Harits Casás, psicólogo clínico, sobre las personas narcisistas: “En la mayoría de los casos, no le diríamos que tiene un trastorno”

Harits Casás, experto en trastornos mentales y de personalidad, explica cuáles son los más comunes en una consulta psicológica.

Cada vez estamos más informados y le dedicamos más importancia a la salud mental, pero el tiempo que hemos pasado ignorando sus avances ha hecho que todavía nos queden muchos conocimientos en el tintero. Las redes sociales han hecho que el interés por ella crezca exponencialmente, en especial con los trastornos de personalidad detallados en el manual del DSM-5. Estas afecciones “afectan mucho a las cogniciones, los pensamientos que esa persona tiene del mundo y de los demás”, explica para Infobae el psicólogo clínico graduado en la Universidad de Newcastle, Harits Casás.

El experto, que cuenta con más de 24 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@psicologo_moderno), matiza además que las personas con un trastorno de la personalidad siguen “unos patrones rígidos e inflexibles, que perduran normalmente durante la vida”, pero insiste en que con trabajo terapéutico “puede haber cambios, cierta remisión o cierta flexibilidad”. Pese a ello, la sociedad tiene que “dejar atrás un poco el estigma”, pues en muchas ocasiones las personas suelen “encasillar” a estas personas más que “intentar ayudarles”.

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En este sentido, el uso de algunos de estos términos se ha vuelto tan banal que incluso se ha podido distorsionar la verdadera realidad que viven estas personas. En concreto, la facilidad con la que hablamos de la personalidad narcisista ha podido deformar el perfil que cumplen las personas diagnosticadas. “El narcisismo no es la manipulación como la gente lo concibe o ve en redes sociales: ‘Cinco señales de un narcisista. Te manipula, te miente’. No”, sentencia Casás.

Harits Casás, psicólogo clínico y experto en trastornos mentales y de personalidad. (Alejandro Higuera López / Infobae)

¿Qué diferencia a una persona manipuladora de un narcisista?

Tal y como relata Harits Casás, “una persona narcisista a menudo no es consciente de que lo es”; por lo que cuando llegan a una consulta, “suelen acudir porque tienen problemas con los demás, porque mi pareja no hace esto, porque mi hija o mi hijo no hace esto, etc.”. Esto al final hace que sea muy difícil trabajar con este perfil: “Agarra todo lo que le diga el terapeuta y le da la vuelta y lo usa para su propia narrativa”. Pero, ¿qué diferencias habría entre una persona narcisista y una persona que simplemente manipula a la gente a su voluntad?

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El psicólogo clínico asegura que absolutamente “todos manipulamos” e intentamos cambiar la percepción del otro “para satisfacer mis necesidades o mis deseos”. Pero la diferencia radica en que lo hagamos “con mala intención o a niveles excesivos”. Asimismo, hay que tener en cuenta que los trastornos de esta índole “son intentos desadaptativos de adaptarnos a un entorno desfavorable”. Entonces, lo más probable es que este comportamiento “haya sido útil en algún punto de su vida porque a lo mejor le han machacado mucho o le han dicho que es superior a los demás”, explica Casás.

Pero la disimilitud con una persona que sencillamente es manipuladora es que, como detalla Harits: “Un narcisista es una persona que tiene sentimientos de grandeza. Cree firmemente que es superior a los demás, y como es superior a los demás, ‘¿por qué no voy a poder usarte a mi antojo, si tú tienes que saber tu lugar y yo sé el mío?’”. De esta forma, lo que caracteriza a este perfil “no es simple manipulación, es un sentimiento de grandeza desarrollado y persistente”.

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También hay que tener en cuenta que “debajo de esa coraza hay un mecanismo de defensa” que se ha originado a través de una estrategia de supervivencia desadaptativa. Así, cuando alguien cuestiona su superioridad, su "identidad se desmorona”. Ese es el motivo, como argumenta el psicólogo clínico, por el que “están tanto a la defensiva” y “por eso a la mínima que un terapeuta les cuestiona, no vuelven a consulta”.

Ante esta posible situación, el graduado en la Universidad de Newcastle afirma que “en la mayoría de los casos, los psicólogos no le diríamos que tiene un trastorno narcisista”. Al final, “tenemos que considerar si eso le va a beneficiar a esa persona” y si la frase ‘tienes un trastorno’ provoca su huida de un “proceso terapéutico que podría ayudarle”, entonces hay que buscar la forma y el momento para comunicárselo. De este modo, en algunos casos el terapeuta decide contárselo “más adelante” o a través del conocido “cuestionamiento socrático”. Así, el paciente llegaría “a sus propias conclusiones” y sería más sencillo trabajar para cambiar paulatinamente su situación.

