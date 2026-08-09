Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Avance de 'La Promesa' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

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El verano avanza, pero La Promesa no descansa para no dejar en vilo a sus seguidores. La próxima semana, entre el 10 y el 14 de agosto, la trama avanzará hacia tres frentes decisivos: Martina confesará a Jacobo que mantiene una relación con Adriano, Máximo seguirá negándose a reconocer a Ángela como hija y Manuel ejercerá como padrino en el bautizo de Janita, un episodio que llegará mientras se recrudecen los conflictos en el servicio y una nueva estafa amenaza su entorno.

El avance de La Promesa para esos cinco días sitúa uno de sus momentos centrales en la decisión de Martina tras el regreso inesperado de Jacobo de casa de sus padres. Incapaz de sostener más la culpa que comparte con Adriano, la joven le revelará a su prometido que hay otra persona en su vida y le dirá expresamente que se trata de Adriano, una confesión que provocará el estallido de Jacobo ante la traición.

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La tensión también crecerá en torno a Ángela. Máximo reaccionará con rabia por el gesto de la joven y, pese a quedar aislado porque nadie en la mesa lo respaldará, continuará rechazando que sea su hija. Curro no conseguirá consolar a Ángela, dominada por una ira que le impide aceptar que Máximo sea su padre. Leocadia intentará reconducir la situación de La Promesa y le pedirá al duque de Buenaventura que pida perdón y la reconozca, pero él mantendrá su negativa.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué va a pasar en ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto

El conflicto de Máximo no se limitará a Ángela. Lorenzo se burlará de él hasta que reciba una amenaza de muerte, una escena que obligará a Alonso a intervenir para exigir calma en La Promesa. El duque de Buenaventura también chocará con el servicio. Llegará a ordenar a sus empleados que callen al resto y terminará encarado con Cristóbal cuando este se atreva a cuestionarle.

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En paralelo en La Promesa, Ricardo, Pía y Teresa analizarán el comportamiento de Petra y concluirán que la están perdiendo en favor de Tomasa. La señora Arcos rogará a su hermana que no la fuerce a atacar a sus compañeras, pero la petición no servirá de nada porque Tomasa seguirá decidida a consumar su venganza. La guerra interna en la casa se agravará además por la actuación de Julio. Volverá a sabotear a las cocineras, dejará claro que él mismo ha sido el responsable y se reirá de ellas a la cara.

Ese nuevo golpe tendrá consecuencias inmediatas para Simona y Candela. Alonso las reprenderá personalmente por su enésima metedura de pata, y el señor de Buenaventura aprovechará la situación para pedir una reunión a solas con ellas, una perspectiva que las dejará temblando. La confesión de Martina abrirá otro de los grandes bloques de la semana. Después de contar la verdad a Jacobo, la joven se lo comunicará también a Adriano, que la apoyará aunque quedará preocupado por las consecuencias de la revelación.

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Avance de 'La Promesa' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

Manuel será el padrino de Janita

El frente sentimental de la casa convivirá con el bautizo de Janita. Carlo continuará con su campaña para casarse con María durante esa ceremonia, pero ella se enfadará por la presión y le reprochará que esté utilizando a todo el mundo para lograr sus propósitos. Finalmente, Samuel bautizará a Janita en un ambiente de alegría general y será Manuel quien ejerza de padrino. Carlo, en cambio, seguirá triste tras no lograr imponer sus planes.

La recta final de la semana de La Promesa se centrará también en Ciro y Lorenzo. Ambos prepararán una estafa contra Manuel basada en hacer dos cobros a las empresas para que él solo reciba el importe de uno. A la vez, Manuel reprochará a su primo que Enora le haya advertido de su intención de vender el manual a precio de oro. Ciro logrará calmarlo con el argumento de que las empresas tienen dinero de sobra, mientras Lorenzo intercederá por él en una discusión con Julieta y estará a punto de golpearla.

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