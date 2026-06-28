Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Argentina ha cerrado su fase de grupos del Mundial 2026 con pleno de triunfos tras derrotar a Jordania por 1-3 en Arlington, un resultado que le ha permitido avanzar a dieciseisavos con nueve puntos, reforzar su rotación y sumar otro gol de Lionel Messi antes del cruce con Cabo Verde.

La selección de Lionel Scaloni ha terminado primera del grupo J con nueve puntos de nueve posibles, ocho goles a favor y solo uno en contra. Su próximo rival será Cabo Verde en Miami, mientras Austria ha sido segunda y se medirá con España el 2 de julio en Los Ángeles.

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El triunfo argentino se ha construido sin necesidad de recurrir de inicio a Messi y con una alineación repleta de cambios. Scaloni ha dado entrada de salida a Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz, y después ha hecho debutar también en un Mundial a Valentín Barco y José Manuel López.

La gestión del partido ha dejado una doble lectura: descanso para piezas troncales y respuesta competitiva de una unidad B que resolvió el encuentro con autoridad.

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Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en el partido del Grupo J contra Jordania en el Mundial. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Argentina ya espera a Cabo Verde tras cerrar el grupo J con pleno

La ventaja llegó pronto y por la misma vía. Jordania cometió una falta sobre Julián Álvarez al borde del área y colocó mal la barrera, una concesión que Giovanni Lo Celso aprovechó en el minuto 19 para abrir el marcador con un lanzamiento directo.

El 0-2 ha nacido diez minutos después, también a partir de un error jordano. Un despeje terminó con un golpe en la cara de Senesi tras un remate al larguero de Lautaro Martínez: el VAR ha revisado la acción y el delantero del Inter ha transformado el penalti en el minuto 30.

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Los dos tantos han tenido además valor individual. Lo Celso necesitaba recuperar peso tras un periodo condicionado por las lesiones, y Lautaro llegaba con una sequía en partidos oficiales desde su gol ante Perú en las eliminatorias, el 19 de noviembre de 2024.

Jordania, aun superada durante la primera media hora y expuesta a una goleada por sus propios errores, no se ha descompuesto. La selección dirigida por Jamal Sellami ya había dejado momentos de buen fútbol frente a Austria y Argelia, y ha sostenido tramos de partido con personalidad pese a su inferioridad. Tras el descanso, Argentina ha bajado el ritmo. Lautaro ha vuelto a acercarse al gol y Lo Celso ha visto anulado otro tanto por fuera de juego, pero una desatención defensiva con participación de Leandro Paredes ha permitido a Moussa Altamari batir a Emiliano Martínez en el minuto 55 y firmar el único gol encajado por Argentina en toda la fase.

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Ese aviso ha bastado para que Scaloni llamara a Messi en el minuto 60. El capitán ha entrado con media hora por delante y ha aprovechado una segunda falta concedida por Jordania en la frontal para marcar en el minuto 80 y ampliar su cuenta en el torneo. El tanto de libre directo ha situado a Messi con seis goles en este Mundial y ha elevado a 19 su récord total en Copas del Mundo.