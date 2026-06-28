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Hallan el cuerpo del niño de 10 años desaparecido en el río Pisuerga en Valladolid: la Policía investiga las causas

Los servicios de rescate lo encontraron a poca distancia del punto donde desapareció bajo el agua, cerca de las ruinas de las aceñas

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Varios bomberos durante las labores de búsqueda del niño en Valladolid. (Nacho Gallego / EFE)
Varios bomberos durante las labores de búsqueda del niño en Valladolid. (Nacho Gallego / EFE)

Eran las 23:30 horas cuando este sábado un operativo de búsqueda ha localizado el cuerpo sin vida del niño de 10 años que había desaparecido, pasadas las nueve de la noche, en el río Pisuerga en Valladolid, a la altura de la playa fluvial de Las Moreras, según informa la agencia EFE. Por el momento se desconocen las causas del ahogamiento.

Los servicios de rescate de la unidad subacuática han localizado el cuerpo a una distancia relativamente cercana del lugar en el que le habían visto sumergirse, en el entorno de las ruinas de las aceñas. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación, y el médico forense ha llegado sobre las doce la noche para el levantamiento del cadáver.

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El dispositivo de búsqueda se activó a las nueve y cuarto de la noche, después de que se recibiera el aviso sobre la desaparición del menor. Aunque las causas todavía se investigan, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, indicó que la principal hipótesis es que el niño estaba con un amigo en la orilla, cayó al agua y se ahogó.

En el operativo participaron el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León —con su unidad especializada en actividades subacuáticas—, los bomberos de Valladolid, la Policía Nacional y la Policía Local, además de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

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También se movilizó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para asistir a los familiares. En particular, la madre, que se encontraba con el menor en la playa en el momento del suceso, y el amigo del niño, que presenció cómo su compañero se sumergía en el agua y no regresaba a la superficie.

Playa de las Moreras en Valladolid. (Europa Press)
Playa de las Moreras en Valladolid. (Europa Press)

El baño está prohibido por la “calidad del agua”

La playa fluvial de Las Moreras se convierte cada verano en un punto habitual de reunión para los vecinos de la ciudad, pero la Junta de Castilla y León mantiene la prohibición del baño. Se trata ya del quinto año consecutivo en el que el baño no está autorizado debido a que la calidad del agua todavía no cumple con todos los requisitos sanitarios exigidos, sin embargo, numerosos vecinos optan por bañarse en el río para aliviar el calor.

“La calidad del agua ha ido mejorando durante estos años, pero claro, hasta que no hay un histórico de 5 o 6 años con esa buena calidad de agua, no pueden volver a dar esa aptitud para el baño", explicó hace unos días el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero. El consistorio, no obstante, ha acondicionado la playa con 320 toneladas de arena y espera obtener de nuevo la autorización para el baño en 2027.

(Con información de EFE)

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