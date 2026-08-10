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Josep Pedrerol zanja los rumores sobre su fichaje por Mediaset: “No ha habido dinero de por medio”

El presentador estrena este lunes 17 de agosto la nueva etapa de ‘El Chiringuito’, que llega con una emisión compartida entre Energy y Cuatro

Josep Pedrerol en la presentación de 'El Chiringuito'. (Mediaset)
Josep Pedrerol en la presentación de 'El Chiringuito'. (Mediaset)
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Después de varias semanas fuera de antena, Josep Pedrerol vuelve a sentarse delante de los focos con la sensación de quien empieza una temporada nueva, pero con la presión de quien sabe que no puede permitirse fallar. Este lunes 17 de agosto arranca la nueva etapa de El Chiringuito en Mediaset, un movimiento que ha revolucionado uno de los programas deportivos más reconocibles de la televisión.

El formato mantiene su esencia, pero estrena casa. Se emitirá de domingo a jueves a las 00:00 horas: de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro, justo después de Cuarto Milenio. Además, conservará uno de sus elementos más característicos: el público en plató.

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En la presentación oficial, en la que estuvo Infobae, Pedrerol quiso contar todo lo que había pasado. Lo hace tranquilo, incluso con cierto alivio después de meses de transición. La parte más complicada, reconoce, no ha sido cambiar de cadena, sino mover toda una maquinaria perfectamente engranada. “Trasladar a setenta personas es una revolución”, explica, y es que como El Chiringuito es un proyecto de su propia productora, se llevó con él a todo el equipo con el que lleva años trabajando. “Hay treinta redactores, cuarenta tertulianos, un equipo de marketing... Primero había que crear una base, traer a todo el equipo y después empezar a innovar”.

Josep Pedrerol firma con Mediaset (MEDIASET ESPAÑA).
Josep Pedrerol firma con Mediaset (MEDIASET ESPAÑA).

El presentador recuerda aquellos meses en los que ya conocía el futuro del programa, pero todavía no podía hacerlo público. “Desde abril sabía que nos íbamos, pero hasta que no está todo cerrado no respiras”, reconoce. Fue una etapa extraña, marcada por la ilusión del cambio, pero también por la incertidumbre de abandonar un lugar en el que había construido una historia de años.

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Eso sí, Pedrerol deja claro que la salida de Atresmedia no estuvo marcada por ningún conflicto. Ni por dinero. “No ha sido un tema económico”, insiste. “No me gusta hablar de ganadores y perdedores. Se acaba una etapa muy bonita y empieza otra que me ilusiona muchísimo”.

“El Chiringuito no puede estar en la televisión pública”

Durante los últimos meses se habló de diferentes posibilidades para el futuro del programa, incluso de un posible salto a RTVE. Una opción que Pedrerol descarta tajantemente. “El Chiringuito no puede estar en la televisión pública”, asegura. “Nuestro ecosistema no lo permite. Venimos con marcas muy importantes y eso no encaja con un modelo sin publicidad”.

El presentador sí reconoce haber recibido otras propuestas de plataformas privadas, aunque asegura que su decisión estaba tomada. “Había ofertas muy bonitas y con mucho esfuerzo detrás, pero esto me hacía ilusión. Me apetecía venir aquí, a Mediaset”.

Josep Pedrerol en la presentación de 'El Chiringuito'. (Mediaset)
Josep Pedrerol en la presentación de 'El Chiringuito'. (Mediaset)

La llegada a la cadena de Fuencarral, además, le ha permitido comprobar que el interés por el programa seguía intacto. “Veros a todos aquí me ha hecho ilusión”, comenta a los periodistas, y es que contaba que en “la otra cadena” nunca le habían organizado una rueda de prensa. “Significa que El Chiringuito interesa. La gente estaba expectante y eso se notaba en la calle”.

Un programa que divide opiniones

Si hay algo que acompaña a El Chiringuito desde sus inicios es la polémica. Un fenómeno que Pedrerol asume con naturalidad. “Dicen que esto no es periodismo, que es un show... Bueno, es un programa de debate. Lo acepto”, afirma.

Lo que no lleva tan bien son las críticas dirigidas a su equipo. “A mí me da igual que me critiquen, pero me fastidia cuando se meten con redactores jóvenes. A ellos les afecta más”.

Él mismo reconoce que su manera de vivir el programa es intensa. En ocasiones, demasiado. “A veces se me nota mucho cuando estoy cabreado”, admite entre risas. “Me dicen: ‘Josep, no puedes enfadarte en antena’. Pero yo vivo esto como un partido: quiero que el balón entre”.

El presentador Josep Pedrerol explica cuál es el secreto que hace único a 'El Chiringuito'. Para él, la clave reside en la imprevisibilidad y en no saber nunca qué va a ocurrir durante el programa.

Esa exigencia es, precisamente, una de sus señas de identidad. “Esto es como jugar en el Madrid o en el Barça. Hay que ganar cada noche. No soporto el ‘un día más’. Cada programa tiene que ser el más importante de tu vida”.

Mourinho, el fichaje perfecto para ‘El Chiringuito’

La nueva etapa llega además con una actualidad futbolística que parece hecha a medida del programa: el regreso de José Mourinho al Real Madrid. Pedrerol no oculta su entusiasmo cuando aparece el nombre del entrenador portugués. “Es el personaje más televisivo posible. Mourinho es muy chiringuitero. Lo vamos a pasar bien”.

El presentador adelanta también algunas novedades, entre ellas tres nuevas incorporaciones al equipo: “Uno del mundo del deporte y dos de comunicación”, todos ellos rostros conocidos.

Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' (Atresmedia)
Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' (Atresmedia)

Y aunque la televisión sigue siendo el centro, Pedrerol sabe que el futuro pasa también por lo digital. Presume de la comunidad creada en redes sociales: “Tenemos diez millones en TikTok. Es una locura. Ningún programa de televisión tiene eso”. Con la vista puesta en el estreno, reconoce que todavía guarda ideas en la recámara. “Tengo un programa en la cabeza, pero ahora toca levantar esto. Ya habrá tiempo”.

Este lunes comienza un nuevo partido para Josep Pedrerol. Cambia el estadio, cambia la camiseta, pero la mentalidad sigue siendo la misma: “Cuando salimos al campo, hay que ganar”.

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