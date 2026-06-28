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Aterriza en Madrid el primer avión que ha repatriado ciudadanos desde Venezuela: 76 españoles y otros 20 de nacionalidades como Italia y Argentina

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado que la aeronave ha llegado este domingo por la mañana a Torrejón de Ardoz

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Equipos de rescate buscan entre los escombros. (AP/Fernando Vergara)
Equipos de rescate buscan entre los escombros. (AP/Fernando Vergara)

“Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Se trata de un total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades, de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia y también Venezuela y Argentina". Así ha informado este domingo por la mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de la llegada a Torrejón de Ardoz, en Madrid, del primer avión con personas que vivían en el país sudamericano hasta el doble terremoto que esta semana ha dejado miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos.

También este domingo, el Gobierno ha elevado a nueve los españoles muertos en los terremotos de Venezuela y mantiene en 131 la cifra de desaparecidos, en una emergencia que sigue concentrando esfuerzos de rescate en La Guaira, mientras el balance nacional se sitúa ya en 1.430 fallecidos y 3.238 heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido a los ciudadanos españoles que se encuentran en Venezuela que utilicen las líneas de emergencia consular, que siguen operativas y pueden consultarse en las redes sociales del ministerio y de la Embajada en Caracas.

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Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron el miércoles y han provocado el desplome de varios edificios, con especial impacto en el estado de La Guaira. La búsqueda de personas atrapadas continúa en esa zona, donde se concentran algunas de las operaciones más complejas entre estructuras colapsadas.

El despliegue español ya ha obtenido resultados sobre el terreno. La Unidad Militar de Emergencias ha localizado y rescatado con vida a dos supervivientes en la urbanización Vistamar, uno de ellos tras permanecer casi 72 horas bajo los escombros.

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La Unidad Militar de Emergencia de España ha rescatado a un segundo superviviente atrapado tras el doble seísmo en Venezuela, tras más de 72 horas del terremoto. / @UMEgob

Cuántos equipos ha enviado España a Venezuela

El primer contingente español llegó el viernes a bordo de un avión del Ejército del Aire y del Espacio que despegó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Ese operativo está formado por 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate.

En el mismo vuelo viajaron también personal de la AECID, psicólogos especializados y 40 efectivos del Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid, entre bomberos y sanitarios del Summa 112. Su misión es reforzar las labores de intervención en las zonas afectadas.

A ese primer despliegue se ha sumado un segundo contingente español. Un A330-200 fletado por Iberia y coordinado junto a Repsol partió este sábado con destino a Valencia, en Venezuela, con 77 personas a bordo y varias toneladas de ayuda humanitaria y equipamiento. Entre los pasajeros figuran miembros de la UME, bomberos especializados, personal sanitario y 15 periodistas de distintos medios españoles. Iberia ha explicado que “la planificación y preparación del vuelo se han realizado en un plazo reducido con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate y del material necesario para que puedan incorporarse a las labores de emergencia en la zona afectada lo antes posible”.

El segundo grupo reúne personal de seis comunidades autónomas. Albares ha precisado en la red social X que viajan dos guías caninos con dos perros de Asturias; dos guías caninos con dos perros y tres arquitectos de la Región de Murcia; un jefe de grupo, cinco rescatadores y un guía canino con un perro de Galicia; 10 bomberos especializados en estructuras colapsadas con un perro de rescate de Extremadura; un jefe de grupo, un jefe canino, dos rescatadores caninos con tres perros, seis bomberos rescatadores y un sanitario de la Comunitat Valenciana; y 15 bomberos certificados en estructuras colapsadas de Cataluña.

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