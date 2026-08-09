Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 10 al 14 de agosto: Victoria descubrirá al bebé de Adriana y se encariñará mientras Alejo nota los celos de Braulio

Avance de 'Valle Salvaje' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

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El rescate del hijo de Adriana abrirá una nueva semana de peligro en Valle Salvaje, donde el bebé permanecerá oculto en Casa Pequeña mientras las alianzas se tensan, los celos crecen y Dámaso prepara un movimiento que puede alterar el destino de varios personajes en los capítulos que se emitirán del 10 al 14 de agosto. De esta manera, la ficción diaria de La 1 seguirá a la par que La Promesa, pese a las vacaciones de verano que han puesto patas arriba la parrilla televisiva.

La clave de esta semana en Valle Salvaje estará en los últimos episodios: Rosalía y Leonor conocerán por fin al hijo de Adriana, Dámaso volverá a amenazar a Mercedes y ordenará a las parteras que preparen al bebé, una decisión que dejará horrorizada a Petra cuando descubra para qué lo quiere realmente. Tras sacar al niño de la cabaña, Bárbara y Luisa asumirán su protección en la Casa Pequeña. El problema no será solo mantenerlo a salvo, sino hacerlo en una vivienda compartida, donde la posibilidad de que alguien descubra el escondite crecerá a medida que avancen los días.

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Ese riesgo aparecerá ya en el capítulo 462 de Valle Salvaje, previsto para el lunes 10 de agosto, cuando Bárbara y Pedrito escondan al bebé justo en el momento en que Victoria se presente. La escena colocará a los dos personajes bajo presión inmediata y convertirá la ocultación del niño en el primer gran foco de tensión de la semana. En el capítulo 465, del jueves 13 de agosto, la situación dará un giro cuando Victoria Salcedo descubra al bebé que Bárbara y Luisa mantienen oculto.

Avance de 'Valle Salvaje' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

El bebé de Adriana en ‘Valle Salvaje’

Ese hallazgo desembocará en una reacción inesperada en Valle Salvaje: la Salcedo podría haberse encariñado con quien en realidad es su sobrino nieto. El avance sitúa ahí uno de los cambios de tono más llamativos de la semana de Valle Salvaje, porque la amenaza del descubrimiento dejará paso a una respuesta emocional distinta de la prevista. El viernes, además, el círculo alrededor del menor se ampliará con la llegada de Rosalía y Leonor, que conocerán por fin al hijo de Adriana.

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Al mismo tiempo, la orden de Dámaso a las parteras añadirá una dimensión más inquietante al conflicto, sobre todo por la reacción de Petra al entender cuál es el verdadero propósito. La tensión entre las parteras también crecerá por dos frentes en Valle Salvaje. Por un lado, Pura y Petra atravesarán un momento crítico. Por otro, la relación entre ambas se deteriorará hasta el punto de que el miércoles 12 de agosto Petra, dominada por la culpa, decidirá enfrentarse por fin a Pura.

Avance de 'Valle Salvaje' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

Antes de ese choque, el lunes Pura revelará a Luisa una verdad que lo cambia todo. El contenido concreto de esa confesión todavía es un misterio, pero el propio planteamiento la sitúa como una de las piezas que pueden reorganizar las lealtades alrededor del bebé y del papel de las parteras en Valle Salvaje. El miércoles llegará la confrontación directa. La pregunta que deja abierta el avance es si ese cara a cara marcará el final de las parteras como bloque, justo cuando Dámaso necesitará que preparen al niño para sus propios planes.

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Los celos de Braulio en ‘Valle Salvaje’

En la Casa Grande, la semana de Valle Salvaje se moverá entre los amoríos de los jóvenes y un conflicto económico con consecuencias más amplias. Manuela seguirá fascinada con Alejo en el capítulo del lunes, una inclinación que dejará a Braulio en una posición cada vez más desanimada. Esa línea avanzará el martes 11 de agosto, cuando Braulio, pese a las impresiones de su madre, decida rendirse con Manuela. Alejo, además, percibirá unos celos que el joven ya no podrá ocultar, de modo que el triángulo sentimental quedará ya expuesto.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El miércoles, Manuela llevará esa tensión un paso más allá al incomodar a Luisa con preguntas indiscretas sobre la novela de Alejo. El interés de la joven ya no se presentará solo como atracción, sino también como curiosidad insistente por el mundo del personaje que la tiene fascinada. Por su parte, Hernando calmará a José Luis, mientras se insinúa que este guarda una nueva carta contra Enriqueta. Un día después, en el capítulo 465 de Valle Salvaje, José Luis hará a Rafael una petición que puede cambiar el destino de todos.

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La otra gran línea de la Casa Grande afectará al duque y a su padre. El martes ambos volverán a enfrentarse por la deuda con Enriqueta, en una disputa que el avance describe como capaz de llevarse todo por delante. A esa cadena de alianzas y amenazas se sumará otro movimiento de peso: Victoria y Mercedes estrecharán su alianza contra Dámaso el jueves 13 de agosto. Por último, Valle Salvaje cerrará su semana el viernes, cuando Dámaso volverá a presionar a Mercedes y activará su plan sobre el hijo de Adriana.