Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Terraza exterior con 'infinity pool' en la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

La mansión más cara de Mallorca se alza en lo más alto de la exclusiva urbanización Son Vida, en las laderas occidentales de Palma, y redefine el concepto de lujo residencial en la isla. Esta villa, con un precio de 29,5 millones de euros, domina el paisaje desde una parcela de 3.200 metros cuadrados y se distingue no solo por sus dimensiones, sino por su privilegiada ubicación, que garantiza privacidad total y vistas panorámicas al mar y la bahía de Palma.

El inmueble ocupa 1.400 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, ofreciendo once habitaciones y trece baños, según figura en la página web de la inmobiliaria Vall Sol. La arquitectura contemporánea, que emplea materiales naturales y líneas limpias, aprovecha el desnivel de la colina para crear terrazas escalonadas y espacios abiertos que maximizan la entrada de luz natural y la ventilación cruzada.

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Una piscina interior en la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

Los muros de piedra y grandes cristaleras integran el entorno mediterráneo en cada rincón de la vivienda. El interior sorprende por la amplitud y la luminosidad, con espacios donde la madera aporta calidez y las piezas de arte y mobiliario de diseño refuerzan el carácter exclusivo del inmueble.

Instalaciones de bienestar y ocio en la mansión

La propiedad ofrece un conjunto de espacios diseñados para el bienestar y el entretenimiento privado. El anuncio publicado para la propiedad en Idealista señala que entre los equipamientos de la villa destaca una piscina exterior infinita con vistas panorámicas a la bahía de Palma, que se complementa con una piscina interior para su uso durante todo el año. El spa, equipado con sauna y zona de relajación, proporciona un ambiente exclusivo para desconectar sin salir de casa.

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Vista exterior de la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

Entre las instalaciones adicionales se encuentra un gimnasio totalmente equipado, pensado para el entrenamiento diario en un entorno privado. La mansión también dispone de una sala de cine privada, perfecta para disfrutar de proyecciones con la máxima comodidad, así como un amplio garaje con capacidad para más de seis vehículos. Las terrazas y jardines, cuidadosamente ajardinados, están diseñados para acoger reuniones al aire libre y ofrecer un espacio ideal para el descanso y la vida social.

Son Vida: epicentro del lujo en Mallorca

Son Vida es reconocida como la zona residencial más cara de la isla, con un precio medio de 8.335 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista. Alberga más de 350 viviendas de lujo rodeadas de naturaleza, dos hoteles de cinco estrellas y tres campos de golf. La seguridad es otro de sus puntos fuertes, ya que dispone de vigilancia 24 horas y acceso restringido para residentes y visitantes autorizados.

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El gimnasio totalmente equipado de la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

La villa de 29,5 millones de euros, ubicada en este enclave, sobresale por su oferta exclusiva en un entorno donde el lujo es la norma. Desde su posición elevada, ofrece una vista casi cinematográfica de la ciudad de Palma y su bahía, tanto de día como de noche.

Arquitectura y comodidades de alto nivel

El diseño de la vivienda busca fusionar modernidad y paisaje, empleando materiales nobles y soluciones arquitectónicas que favorecen la integración con la colina. Cada planta aprovecha la pendiente para crear terrazas privadas y zonas comunes abiertas, donde la luz y el aire Mediterráneo son protagonistas.

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La mansión incluye piscinas interior y exterior, sala de cine, gimnasio y jardines pensados para el descanso y el entretenimiento. La orientación este-oeste, la calefacción individual eléctrica y el aire acondicionado garantizan confort durante todo el año. Además, cuenta con trastero, armarios empotrados y un certificado energético de proyecto.