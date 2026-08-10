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Captadas con ofertas laborales falsas y obligadas a prostituirse las 24 horas del día: la Policía desarticula una red de trata en Cataluña

La organización obligaba a las víctimas a aceptar todas las prácticas sexuales solicitadas por los clientes, entregar la mitad del importe del servicio y desplazarse a otros lugares cuando se les ordenaba

Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)
Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)
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La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a la trata de personas para explotación sexual y prostitución forzada. Las víctimas debían estar disponibles en todo momento, aceptar cualquier práctica solicitada por los clientes, entregar la mitad de lo cobrado y desplazarse cuando se les ordenaba. Una de ellas fue captada en Colombia bajo la promesa de trabajar como encargada en una casa de citas, pero al llegar a España fue obligada a ejercer la prostitución.

La operación ha finalizado con cuatro personas detenidas en Castelldefels (Barcelona) y Reus (Tarragona), y la realización de tres registros en los que se incautó dinero en efectivo, documentación vinculada a la actividad investigada, teléfonos y ordenadores. Además, los agentes acreditaron la existencia de una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberaron a cinco mujeres.

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Le prometieron un salario de 6.000 euros al mes

La investigación comenzó tras el testimonio de una mujer que, en situación de vulnerabilidad económica, recibió una oferta laboral falsa. Un hombre se ganó su confianza ofreciéndole un puesto como teleoperadora y, después, le propuso trasladarse a España para trabajar como encargada de una casa de citas, donde supuestamente desempeñaría labores de gestión de clientes, cobraría el importe de los servicios sexuales y se encargaría de publicar los anuncios de las mujeres en distintas páginas web a cambio de un salario mensual de 6.000 euros. La organización gestionó el viaje, pero al llegar, la víctima fue informada de que debía ejercer la prostitución para saldar una deuda de 4.000 euros impuesta por los gastos del viaje.

“Sin recursos económicos, sin apoyo en España de familiares o amigos y en situación administrativa irregular como turista, la víctima terminó aceptando la imposición de la red criminal”, ha detallado la Policía en un comunicado.

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Durante el periodo de explotación, la víctima debía permanecer siempre disponible, sin poder salir sola ni disfrutar de descansos. Debía aceptar todas las demandas de los clientes, entregar la mitad de sus ingresos y desplazarse a otras localizaciones bajo órdenes de los responsables. También tenía que suministrar cocaína a los clientes siguiendo instrucciones, sin recibir beneficio alguno. Las tarifas y pagos eran controlados por la organización, y otras mujeres en el mismo piso sufrían condiciones similares.

España se mantiene entre los principales puntos de tránsito y destino en Europa para estas víctimas, en su mayoría explotadas sexualmente. El fenómeno está ligado a la migración, la falta de recursos económicos y las dificultades para acceder al mercado, entre otros factores, según datos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), donde recuerdan que la trata constituye una grave violación de derechos humanos.

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