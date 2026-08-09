Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Una persona bajo la lluvia plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, Galicia, en una imagen de archivo. (EFE/Lavandeira jr)

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España no se despide por ahora ni del calor ni de las tormentas, a los que se suman el granizo y las fuertes rachas de viento. El país atraviesa un nuevo episodio de temperaturas elevadas y el termómetro no da tregua ni de día ni de noche. Durante la pasada jornada, se superaron los 40 grados en buena parte de país. La temperatura más alta se registró Écija (Sevilla) con 42,9 grados, seguida de Enciso (La Rioja) con 42,7 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y este domingo el escenario será similar: temperaturas intensas en el sur y tormentas de verano en el noreste, aunque estas tienen los días contados.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que este domingo de nuevo se formarán tormentas en zonas del norte y este de la península, “que localmente serán fuertes y con granizo en el nordeste”. Las temperaturas bajarán este día en el Cantábrico y en la mitad occidental, pero se seguirán alcanzando entre 36 y 38 grados en el este, centro y sur de la península; y entre 38 y 40 grados en el valle del Ebro, sur de Castilla-La Mancha, Andalucía y Mallorca.

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12 regiones en aviso

Con este pronóstico, la Aemet ha activado los avisos en nivel amarillo (riesgo bajo) y naranja (riesgo importante) en 12 comunidades autónomas por calor intenso, lluvias, tormentas con granizo y fuertes rachas de viento.

Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 9 de agosto de 2026. (Aemet)

Andalucía presenta avisos de nivel amarillo por tormentas en Almería y Granada, donde puede caer granizo y darse rachas muy fuertes de viento. En Córdoba se activa el aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados y nivel amarillo también por temperaturas elevadas en Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.

Aragón está en nivel naranja por lluvias intensas y tormentas que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en Huesca y Zaragoza, con probabilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo grande. En otras zonas se mantiene nivel amarillo por lluvias y tormentas menos intensas y temperaturas máximas de hasta 36 grados.

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En Baleares, la Aemet activa el aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 39 grados en la isla de Mallorca. También hay avisos amarillos por temperaturas altas en Ibiza, Formentera y Menorca, donde se esperan máximas de entre 36 y 38 grados.

Castilla y León cuenta con avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Burgos, que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Los meteorólogos no descartan que también caiga granizo y haya viento fuerte.

En Castilla-La Mancha los avisos amarillos responden a las tormentas que se esperan en Albacete y temperaturas máximas de hasta 38 grados en Ciudad Real, Toledo y Albacete. En Cuenca y Guadalajara se prevén máximas de entre 34 y 36 grados.

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Cataluña tiene aviso naranja en Girona por temperaturas de hasta 37 grados. Hay avisos amarillos en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona por máximas de 34 a 36 grados. En Girona también se esperan lluvias y tormentas.

La Comunidad Valenciana está en nivel amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados en el interior sur de la provincia de Valencia y 36 grados en el litoral sur de Alicante.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

En la Comunidad de Madrid se ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 38 grados en el área metropolitana y el sur, mientras que en la sierra se prevén máximas de 35 grados.

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La Región de Murcia presenta avisos amarillos por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acompañarse de granizo y rachas fuertes de viento. Además, se esperan temperaturas máximas cercanas a 38 grados.

Navarra se encuentra bajo aviso naranja por lluvias intensas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y viento muy fuerte. También hay avisos amarillos por lluvias menos intensas y temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados.

En el País Vasco se activa el aviso amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con posibilidad de granizo y viento fuerte en Álava y Gipuzkoa.

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La Rioja tiene también avisos amarillos por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y viento muy fuerte, además de temperaturas máximas de hasta 36 grados.

España no se despide del calor

2La semana próxima comenzará con temperaturas al alza y, por lo tanto, el calor será intenso", sentencia Del Campo. El portavoz añade que el lunes y el martes se podrán superar los 36 grados en el este, centro y sur de la península, así como en Baleares. La inestabilidad irá perdiendo terreno, pero todavía podrán formarse tormentas en el este de la península, con posibilidad de que sean localmente fuertes y con granizo. “Sobre todo el lunes, el martes ya esperamos que sean tormentas más aisladas y no tan intensas”, adelanta.

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