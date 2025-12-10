La mejor ciudad del mundo para la vida nocturna está en España y no es Madrid: elegida por sus locales, sus precios y su ambiente internacional

Barcelona se convierte en la ciudad con mejor vida nocturna del mundo (Canva)

La energía incesante y su vibrante vida nocturna ha catalogado siempre a Madrid como la “ciudad que nunca duerme”. Su gran catálogo fiestero en terrazas, azoteas, clubs o garitos suelen abrir los siete días de la semana para que sus residentes y visitantes disfruten de esta experiencia cualquier día. No obstante, el último estudio global de JB ha reconocido la vida nocturna de otra ciudad española que habría desbancado a la capital: Barcelona.

Según la información que ha recogido Condé Nast Traveller Middle East, el informe ha indicado que al menos el 60% de los viajeros escoge su destino turístico por la vida nocturna. Esto, en cifras más visuales, se traduciría en 12 millones de turistas que han visitado la capital catalana -de los 20 que han viajado a la ciudad en 2025-, a los que el gobierno destina el 15% del presupuesto total. Con estos datos, Barcelona encabezaría el ranking de la mejor ciudad del mundo, gracias a otros factores.

Dentro de la investigación que han llevado a cabo la plataforma de entretenimiento digital, se han tenido en cuenta la seguridad, la densidad de bares y pubs, la variedad de actividades nocturnas, los costos promedio de cenas y bebidas, la valoración de los locales y los horarios habituales de cierre. En el caso de Barcelona, se detectaron más de 300 bares y pubs por cada 100 kilómetros cuadrados, con un precio medio por bebida de 4 euros y el cierre tardío que suele extenderse hasta las 6 de la mañana de la mayoría de los establecimientos.

Un top 5 casi europeo

De esta manera, la posición de Barcelona como referente global se sostiene en el equilibrio entre precios asequibles, amplia oferta de locales y la diversidad de su público, formado tanto por residentes como por visitantes extranjeros. Forbes remarcó que el índice global de JB otorgó a Barcelona una puntuación compuesta de 100, consolidando su liderazgo. La clasificación valora especialmente la seguridad general de los destinos y el hecho de que los clubes y bares ofrecen un ambiente abierto a diversas culturas, generando una atmósfera que atrae tanto a quienes buscan música en vivo como a quienes prefieren bares tradicionales o pubs.

Por su parte, París logró el segundo lugar con una puntuación total de 89 y una densidad de 317 bares y casi 600 actividades nocturnas distintas por cada cien kilómetros cuadrados.

Al margen de Europa, la ciudad de Tokio ocupa el tercer puesto mundial y aparece como el destino asiático con la vida nocturna más intensa, apoyado en una alta percepción de seguridad y cerca de 200 bares por cada 100 kilómetros cuadrados. El estudio sitúa también a Seúl, Ereván, Bangkok y Bali entre los diez destinos internacionales más atractivos para los noctámbulos, sumando a esta última también como la ciudad mejor valorada del mundo por su vida nocturna.

En ese escenario global, Praga se destaca como la capital más económica para la fiesta en Europa, con precios promedio de 3,11 dólares por bebida y cenas ofrecidas a 10 dólares. Mientras que en Tbilisi, los clubes y bares suelen cerrar entre las cuatro y las seis de la mañana y mantienen precios moderados. Así, pese a la competencia internacional, Barcelona ha consolidado su reputación global y se posiciona en 2025 como la referencia mundial para quienes buscan nuevas opciones de diversión nocturna.