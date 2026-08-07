Henar, española que vive en Australia: “El mayor miedo de cualquier persona que se mude a otro país es la soledad”

Una joven española que vive en Australia explica cómo construir una nueva vida lejos de casa. (Montaje)

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Cuando una persona decide hacer las maletas y mudarse a otro país, suele pensar en los grandes retos que tendrá por delante: encontrar trabajo, adaptarse a un nuevo idioma, conseguir una vivienda o empezar una rutina completamente diferente. Pero hay un miedo del que no siempre se habla y que puede pesar más que cualquier trámite: quedarse solo lejos de casa.

La distancia con la familia, los amigos de toda la vida y el entorno conocido es una de las partes más difíciles de cualquier proceso migratorio. Sin embargo, una española que vive en Australia ha querido mostrar la otra cara de esta experiencia: la posibilidad de crear nuevos vínculos que, con el tiempo, pueden convertirse en una parte fundamental de la vida.

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Henar Díaz, una joven española residente en Australia, ha compartido en TikTok una reflexión sobre uno de los mayores temores de quienes deciden empezar una aventura en el extranjero: “El mayor miedo de cualquier persona que se muda a otro país no es el dinero, ni el idioma, ni el trabajo. El mayor miedo es estar solo”.

La joven reconoce que abandonar una vida construida durante años no es sencillo. “Es obvio que dejar una vida entera atrás con toda tu gente es muy complicado”, asegura, aunque añade que muchas veces nadie cuenta lo que ocurre después de dar ese paso: la oportunidad de conocer personas nuevas y formar una nueva red de apoyo.

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Sydney, Australia. (REUTERS/Jeremy Piper)

“Ahora mismo estoy organizando mi boda y tengo tres mesas enteras de gente que conocí en Australia”, cuenta Henar su propia experiencia. “Tres mesas enteras de amigos que hace años no conocía y que aparecieron en un hostal o en un pueblo perdido de la mano de Dios”, añade.

Empezar de cero también significa sumar nuevas personas

Para la joven, emigrar no consiste en romper con la vida anterior, sino en añadir nuevas experiencias. Por ello, ha compartido varios consejos para quienes llegan a otro país y quieren evitar el aislamiento. Uno de los primeros pasos que recomienda es alojarse en un hostal al llegar. “Es donde vas a encontrar gente en la misma situación que tú y vais a hacer un vínculo súper fácil”, sostiene.

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La española desaconseja empezar directamente viviendo solo en un apartamento o buscando una vivienda definitiva nada más aterrizar. Según su experiencia, los primeros días son una oportunidad para conocer a otros viajeros, estudiantes o trabajadores que también están intentando adaptarse a un nuevo entorno.

Una playa, imagen de archivo. (Europa Press)

Otro de sus consejos es recurrir a los grupos de WhatsApp de españoles y latinoamericanos. “Vas a encontrar a gente que hable tu mismo idioma, que viene muy bien de vez en cuando”, señala. Aunque aprender la lengua local y mezclarse con la cultura del país es importante, contar con personas que entienden la misma situación puede ayudar en momentos complicados.

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Su mensaje busca tranquilizar a quienes tienen miedo de marcharse lejos: la soledad inicial no tiene por qué convertirse en una situación permanente. “Vas a encontrar a más gente que está en la misma situación que tú recién llegado”, concluye. Porque, aunque mudarse a otro país implique dejar muchas cosas atrás, también puede significar descubrir nuevas historias.