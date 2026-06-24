La ensalada griega que te va a salvar el verano se llama ‘melitzanosalata’ y se prepara con berenjena y queso feta

Plato con tzatziki y melitzanosalata (Flickr)

El verano es tiempo de ensaladas; lo que no quiere decir, necesariamente, tiempo de lechuga y tomate. Porque más allá de esta básica y efectiva combinación existe una infinidad de opciones frescas y saludables, perfectas para una comida ligera y saciante en plena ola de calor. De altas temperaturas saben mucho los griegos, que cuentan en su recetario con ensaladas tan especiales como la melitzanosalata.

Su complejo nombre no debe asustarnos. Se trata, ni más ni menos, que de una mezcla fría o templada de berenjenas asadas, ajo y especias, así como de un toque de queso feta que le da un punto ácido y muchísimo sabor a la mezcla. Se sitúa en el limbo entre ensalada y untable o dip, y se sirve habitualmente como mezze, los aperitivos y entrantes propios de la gastronomía griega.

PUBLICIDAD

Al igual que sucede en la cocina turca o de Oriente Medio, en la cultura helena hay muchas recetas destinadas a picar con el pan de pita y una de ellas es este tipo de ensalada. También podemos acompañarla de unas crudités o servirla sobre rodajas de pan a modo de untable.

Receta de melitzanosalata

La melitzanosalata es una crema o ensalada de berenjena asada, aliñada con aceite de oliva, ajo, limón y, en esta versión, queso feta desmenuzado. Hoy versionaremos este clásico asando la berenjena en la freidora de aire hasta que esté tierna y dorada, lo que aporta un sabor ahumado sin necesidad de horno tradicional (aunque tambien podemos optar por este).

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 10 minutos Cocción (freidora de aire): 25 minutos



Ingredientes

2 berenjenas medianas

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de zumo de limón

80 g de queso feta

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

1 pizca de comino en polvo (opcional)

1 cucharada de perejil fresco picado

Cómo hacer melitzanosalata, paso a paso

Lava las berenjenas y pínchalas varias veces con un tenedor. Coloca las berenjenas en la freidora de aire a 200 ºC durante 25 minutos. Gíralas a mitad de cocción para lograr un asado uniforme. También puedes asarlas al horno a 220º durante 35 minutos, girando a mitad de tiempo, hasta que la piel esté quemadita y la carne, muy blanda. Cuando estén doradas y muy tiernas, sácalas y deja que se templen. No te saltes este reposo; facilita pelarlas y evita quemaduras. Pela las berenjenas y retira la pulpa con una cuchara. Colócala en un colador para eliminar el exceso de líquido. Tritura la pulpa con un tenedor o pica finamente. Añade el ajo picado, el zumo de limón, el comino (si usas), sal y pimienta. Incorpora el aceite de oliva poco a poco, mezclando bien hasta obtener una textura cremosa. Agrega el queso feta desmenuzado y el perejil. No remuevas en exceso para mantener algunos trozos de feta enteros. Prueba y ajusta de sal, limón o aceite según tu gusto. Sirve fría o a temperatura ambiente, acompañada de pan de pita o crudités.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones (como entrante o dip).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 6 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un recipiente hermético, la melitzanosalata aguanta hasta 3 días en la nevera. Remueve antes de servir y añade un chorrito extra de aceite de oliva para realzar el sabor.

PUBLICIDAD