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Harits Casás, psicólogo clínico y experto en trastornos mentales y de personalidad. (Alejandro Higuera López / Infobae)

¿Qué hay de la falta de empatía?

El perfil narcisista también es conocido por no tener empatía, porque si la tuviera no sería capaz de manipular con maldad. A esta cuestión, el psicólogo clínico aclara que “hay un problema de empatía”, pero eso no significa que carezcan de ella. Según Casás, es posible que “la tuviesen, pero la han bloqueado porque no les ha beneficiado, les ha hecho daño en el pasado”. Y es que “la empatía no es algo que o tienes o no tienes, se puede conectar con ella, se puede desarrollar”, determina.

Entonces, ¿qué puedo hacer para que me escuche cuando tengo un problema? Antes de dar la respuesta, Casás haría otra pregunta a las personas que mantienen cercanía con este perfil: “¿Por qué se está quedando ahí?”. Y es que para saber cómo gestionar una relación de este tipo hay que asegurar que no “nos quedamos en vínculos dañinos, tóxicos, manipulativos”. Del mismo modo, el graduado en Newcastle insiste en que “tenemos que tener en cuenta que la conducta de los demás no está bajo nuestro control y nosotros no vamos a poder deshacernos de su trastorno, por mucho que le demos vueltas”.

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Así, “si esa persona no quiere cambiar y no va a terapia, pues ya te dice todo lo que tienes que saber”, responde el experto. Pero, cuando hay un afán por mejorar, lo primero que debemos hacer es marcar nuestros límites. En caso de no poder establecer una relación que no nos perjudique al tratarse de un familiar cercano, Harits sostiene: “Distancia cuando se pueda, porque hay que descansar de esas dinámicas, hay que intentar desfusionarnos un poco emocionalmente de sus conductas, entender que no son personales”. Y sin duda, “Yo recomendaría pedir ayuda profesional, ya que intentar hacerlo solo es muy complicado”, añade el psicólogo. Porque “la salud mental de los cuidadores sabemos que está muy dañada en este tipo de perfiles”.

¿Qué podemos hacer para evitar ser manipulado?

Las palabras de Casás tienen un sentido, porque tampoco “podemos evitar ser manipulados al 100%. Siempre nos la va a colar alguien, porque somos seres humanos y hay gente que miente muy bien y a veces nos la va a colar”. Y desde luego que “no podemos vivir con miedo a las relaciones interpersonales”. Por este motivo, cuando queramos prevenir esta maniobra mental, el expertos sugiere seguir estos pasos:

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Hay que estar atentos, “fijarnos en los detalles y ver si hay incongruencias”. Al final, “si yo creo que esta persona me está mintiendo, tengo derecho al menos a darle una vuelta”. También hay que evitar autoinvalidarse, porque “muchas veces ese también es el discurso de la otra persona cuando vas a enfrentarla”. Para ello, el experto recomienda atender a los “datos objetivos”, pues “a veces nos da la vuelta al coco y ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira”. Si la observación o el recuerdo de los hechos no nos ayuda, podemos preguntar la visión de lo sucedido a terceras personas: “Un amigo u otro familiar”. Una vez hemos reconstruido la evidencia de lo sucedido, “empezamos a sentirnos más seguros” y ahí “no dependemos de la validación de la propia persona que nos está manipulando”, explica. Finalmente, “no tenerle miedo a alejarnos o marcar límites”. Porque ningún diagnóstico mental “significa que tengamos que sacrificar nuestra propia salud para la otra persona”.

Por último, Harits matiza que tener estas herramientas para evaluar las intenciones de una persona narcisista, no puede hacernos creer que no podemos mantener una amistad con este perfil o cualquier otro trastorno de personalidad expuesto en el manual del DSM-5. El discurso de que “nos van a hacer daño” por tener un diagnóstico “es erróneo”.

Asimismo, hay que tener en cuenta que “estas personas son personas que están sufriendo y que lo están pasando muy mal y que, si han desarrollado un trastorno, seguramente lo hayan pasado muy mal en su infancia o a lo largo de su vida”. Como expone el psicólogo clínico: “Imagínate la soledad de que todo el mundo te maltrate, te aleje, se aleje de ti, te tenga miedo y que no sepas parar, que no sepas darte cuenta”, detalla. Por esto mismo hay que saber “tratarlo como tal” y “ayudar a estas personas”, concluye.

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