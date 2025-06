Leire Díez niega haber actuado en nombre del PSOE y argumenta que su investigación es para un libro: “Ni fontanera, ni cobarde”

Leire Díez, a su llegada este martes a la sede del PSOE. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

La exconcejal socialista, Leire Díez, ha negado haber actuado en nombre del PSOE cuando mantuvo reuniones con empresarios y abogados, a quienes ofrecía tratos con la Administración a cambio de información comprometida de determinados mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La exmilitante ha comparecido este miércoles ante los medios para dar explicaciones sobre su baja como militante del PSOE y sobre el motivo de su investigación, en el contexto del expediente informativo que abrió el partido. Según adelantó Cadena Ser, Díez acudió en la tarde de este martes a la sede de Ferraz con un pendrive que contenía más de 2.000 documentos sobre casos relacionados con fraudes de hidrocarburos y la policía patriótica del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Según Díez, el trabajo que ha realizado “durante años”, “mucho antes de que saliesen a la luz los escándalos de corrupción que afectan al PSOE” es para un libro que tiene pensado publicar. También incluirá, ha asegurado, los casos que salpican a su partido. “Soy militante del PSOE hasta que tramite la baja y también soy periodista”, ha señalado. “Puse encima de la mesa lo que el ordenamiento me permite. No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor publico”, ha asegurado Díez, que ha matizado que no es “ni fontanera, ni cobarde”: “Seguiré con mi trabajo para culminar el libro defendiendo mis ideas como ciudadana libre. No me van a intimidar”, ha sentenciado.

Noticia en ampliación