España Deportes

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Argentina ha cerrado su fase de grupos del Mundial 2026 con pleno de triunfos

Guardar
Google icon

Argentina ha cerrado su fase de grupos del Mundial 2026 con pleno de triunfos tras derrotar a Jordania por 1-3 en Arlington, un resultado que le ha permitido avanzar a dieciseisavos con nueve puntos, reforzar su rotación y sumar otro gol de Lionel Messi antes del cruce con Cabo Verde.

La selección de Lionel Scaloni ha terminado primera del grupo J con nueve puntos de nueve posibles, ocho goles a favor y solo uno en contra. Su próximo rival será Cabo Verde en Miami, mientras Austria ha sido segunda y se medirá con España el 2 de julio en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

El triunfo argentino se ha construido sin necesidad de recurrir de inicio a Messi y con una alineación repleta de cambios. Scaloni ha dado entrada de salida a Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz, y después ha hecho debutar también en un Mundial a Valentín Barco y José Manuel López.

La gestión del partido ha dejado una doble lectura: descanso para piezas troncales y respuesta competitiva de una unidad B que resolvió el encuentro con autoridad.

PUBLICIDAD

Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en el partido del Grupo J contra Jordania en el Mundial. (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en el partido del Grupo J contra Jordania en el Mundial. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Argentina ya espera a Cabo Verde tras cerrar el grupo J con pleno

La ventaja llegó pronto y por la misma vía. Jordania cometió una falta sobre Julián Álvarez al borde del área y colocó mal la barrera, una concesión que Giovanni Lo Celso aprovechó en el minuto 19 para abrir el marcador con un lanzamiento directo.

El 0-2 ha nacido diez minutos después, también a partir de un error jordano. Un despeje terminó con un golpe en la cara de Senesi tras un remate al larguero de Lautaro Martínez: el VAR ha revisado la acción y el delantero del Inter ha transformado el penalti en el minuto 30.

Los dos tantos han tenido además valor individual. Lo Celso necesitaba recuperar peso tras un periodo condicionado por las lesiones, y Lautaro llegaba con una sequía en partidos oficiales desde su gol ante Perú en las eliminatorias, el 19 de noviembre de 2024.

Jordania, aun superada durante la primera media hora y expuesta a una goleada por sus propios errores, no se ha descompuesto. La selección dirigida por Jamal Sellami ya había dejado momentos de buen fútbol frente a Austria y Argelia, y ha sostenido tramos de partido con personalidad pese a su inferioridad. Tras el descanso, Argentina ha bajado el ritmo. Lautaro ha vuelto a acercarse al gol y Lo Celso ha visto anulado otro tanto por fuera de juego, pero una desatención defensiva con participación de Leandro Paredes ha permitido a Moussa Altamari batir a Emiliano Martínez en el minuto 55 y firmar el único gol encajado por Argentina en toda la fase.

Ese aviso ha bastado para que Scaloni llamara a Messi en el minuto 60. El capitán ha entrado con media hora por delante y ha aprovechado una segunda falta concedida por Jordania en la frontal para marcar en el minuto 80 y ampliar su cuenta en el torneo. El tanto de libre directo ha situado a Messi con seis goles en este Mundial y ha elevado a 19 su récord total en Copas del Mundo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Selección Jordania Mundial 2026España-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

La selección europea estaba eliminada hasta que logró meter un gol en el minuto 96 de la segunda parte

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Un primer gol anulado mengua las expectativas de los uzbekos, quienes se quedan fuera de la siguiente fase del Mundial 2026

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Ninguna de las selecciones ha despuntado en demasía durante el partido, encuentro que se ha producido sin incidencias

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra

La selección croata consigue anotar dos tantos y arrebata la segunda posición del grupo encabezado por Inglaterra a Ghana

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra

Panamá-Inglaterra, en vídeo: la selección inglesa pasa a dieciseisavos como favorita de grupo con los goles de Kane y Bellingham

Tras el sufrimiento del primer tiempo, los ingleses consiguen meterse en el partido y anotan los dos tantos en menos de cinco minutos de diferencia

Panamá-Inglaterra, en vídeo: la selección inglesa pasa a dieciseisavos como favorita de grupo con los goles de Kane y Bellingham
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

Primera boda en el monasterio más antiguo de Madrid, primera denuncia vecinal: comida dentro de la iglesia, suelos sin proteger y uso de humo artificial prohibido por la normativa

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La UME española rescata con vida a una segunda persona, tras haber encontrado a la primera después de 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia de negocio y cobrará por resultados: de responder preguntas a hacer el trabajo por ti

La inteligencia artificial cambia de negocio y cobrará por resultados: de responder preguntas a hacer el trabajo por ti

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

DEPORTES

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra

Panamá-Inglaterra, en vídeo: la selección inglesa pasa a dieciseisavos como favorita de grupo con los goles de Kane y Bellingham