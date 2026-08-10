España
Agregar Infobae enGoogle

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 10 agosto

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este lunes 10 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 10 agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 03 06 12 18 19 20 21 24 31 37 39 44 47 50 53 60 61 63 67 73.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Porro se casa con María Hurtado tras dos años de relación: hinca rodilla en la playa durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos

El jugador de la selección española que triunfó en el Mundial 2026 ha preparado una gran pedida con vistas al mar

Pedro Porro se casa con María Hurtado tras dos años de relación: hinca rodilla en la playa durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos títulos disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de España

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Telma Ortiz da un discurso al estilo de su hermana, la reina Letizia, ante Victoria Federica: “Créanme, después de trabajar 14 años en ayuda humanitaria”

La hermana de la monarca ha mostrado su apoyo a Venezuela tras los terremotos de julio durante la gala Starlite

Telma Ortiz da un discurso al estilo de su hermana, la reina Letizia, ante Victoria Federica: “Créanme, después de trabajar 14 años en ayuda humanitaria”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 agosto

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Juan Jesús Vivas considera la situación “inasumible” e “insostenible” y pide reforzar Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía para acelerar los procedimientos de expulsión de quienes permanecen en la ciudad autónoma

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Italia y Dinamarca rechazan la “inmigración descontrolada” y exigen crear centros de repatriación externos

El Gobierno cancela las libranzas de los militares en Ceuta ante el riesgo de otra entrada masiva desde Marruecos: todos disponibles “hasta nueva orden”

Defensa y el CNI en alerta: el mayor fabricante chino de coches eléctricos abrirá su primera planta en Europa junto a la base naval de Ferrol

Pedro Sánchez y Giorgia Meloni se enzarzan en una guerra inédita de controles: claves para entender el pulso migratorio entre España e Italia

ECONOMÍA

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los coches chinos ya son casi uno de cada cinco eléctricos vendidos en Europa, y los aranceles no los frenan

El eclipse del 12 de agosto pone a prueba la gestión de la red eléctrica española y europea: apagará hasta 5 GW de energía solar durante el atardecer

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

DEPORTES

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón