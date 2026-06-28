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Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

La selección europea estaba eliminada hasta que logró meter un gol en el minuto 96 de la segunda parte

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España ya conoce a su rival en los dieciseisavos del Mundial: será Austria, que ha sellado la segunda plaza del Grupo J con un 3-3 ante Argelia resuelto en el minuto 96 y que dibuja además el siguiente cruce de la selección de Luis de la Fuente, con Croacia o Portugal en el horizonte si supera la eliminatoria.

El partido de Los Ángeles se jugará el 2 de julio después de que Sasa Kalajdzic empatara en la última acción en un encuentro con un final increíble, en el que los austriacos estaban eliminados en el tiempo de descuento después de que Riyad Mahrez hubiera puesto el 3-2 del lado argelino en el minuto 93. En ese instante, parecía definido que el rival de España sería Argelia, pero la selección europea logró el empate heróico solo tres minutos después, con un gol que ha dejado a Austria como segunda de grupo y a Argelia como una de las ocho mejores terceras, con billete para medirse a Suiza en Vancouver.

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Este duelo de Kansas City debía resolver el segundo y el tercer puesto de un grupo en el que Argentina ya tenía asegurado el liderato y Jordania estaba eliminada. A Austria le bastaba el empate por diferencia de goles, pero el partido terminó convertido en un intercambio constante de golpes.

Marko Arnautovic abrió el marcador en el minuto 28 tras aprovechar un pase largo de David Alaba y definir ante Alexander Schlager. Argelia respondió antes del descanso después de dos avisos previos, primero de Rafik Belghali y después de Fares Chaibi, con un disparo al palo incluido, hasta que Belghali firmó el 1-1 en el minuto 45. Austria volvió a adelantarse al inicio de la segunda parte con una acción por la derecha de Konrad Laimer que Marcel Sabitzer convirtió en el 1-2. La respuesta argelina llegó en el minuto 60, cuando Houssen Aouar irrumpió por la izquierda, pisó área y cedió el balón a Riyad Mahrez, que marcó casi sin oposición.

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El tramo final concentró el desenlace del grupo. Mahrez anotó de nuevo en el minuto 93 y colocó a Argelia por delante tanto en el partido como en la clasificación, pero Kalajdzic empató en el 96 y devolvió a Austria a la segunda plaza.

Austria celebra el gol que le ha dado la clasificación. (Phil Noble/Reuters)
Austria celebra el gol que le ha dado la clasificación. (Phil Noble/Reuters)

Qué rival tendrá España en dieciseisavos del Mundial

La selección austriaca cerró así la fase de grupos después de ganar a Jordania por 3-1 y perder por 0-2 ante Argentina. España ha accedido a las eliminatorias como primera del Grupo H con siete puntos, tras empatar con Cabo Verde, golear a Arabia Saudí y vencer a Uruguay.

El equipo de Luis de la Fuente ha terminado esa primera fase con cinco goles a favor y ninguno en contra. Llega, eso sí, con dos bajas para el cruce: Yeremy Pino, por un esguince acromioclavicular, y Nico Williams, por una lesión muscular en el aductor derecho.

El historial favorece al conjunto español, con nueve victorias en 16 enfrentamientos, además de tres empates y cuatro derrotas. España no ha perdido ninguno de los últimos cinco duelos entre ambas selecciones. El único precedente entre ambos equipos en una fase final mundialista acabó con triunfo austriaco por 2-1 en Argentina 1978. La última vez que se cruzaron fue el 18 de noviembre de 2009, en un amistoso que España ganó por 1-5 con dos goles de David Villa y tantos de Cesc Fàbregas, Dani Güiza y Pablo Hernández.

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