Las cinco plantas que mejor resisten el calor y son perfectas para tu terraza de verano

Las plantas resistentes al calor perfectas para el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del verano ha estado acompañada de altas temperatura en todo el país. Durante estos meses de calor intenso, muchas plantas pueden sufrir las consecuencias, pero no todas. Hay especies que, además de resistir el calor, aportan color y vida a cualquier terraza.

A la hora de elegir plantas para terraza, balcón o patio exterior, es importante tener en cuenta estos cambios climáticos. La resistencia a la sequía, la facilidad de mantenimiento y la capacidad de prosperar bajo el sol directo son características básicas para asegurar un espacio verde durante los meses más calurosos.

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El geranio, la buganvilla, la lavanda, el romero y las adelfas cuentan con estos factores que, además de aportar color a tu hogar, resisten al verano sin necesidad de grandes cuidados.

Geranio

Geranios. (Macetaman)

El geranio es una de las plantas más habituales en balcones y terrazas por su resistencia y floración prolongada. Sus flores, que pueden ser rojas, rosas, blancas o violetas, aportan color durante toda la temporada cálida. Esta planta soporta temperaturas elevadas y se adapta bien a la exposición directa al sol, lo que la convierte en una opción fiable para los meses de verano.

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Para su cuidado, el geranio necesita un riego regular, evitando siempre el encharcamiento. Es importante dejar secar la capa superficial del sustrato entre riegos. Conviene retirar las flores marchitas para favorecer nuevas floraciones y aportar abono específico cada quince días durante la primavera y el verano.

Lavanda

Lavanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda es una planta mediterránea que destaca por su aroma y su capacidad para resistir el calor extremo. Sus espigas violetas no solo decoran, sino que también atraen polinizadores y repelen insectos no deseados. Se adapta al sol directo y puede soportar largas jornadas de luz sin sufrir daños.

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El mantenimiento de la lavanda es sencillo: requiere suelos bien drenados y riegos muy espaciados, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces. Basta con regar cuando el sustrato esté seco. Una poda ligera después de la floración ayuda a mantener la forma arbustiva y favorece el vigor de la planta para el siguiente ciclo.

Buganvilla

Una buganvilla decorando una cocia de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La buganvilla es una trepadora que destaca por sus brácteas de colores vivos, capaces de mantener su intensidad durante los días más calurosos. Se adapta bien a muros y celosías, siendo frecuente en patios y terrazas en Andalucía. Prefiere ubicaciones muy soleadas y resiste bien la sequía.

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El cuidado de la buganvilla es muy sencillo: necesita riegos escasos y suelos pobres en nutrientes. Un exceso de agua o abono puede perjudicarla. Después de la floración, una poda ligera ayuda a controlar su crecimiento y a estimular nuevas brotaciones. Su resistencia la convierte en una de las favoritas para terrazas expuestas al sol.

Romero

Planta de romero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero es una planta aromática típica de la cuenca mediterránea. Sus hojas desprenden un aroma intenso y son muy apreciadas en la cocina por el aporte de sabor. Esta planta florece en primavera y puede mantener floraciones esporádicas en verano.

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Para cuidar el romero basta con situarlo en un lugar soleado y regar cuando el sustrato esté seco. Tolera la sequía y no requiere abonos frecuentes ni suelos ricos. Es conveniente evitar el exceso de agua, ya que sus raíces son sensibles a la humedad. Una poda ligera después de la floración ayuda a mantener su forma compacta.

Adelfa

Adelfa. (Adobe Stock)

La adelfa es un arbusto muy habitual en el paisaje mediterráneo, conocido por su resistencia extrema a las altas temperaturas y a la sequía. Esta planta puede crecer tanto en macetas como en el suelo, y se adapta bien a ambientes soleados. Sus flores pueden ser blancas, rosas o rojas y nacen en verano. Estas plantas pueden aportar un toque exótico y colorido a cualquier terraza.

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Para mantener la adelfa, no es necesario un exceso de riego, al revés, necesita que sean espaciados y permitir que la tierra se seque entre cada riego. Esta planta no exige suelos ricos ni grandes cuidados, por lo que resulta ideal para aquellos que no tienen mucho tiempo para su mantenimiento. Es recomendable podarla a finales del verano para controlar su tamaño y favorecer la aparición de nuevas flores la siguiente temporada.