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El incendio forestal de Tírig (Castellón) ya supera las 800 hectáreas calcinadas con medio centenar de vecinos aún fuera de sus casas pero con una evolución “muy favorable”

Los desalojados han pasado la noche en el polideportivo municipal, con seis menores y cinco animales, y otras ocho personas mayores y dependientes han sido trasladadas a una residencia en Morella

Puesto de Mando Avanzado en Tírig, a 9 de agosto de 2026. (EFE/ Ana Escobar)
Puesto de Mando Avanzado en Tírig, a 9 de agosto de 2026. (EFE/ Ana Escobar)
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Tras cuatro días descontrolado y 800 hectáreas calcinadas, el incendio forestal de Tírig, en Castellón, presenta este lunes una evolución “muy favorable” y hay una “probabilidad muy alta” de que se pueda estabilizar en las próximas horas. Lo han explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama y el subinspector jefe del Consorcio de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, en declaraciones a los medios tras la reunión tras la reunión del Cecopi.

La superficie afectada por las llamas ha aumentado durante la noche y se sitúa ya en 810 hectáreas, frente a las 684 hectáreas contabilizadas en el anterior balance. Actualmente hay 21 medios aéreos disponibles para trabajar en el incendio forestal y más de 300 efectivos y 50 medios terrestres desplegados. Por su parte, los incendios de Sierra Engarcerán y Culla están ya controlados.

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que también ha asistido a la reunión ha agradecido el trabajo y la coordinación de los distintos cuerpos de extinción y fuerzas de seguridad que están trabajando sobre el terreno al tiempo que ha destacado la colaboración de ayuntamientos y vecinos de las zonas afectadas.

Además, ha pedido “máxima precaución” y ha subrayado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y de mantenerse informado a través de los canales oficiales. Previamente, el jefe del Consell ha visitado a los vecinos de Catí realojados en el Polideportivo de Xert, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

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47 vecinos de Catí permanecen en un albergue

Entre los evacuados de Catí, hay actualmente 47 personas que permanecen en un albergue habilitado en el polideportivo de Xert, seis de ellas menores y también hay cinco animales de compañía. Además,se han realojado a ocho personas más mayores y dependientes en la residencia de Morella.

El titular de Emergencias ha destacado que se ha trabajado “incesablemente” durante la noche con una evolución “muy favorable”, y los esfuerzos centrados en los “frentes que más preocupaban en el día de ayer, como era Catí y la zona de Tírig”.

21 medios aéreos, más de 300 efectivos y 50 medios terrestres desplegados trabajan contra las llamas

Valderrama ha explicado que, frente a unos vientos erráticos y rachas fuertes que difilcutaron el domingo las tareas, durante la noche se ha contado con condiciones meteorológicas “muy favorables y actualmente tenemos unas buenas condiciones para los medios aéreos”.

Cerca de la estabilización del incendio

El director técnico ha añadido que “actualmente el incendio está muy bien. Durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro del incendio y la superficie”. Sobre si se prevé estabilizar el incendio en las próximas horas, ha indicado: “No podemos decirlo todavía porque tenemos que garantizarlo, pero en principio hay una probabilidad muy alta”.

Los trabajos se van a centrar en la zona norte del municipio de Catí y “se han realizado unos contrafuegos, por eso ha aumentado un poco la superficie quemada del incendio”.

Respecto a si las tormentas previstas para la tarde pueden complicar las labores de extinción, Rodrigo ha señalado que “en principio no, porque el incendio está muy bien actualmente, pero vamos a trabajar esta mañana para dejarlo lo mejor posible”.

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