Rafael Bachiller, astrónomo: “Queremos que el eclipse sea un catalizador para reforzar la cultura científica”

El astrónomo Rafael Bachiller, presidente de la Comisión Científica del Trío de Eclipses. (KIKE PARA)

Guardar

Faltan solo dos días para que el cielo de España se convierta en escenario de un eclipse total de sol que convertirá el día en noche durante 104 segundos, un fenómeno que cruzará buena parte de la península y que inaugurará una sucesión de eventos astronómicos inéditos en el país. Entre 2026 y 2028, España será testigo de dos eclipses totales y uno anular, una combinación que no volverá a darse en varias décadas. Además de ser el primero del trío de eclipses, el de este 12 de agosto tendrá un gran impacto social: más de diez millones de personas que residen habitualmente bajo esta franja de totalidad podrán presenciarlo, además de que atraerá a más de 446.000 turistas, según cálculos del Ministerio de Economía, lo que ha disparado las búsquedas de alojamiento en los lugares con mejor visibilidad hasta multiplicar la demanda habitual en más de un 500%.

Pero este eclipse también es un acontecimiento histórico desde el punto de vista científico, tal y como explica en entrevista con Infobae el astrónomo Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid (IGN), que también lidera la Comisión Científica del Trío de Eclipses. El especialista en formación estelar y en nebulosas planetarias insiste en la importancia de no mirar directamente al sol sin la protección adecuada de gafas homologadas y anima a dejar cámaras y móviles a un lado para vivir la experiencia de forma plena: “Ninguna fotografía consigue transmitir la intensidad de contemplar un eclipse total con nuestros propios ojos”.

PUBLICIDAD

Pregunta: ¿Qué características diferencian a este eclipse de otros?

Respuesta: Cada eclipse total tiene una geometría distinta, y eso hace que no existan dos iguales. En este caso, uno de los aspectos más llamativos será la baja altura del sol sobre el horizonte durante la totalidad. Esa circunstancia permitirá obtener imágenes poco habituales, combinando el eclipse con elementos del patrimonio o del paisaje, aunque también exigirá elegir cuidadosamente el lugar de observación para disponer de un horizonte completamente despejado.

Varias personas utilizan gafas protectoras especiales para observar un eclipse total de sol. (REUTERS/Mike Blake)

P: ¿Qué tipo de investigaciones científicas se van a realizar durante el eclipse?

R: Los eclipses totales siguen ofreciendo oportunidades científicas muy valiosas. Durante la totalidad resulta posible estudiar la corona solar, la tenue atmósfera externa del sol, que normalmente permanece oculta por el intenso brillo del disco solar. Es cierto que los coronógrafos con que van equipados actualmente los telescopios solares permiten crear eclipses artificiales a la demanda del astrónomo, pero la parte más interna de la corona solo es observable con claridad durante los eclipses naturales. Diversos equipos realizarán observaciones de alta resolución para analizar la estructura de la corona y su relación con la actividad magnética del sol.

PUBLICIDAD

Además, un eclipse siempre permite desarrollar investigaciones en ámbitos muy diversos, desde la respuesta de la atmósfera terrestre y la ionosfera al brusco descenso de la radiación solar hasta estudios sobre el comportamiento de animales y plantas o proyectos de ciencia ciudadana.

Se está preparando, por ejemplo, un proyecto espectacular que consiste en el lanzamiento de globos diseñados para alcanzar la alta atmósfera, desde donde podrán fotografiar el evento y captar la proyección de la sombra lunar sobre la península ibérica. Más allá de la espectacularidad visual, el objetivo científico consiste en recopilar datos sobre el impacto que ejerce un eclipse total sobre las capas altas de la atmósfera. Se trata de un proyecto en el que colaboran asociaciones astronómicas junto con otras entidades. Como ocurre cada vez más en astronomía, en este eclipse la investigación profesional va a convivir con una intensa participación de astrónomos amateur y del público general.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de un eclipse solar (Europa Press)

P: ¿Qué impacto puede tener un evento astronómico como este en la divulgación científica y el interés por la astronomía?

R: Para el ciudadano de a pie, un eclipse total de sol constituye una experiencia profundamente emocional, y para el astrónomo ofrece una magnífica oportunidad para explicar conceptos de astronomía, física o mecánica celeste a ese público amplio dispuesto a emocionarse con el fenómeno. Pocas veces un hecho científico despierta tanto interés social. Y es que un eclipse total tiene la capacidad, poco frecuente, de reunir durante unos minutos a científicos, aficionados y ciudadanos bajo la sombra de la luna y mirando exactamente hacia el mismo lugar del cielo.

PUBLICIDAD

Nuestro objetivo es que este trío de eclipses no sea únicamente un espectáculo de unos pocos minutos, sino que se convierta en un auténtico catalizador para reforzar la cultura científica de la sociedad. Si conseguimos despertar nuevas vocaciones, fomentar la protección del cielo nocturno y animar a muchas personas a seguir interesándose por la ciencia cuando los eclipses hayan terminado, habremos aprovechado plenamente esta oportunidad.

P: ¿Cuál es el desafío más importante al coordinar los trabajos científicos y de divulgación durante un evento de estas características?

R: En torno al eclipse participamos organismos muy diversos: instituciones científicas, administraciones públicas, universidades, centros educativos, fuerzas de seguridad, servicios de protección civil, ayuntamientos y numerosas asociaciones de divulgación. Conseguir que todos esos esfuerzos confluyan de manera eficaz exige una planificación muy cuidadosa.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, nos estamos esforzando por transmitir información rigurosa y accesible a millones de personas. Es importante evitar tanto el sensacionalismo como la excesiva tecnificación. Nuestro reto consiste en explicar un fenómeno astronómico extraordinario con el máximo rigor científico, pero de una forma comprensible y útil para toda la sociedad.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

P: ¿Cómo puede contribuir este tipo de eventos al turismo científico en España?

R: Gracias a la calidad de muchos de sus cielos y a la existencia de importantes infraestructuras científicas, España reúne unas condiciones excepcionales para el astroturismo. El trío de eclipses representa una oportunidad magnífica para dar a conocer ese patrimonio natural y científico tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

PUBLICIDAD

Por eso, a mi manera de ver, lo más interesante de estos fenómenos es que su impacto puede prolongarse mucho más allá de los propios eclipses. Muchas personas descubrirán durante esos días territorios que nunca habían visitado antes y se entusiasmarán con nuestro patrimonio histórico y natural. Y lo más importante: comprenderán el valor de conservar nuestros cielos oscuros. El astroturismo es un tipo de turismo muy respetuoso con el medio ambiente y es una actividad sostenible. Si conseguimos que una parte de esos visitantes regrese posteriormente para observar las estrellas, visitar nuestros observatorios o participar en actividades de divulgación, los eclipses habrán dejado un legado duradero para el desarrollo del turismo científico y para las economías locales.