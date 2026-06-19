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La discreta hermana de Paz Padilla, Cristina Piaget, Roi de ‘OT 2017′ y una tiktoker muy famosa, entre los colaboradores de ‘El show de Paz’

‘Infobae’ ha podido acudir a la presentación del nuevo programa de Paz Padilla en Telecinco

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Paz Padilla, presentadora de 'El show de Paz' (Mediaset España)
Paz Padilla, presentadora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

Telecinco ha presentado ante Infobae y otros medios El show de Paz, el nuevo formato con el que Paz Padilla desembarcará en las tardes del fin de semana con una mezcla de entrevistas, humor, emoción, cámaras ocultas y sorpresas en directo, un proyecto diseñado a medida de la humorista gaditana con el que la cadena quiere reforzar su oferta de ocio y recuperar la presencia de la presentadora en antena.

El programa contará con un equipo de colaboradores formado por Lola Padilla, Cristina Piaget, Fabiola Martínez, Roi Méndez, Jenni Alcolado y Jimmy Castro, y arrancará con William Levy como primer invitado en una entrevista que, según Telecinco, combinará confidencias personales, anécdotas profesionales y momentos de humor.

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La principal novedad del espacio, que se estrena el 27 de junio a las 16:00 horas, está en la incorporación de Lola Padilla, hermana de la presentadora, que debutará por primera vez en televisión como colaboradora habitual. Según ha explicado Telecinco, ejercerá de hermana mayor, también literalmente, dentro de un formato concebido para mostrar como nunca antes la personalidad y la forma de entender la vida de Paz Padilla.

La hermana de Paz Padilla y Cristina Piaget

Lola Padilla, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)
Lola Padilla, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

La presencia de Lola Padilla convierte el entorno familiar de la comunicadora en una parte activa del programa. Hasta ahora alejada de los focos, puesto que trabajaba en un hospital encargada de los Rayos X, su participación abre una vertiente inédita del universo personal de la presentadora, que en los últimos años ha situado su historia familiar, por ejemplo con su hija Ana Padilla, en el centro de su discurso público y profesional.

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Cristina Piaget, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)
Cristina Piaget, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

La otra incorporación destacada es Cristina Piaget, que suma un nuevo proyecto en Telecinco meses después de ser la gran protagonista, y para algunos ganadora moral, de GH Dúo. Su fichaje supone una recompensa por ser uno de los rostros revelación de la cadena este año. Junto a ella y a Lola Padilla, el plantel de colaboradores se completa con la exmujer de Bertín Osborne y exmodelo Fabiola Martínez, el cantante y exconcursante de OT 2017 Roi Méndez, la influencer y humorista con más de un millón de seguidores Jenni Alcolado y el actor y presentador Jimmy Castro.

Fabiola Martínez, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)
Fabiola Martínez, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

En qué consiste ‘El show de Paz’

La variopinta y novedosa selección responde a la intención de articular un entretenimiento transversal capaz de combinar conversación, actualidad social, humor y experiencias personales. Telecinco sitúa el “estilo único e impredecible de Paz Padilla” como eje de cada entrega. La cadena plantea así una propuesta que busca apartarse de los formatos convencionales de testimonios y entrevistas para construir un espacio más vinculado a la personalidad de su conductora.

Jimmy Castro, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)
Jimmy Castro, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

En cada entrega, el programa recibirá a personajes conocidos para entrevistarlos, presentará sorpresas y desarrollará situaciones con el equipo de colaboradores sobre asuntos muy diversos. El formato no se limitará al plató, porque la presentadora también saldrá a la calle en busca de historias, emociones y escenas de tono humorístico.

Jenni Alcolado, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)
Jenni Alcolado, colaboradora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

Uno de esos apartados será ‘Héroes de Paz’, una sección de cámaras ocultas en la que personas anónimas se enfrentarán a situaciones límite diseñadas para medir su solidaridad, su generosidad y su compromiso con los demás. A ese bloque se sumará Paz en cadena, una iniciativa solidaria que conectará en directo a personas que necesitan ayuda con otras dispuestas a ofrecérsela para tratar de dar respuesta a problemas concretos.

El programa incluirá además ‘Susto o Paz’, en el que la presentadora abandonará el plató disfrazada de distintos personajes para mezclarse con la gente y sorprender a los viandantes con sustos y bromas. Jenni Alcolado tendrá su propio espacio en ‘Las bromas de Jenni’, donde pondrá a prueba las reacciones, la paciencia y el sentido del humor de personas de la calle mediante situaciones grabadas con cámara oculta.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

El estreno contará con William Levy como reclamo principal. El actor y productor cubano-estadounidense se sentará con Padilla en una conversación distendida que servirá como carta de presentación de un formato con el que, según Telecinco, Mediaset recupera a una de sus figuras históricas para un proyecto propio y da una nueva oportunidad a Cristina Piaget.

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