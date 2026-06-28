Pastel de berenjena al horno con jamón y queso, una receta sencilla que se puede preparar a cualquier hora

Cocinar al horno es una de las formas más prácticas y versátiles de preparar platos para varias personas. Si no sabes qué hacer y estás buscando una receta con una textura sorprendente, esta es una gran opción.
El pastel de berenjena con jamón york y queso es una preparación al horno que alterna capas de berenjena asada, lonchas de jamón cocido y queso fundido, todo gratinado hasta lograr una textura dorada y un corazón cremoso.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 35 minutos
- Tiempo total: 55 minutos
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 200 g de jamón york en lonchas
- 200 g de queso en lonchas
- 200 ml de nata líquida para cocinar
- 100 g de queso rallado para gratinar
- 2 huevos
- Sal
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva virgen extra
Cómo hacer pastel de berenjena, jamón york y queso, paso a paso
- Lava bien las berenjenas bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad y córtalas en rodajas finas, de aproximadamente medio centímetro de grosor.
- Espolvorea sal por encima de las rodajas y déjalas reposar durante unos 10 minutos. Este paso ayudará a que suelten parte del amargor característico.
- Pasado el tiempo, seca bien las berenjenas con papel de cocina para retirar el exceso de agua y sal.
- A continuación, dóralas ligeramente en una sartén con un chorrito de aceite de oliva caliente, cocinándolas por ambos lados hasta que queden tiernas. Es importante vigilarlas para evitar que se quemen.
- Mientras tanto, bate los huevos en un bol amplio junto con la nata líquida, una pizca de sal y pimienta al gusto hasta obtener una mezcla homogénea.
- Precalienta el horno a 180 ºC para que esté listo cuando termines de montar el pastel.
- En un molde apto para horno, coloca una primera capa de berenjenas cubriendo bien la base. Encima, añade una capa de jamón york y otra de queso en lonchas, asegurando una distribución uniforme.
- Repite el proceso de capas alternando berenjena, jamón y queso hasta agotar los ingredientes, procurando que la última capa sea de berenjena.
- Vierte la mezcla de huevos y nata sobre todo el conjunto, asegurándote de que se reparta bien y penetre entre las capas.
- Cubre la superficie con queso rallado para conseguir un acabado gratinado y sabroso.
- Hornea durante 25-30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y ligeramente burbujeante.
- Finalmente, deja reposar el pastel unos 10 minutos antes de servirlo, para que se asiente y mantenga mejor la forma al cortarlo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para 6 raciones generosas, aunque depende del tamaño de los cortes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 310 kcal
- Proteínas: 18 g
- Grasas: 21 g
- Hidratos de carbono: 8 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El pastel se puede conservar en la nevera durante 3 días, bien tapado. Puedes recalentar en microondas o al horno a baja temperatura. No es recomendable congelar, ya que la textura puede cambiar.
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