España

Sánchez anuncia 80 medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio tras la tensión con Sumar: “Nos va a afectar, pero nosotros vamos a resistir mejor”

El acuerdo contiene un total de 80 medidas y supondrá una inversión de 5.000 millones

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Pedro Sánchez (REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Pedro Sánchez (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Pedro Sánchez confirma un total de 80 medidas que supondrá una inversión de 5.000 millones de euros. La reunión ha empezado con dos horas de retraso por la presión de Sumar para renegociar las medidas. Han acabado llegando a un acuerdo que incluye, por un lado, el plan ‘anticrisis’ y, por otro, medidas en materia de vivienda, que podría alargarse más en el tiempo en su aprobación. “Lo que venga nos va a afectar, pero nosotros vamos a resistir mejor”, ha asegurado el presidente.

Sánchez ha asegurado que se defenderá a los españoles y que el país saldrá adelante. Después, ha explicado que serán dos decretos diferenciados, tras aprobarlos con su socio Sumar. El primero es el esperado, con medidas que ya habían sido anunciadas. El segundo es el que surge tras las primeras diferencias con el partido de Yolanda Díaz. Está centrado en “dar respuesta a la emergencia habitacional”. Desde Sumar, han destacado que se ha acordado la prórroga del alquiler por dos años.

Ha concretado detalles del plan, explicando medidas y mostrando su “enfado” por tener que hacer una inversión tan elevada por una “guerra ilegal”. Ha destacado varias “certezas”. La primera ha sido la defensa de las energías renovables, que considera que es el motivo principal que permitirá a España resistir mejor a la crisis.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

“España está preparada”

Pedro Sánchez ha defendido que España afronta la crisis derivada de la guerra de Irán en mejores condiciones que otros países europeos. El presidente del Gobierno ha atribuido esta fortaleza al crecimiento económico experimentado en los últimos años y a la transformación energética impulsada desde el Ejecutivo. “España está preparada”, ha afirmado durante su comparecencia en la Moncloa.

Ha destacado la menor dependencia española del gas y del petróleo respecto a otros países del entorno y el rigor fiscal aplicado en la gestión de las cuentas públicas. “Lanzamos un mensaje de confianza en las fortalezas y en el acierto de apostar por una transformación energética que nos está haciendo más resilientes”, ha subrayado. Sánchez ha recordado que el país ya superó crisis recientes como la pandemia y la guerra en Ucrania. “Vamos a salir más fuertes de esta crisis, como hemos salido en anteriores crisis”, ha defendido Sánchez.

El presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

Medidas de vivienda y el “no a la guerra”

Entre las medidas que ha destacado el presidente, se encuentran la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10% o la facilitación para apostar por las placas solares. De esta manera, ha defendido que “apostar por las energías renovables sale a cuenta en los bolsillos de los ciudadanos”. Además, según Sumar, el Gobierno ha aprobado la prórroga de los contratos de alquiler por dos años y un mecanismo para controlar los márgenes empresariales, tras un acuerdo entre los socios en el Consejo de Ministros.

En lo referente al decreto de vivienda, tras reconocer que es un problema de primer nivel, ha entrado en menos detalles. Sánchez ha concluido recordando que “ningún plan” puede hacer frente a las consecuencias humanas del conflicto, y que hay que continuar con el “no a la guerra” y con el apoyo al derecho internacional.

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