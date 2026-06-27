España

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

La mansión de 1.400 metros cuadrados cuenta con 11 habitaciones, gimnasio equipado, sala de cine, amplios jardines, varias piscinas y terrazas en un entorno privilegiado con vistas a la bahía de Palma

Guardar
Google icon
Terraza exterior con 'infinity pool' en la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)
Terraza exterior con 'infinity pool' en la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

La mansión más cara de Mallorca se alza en lo más alto de la exclusiva urbanización Son Vida, en las laderas occidentales de Palma, y redefine el concepto de lujo residencial en la isla. Esta villa, con un precio de 29,5 millones de euros, domina el paisaje desde una parcela de 3.200 metros cuadrados y se distingue no solo por sus dimensiones, sino por su privilegiada ubicación, que garantiza privacidad total y vistas panorámicas al mar y la bahía de Palma.

El inmueble ocupa 1.400 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, ofreciendo once habitaciones y trece baños, según figura en la página web de la inmobiliaria Vall Sol. La arquitectura contemporánea, que emplea materiales naturales y líneas limpias, aprovecha el desnivel de la colina para crear terrazas escalonadas y espacios abiertos que maximizan la entrada de luz natural y la ventilación cruzada.

PUBLICIDAD

Una piscina interior en la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)
Una piscina interior en la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

Los muros de piedra y grandes cristaleras integran el entorno mediterráneo en cada rincón de la vivienda. El interior sorprende por la amplitud y la luminosidad, con espacios donde la madera aporta calidez y las piezas de arte y mobiliario de diseño refuerzan el carácter exclusivo del inmueble.

Instalaciones de bienestar y ocio en la mansión

La propiedad ofrece un conjunto de espacios diseñados para el bienestar y el entretenimiento privado. El anuncio publicado para la propiedad en Idealista señala que entre los equipamientos de la villa destaca una piscina exterior infinita con vistas panorámicas a la bahía de Palma, que se complementa con una piscina interior para su uso durante todo el año. El spa, equipado con sauna y zona de relajación, proporciona un ambiente exclusivo para desconectar sin salir de casa.

PUBLICIDAD

Vista exterior de la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)
Vista exterior de la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

Entre las instalaciones adicionales se encuentra un gimnasio totalmente equipado, pensado para el entrenamiento diario en un entorno privado. La mansión también dispone de una sala de cine privada, perfecta para disfrutar de proyecciones con la máxima comodidad, así como un amplio garaje con capacidad para más de seis vehículos. Las terrazas y jardines, cuidadosamente ajardinados, están diseñados para acoger reuniones al aire libre y ofrecer un espacio ideal para el descanso y la vida social.

Son Vida: epicentro del lujo en Mallorca

Son Vida es reconocida como la zona residencial más cara de la isla, con un precio medio de 8.335 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista. Alberga más de 350 viviendas de lujo rodeadas de naturaleza, dos hoteles de cinco estrellas y tres campos de golf. La seguridad es otro de sus puntos fuertes, ya que dispone de vigilancia 24 horas y acceso restringido para residentes y visitantes autorizados.

El gimnasio totalmente equipado de la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)
El gimnasio totalmente equipado de la villa de nueva construcción a la venta en Son Vida. (Vall Sol Mallorca)

La villa de 29,5 millones de euros, ubicada en este enclave, sobresale por su oferta exclusiva en un entorno donde el lujo es la norma. Desde su posición elevada, ofrece una vista casi cinematográfica de la ciudad de Palma y su bahía, tanto de día como de noche.

Arquitectura y comodidades de alto nivel

El diseño de la vivienda busca fusionar modernidad y paisaje, empleando materiales nobles y soluciones arquitectónicas que favorecen la integración con la colina. Cada planta aprovecha la pendiente para crear terrazas privadas y zonas comunes abiertas, donde la luz y el aire Mediterráneo son protagonistas.

La mansión incluye piscinas interior y exterior, sala de cine, gimnasio y jardines pensados para el descanso y el entretenimiento. La orientación este-oeste, la calefacción individual eléctrica y el aire acondicionado garantizan confort durante todo el año. Además, cuenta con trastero, armarios empotrados y un certificado energético de proyecto.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioPalma de MallorcaIslas BalearesVivienda EspañaCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Pedro Sánchez sale en defensa de su familia y de Zapatero y promete una España mejor en 2031 con un gobierno socialista

El comité federal del PSOE se está celebrando en un contexto de profunda tensión interna debido al cúmulo de causas judiciales que afectan al partido

Pedro Sánchez sale en defensa de su familia y de Zapatero y promete una España mejor en 2031 con un gobierno socialista

Lola, la hermana mayor de Paz Padilla que debuta en televisión con ‘El show de Paz’: “Hace un mes que me he jubilado y tenía muchas horas sin nada que hacer”

‘Infobae’ ha podido hablar con la mayor de las Padilla, que trabajaba como técnico de Rayos X en un hospital antes de este estreno en la pequeña pantalla

Lola, la hermana mayor de Paz Padilla que debuta en televisión con ‘El show de Paz’: “Hace un mes que me he jubilado y tenía muchas horas sin nada que hacer”

La técnica japonesa para producir madera de calidad sin talar árboles: 700 años de historia, templos y conservación del ecosistema

El ‘daisugi’ consiste en podar de manera muy precisa el árbol nacional japonés para estimular la aparición de brotes desde el tronco principal

La técnica japonesa para producir madera de calidad sin talar árboles: 700 años de historia, templos y conservación del ecosistema

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026: del palco con Casillas al abrazo con Lamine Yamal y una promesa a La Roja en el vestuario

El monarca ofreció un discurso a los jugadores de la selección española para motivarlos antes y después del partido contra Uruguay

Lo que no se vio del paso de rey Felipe VI por el Mundial 2026: del palco con Casillas al abrazo con Lamine Yamal y una promesa a La Roja en el vestuario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez sale en defensa de su familia y de Zapatero y promete una España mejor en 2031 con un gobierno socialista

Pedro Sánchez sale en defensa de su familia y de Zapatero y promete una España mejor en 2031 con un gobierno socialista

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

ECONOMÍA

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos