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Pastel de berenjena al horno con jamón y queso, una receta sencilla que se puede preparar a cualquier hora

Un plato con una textura muy llamativa y fácil de hacer

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Una mano corta un pastel gratinado de berenjena, jamón y queso, envuelto en papel de aluminio, sobre una tabla de madera, con hierbas y hojas moradas.
Pastel de berenjena, jamón york y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar al horno es una de las formas más prácticas y versátiles de preparar platos para varias personas. Si no sabes qué hacer y estás buscando una receta con una textura sorprendente, esta es una gran opción.

El pastel de berenjena con jamón york y queso es una preparación al horno que alterna capas de berenjena asada, lonchas de jamón cocido y queso fundido, todo gratinado hasta lograr una textura dorada y un corazón cremoso.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos
  • Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

  1. 2 berenjenas grandes
  2. 200 g de jamón york en lonchas
  3. 200 g de queso en lonchas
  4. 200 ml de nata líquida para cocinar
  5. 100 g de queso rallado para gratinar
  6. 2 huevos
  7. Sal
  8. Pimienta negra molida
  9. Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pastel de berenjena, jamón york y queso, paso a paso

  1. Lava bien las berenjenas bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad y córtalas en rodajas finas, de aproximadamente medio centímetro de grosor.
  2. Espolvorea sal por encima de las rodajas y déjalas reposar durante unos 10 minutos. Este paso ayudará a que suelten parte del amargor característico.
  3. Pasado el tiempo, seca bien las berenjenas con papel de cocina para retirar el exceso de agua y sal.
  4. A continuación, dóralas ligeramente en una sartén con un chorrito de aceite de oliva caliente, cocinándolas por ambos lados hasta que queden tiernas. Es importante vigilarlas para evitar que se quemen.
  5. Mientras tanto, bate los huevos en un bol amplio junto con la nata líquida, una pizca de sal y pimienta al gusto hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Precalienta el horno a 180 ºC para que esté listo cuando termines de montar el pastel.
  7. En un molde apto para horno, coloca una primera capa de berenjenas cubriendo bien la base. Encima, añade una capa de jamón york y otra de queso en lonchas, asegurando una distribución uniforme.
  8. Repite el proceso de capas alternando berenjena, jamón y queso hasta agotar los ingredientes, procurando que la última capa sea de berenjena.
  9. Vierte la mezcla de huevos y nata sobre todo el conjunto, asegurándote de que se reparta bien y penetre entre las capas.
  10. Cubre la superficie con queso rallado para conseguir un acabado gratinado y sabroso.
  11. Hornea durante 25-30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y ligeramente burbujeante.
  12. Finalmente, deja reposar el pastel unos 10 minutos antes de servirlo, para que se asiente y mantenga mejor la forma al cortarlo.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 6 raciones generosas, aunque depende del tamaño de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 310 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 21 g
  • Hidratos de carbono: 8 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pastel se puede conservar en la nevera durante 3 días, bien tapado. Puedes recalentar en microondas o al horno a baja temperatura. No es recomendable congelar, ya que la textura puede cambiar.

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