La petición de Alberto Ávila a Mediaset tras haber abandonado ‘Supervivientes 2026′: “No me he quedado satisfecho”

Alberto Ávila en el debate de 'Supervivientes 2026' tras haber abandonado Cayos Cochinos por su estado de salud (Mediaset)

Alberto Ávila ya se encuentra en España tras su salida forzosa de Supervivientes 2026, donde se vio obligado a abandonar la competición por motivos de salud. Su paso por el concurso, marcado por la superación personal, quedó interrumpido a causa de una infección en el muñón que llevó al equipo médico a recomendar su evacuación definitiva de Honduras.

El regreso del deportista al plató del programa estuvo cargado de emoción. Ávila fue recibido entre aplausos y abrazos por parte de familiares, amigos y público, visiblemente agradecido por el apoyo recibido. Ya sentado junto al presentador Jorge Javier Vázquez, el exconcursante hizo balance de su experiencia en el reality y abordó tanto su salida como su estado actual.

Alberto Ávila, exconcursante de 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

En relación con su abandono, el deportista se mostró sereno y resignado, restando dramatismo a la situación al afirmar “cosas que pasan”. A pesar del desenlace, quiso poner en valor lo vivido durante su estancia en el programa: “Lo he disfrutado como el que más, como un niño. Me habéis hecho llorar, he flipado”, aseguró sobre su experiencia en los Cayos Cochinos.

La petición de Alberto Ávila a la organización de ‘Supervivientes 2026′

Durante la entrevista, Jorge Javier Vázquez también tuvo palabras de reconocimiento hacia el concursante, destacando el impacto que ha generado su paso por el formato: “Nos has removido muchos sentimientos positivos y nos has enseñado mucho… Me parece muy importante lo de saber parar”. Unas palabras que Ávila agradeció visiblemente emocionado. Más allá del balance del concurso, el deportista compartió una reflexión personal sobre la gestión emocional en momentos complicados. “No se puede estar siempre happy flower y feliz. Si hay que estar triste, pues se dice y se apoya uno. Yo lo he dicho públicamente, que estaba triste. Hay gente que a lo mejor es más para ellos, pero apoyarse en la familia o gente cercana…”, expresó, reivindicando la importancia de visibilizar también los momentos de vulnerabilidad.

Alberto Ávila, obligado a abandonar 'Supervivientes 2026' debido a su delicado estado de salud (Mediaset)

Uno de los momentos más inesperados de la noche llegó cuando Ávila anunció una decisión que no había sido adelantada previamente. Tras agradecer la oportunidad brindada por la cadena y la productora, declaró: “En primer lugar, quería dar las gracias a Telecinco, Mediaset y Cuarzo por esta oportunidad que me han dado. Poca gente se atreve a tanto”. Acto seguido, hizo pública su intención de regresar al formato en el futuro, postulándose como candidato para una posible edición especial: “No me he quedado satisfecho con mi concurso, por eso, oficialmente, me presento como posible concursante para Supervivientes All Stars. Dicho queda”.

La reacción del público fue inmediata, con una ovación que respaldó sus palabras. Por su parte, el presentador respondió con un deseo: “ahí queda, ojalá puedas ir”. Cabe recordar que Supervivientes All Stars es una versión del formato que reúne a participantes destacados de ediciones anteriores, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre una nueva entrega. Antes de pensar en un eventual regreso, Ávila deberá centrarse en su recuperación. Su abandono estuvo motivado por las complicaciones derivadas de las condiciones climáticas extremas en Honduras, especialmente la humedad y las lluvias, que provocaron la infección en su muñón. Esta situación obligó a su evacuación para someterse a un tratamiento antibiótico y evaluar su evolución.

El propio concursante ya había mostrado su tristeza cuando recibió la noticia de que no podía continuar en el reality. En ese momento, expresó con sinceridad: “Lo hemos peleado hasta el final... Estoy muy triste porque yo me he dado cuenta en este reality que hay que ser sincero con uno mismo, estoy muy orgulloso y tengo muy superada mi discapacidad desde hace mucho tiempo, no me avergüenza. Pero en días como hoy hay que parar, llorar, ponerse triste y lamentarme de que me pueden pasar estas cosas que a la gente no le pasan. Hay que permitirse estar unos días triste y continuar la vida”.