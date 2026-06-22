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Citan a declarar a la mujer de Isak Andic, a sus hijas y a la terapeuta que acompañó a la familia en sus momentos más tensos

La jueza que instruye la causa por la muerte del fundador de Mango acepta la petición de la fiscal y también ordena la apertura de nuevas diligencias

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, que falleció en 2024. (Europa Press)
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, que falleció en 2024. (Europa Press)

La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, suma nuevos pasos en los tribunales. La jueza encargada del caso ha aceptado la petición de la fiscal Teresa Yoldi para citar a declarar a diez testigos clave, entre los que figuran la pareja del empresario, Estefanía Knuth, sus dos hijas -hermanas de Jonathan Andic, el heredero acusado de la muerte de su padre- y la terapeuta que acompañó a la familia en sus momentos más tensos, informa Europa Press.

La lista de comparecientes también incluye a los agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra, quienes inspeccionaron la zona donde ocurrió el suceso, en las proximidades de las Coves del Salnitre de Collbató (Barcelona). La mayoría de los testigos ya había prestado declaración ante los Mossos durante la fase policial, pero ahora deberán ratificar sus testimonios ante la jueza, la fiscal y los abogados de las partes. Todavía no hay fechas fijadas para estas comparecencias.

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Además, la magistrada ha abierto nuevas líneas de investigación para recabar más pruebas y contrastarlas con las declaraciones de Jonathan Andic. Entre las medidas ordenadas, figura el esclarecimiento de las fechas y actuaciones de Andic durante su viaje a Ecuador.

La jueza también ha solicitado a los Mossos un informe sobre el uso de WhatsApp en un ordenador, además de autorizar la incautación de ese dispositivo, para determinar si es posible utilizar la aplicación sin el terminal móvil.

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Por otro lado, ha pedido al responsable de Ciberseguridad de Mango un registro de todos los teléfonos entregados y recibidos por Jonathan Andic entre 2020 y 2025. Además, ha emitido una comisión rogatoria a Apple para que facilite información sobre la cuenta asociada al terminal de Andic, desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025.

Jonathan Andic sale del juzgado tras pagar la fianza. REUTERS/stringer
Jonathan Andic sale del juzgado tras pagar la fianza. REUTERS/stringer

Respecto al teléfono móvil, la investigación analizará todas las comunicaciones, registros de tráfico y conexiones asociadas al dispositivo en el periodo en el que estuvo localizado en las antenas cercanas al lugar del suceso.

La jueza también ha solicitado la identificación de los dos excursionistas que interactuaron con Jonathan Andic ese día y el análisis de todos los teléfonos conectados a las celdas de la zona entre las 12:33 y las 12:40 horas de la jornada en que ocurrieron los hechos.

Ocurrió en diciembre de 2024

Isak Andic, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer desde una altura de unos 150 metros en la zona de las Coves del Salnitre de Collbató, en el parque natural de Montserrat, cerca de Barcelona. Tenía 71 años y se encontraba realizando una excursión acompañado por su hijo. Aunque inicialmente se consideró un accidente, los Mossos d’Esquadra detuvieron a Jonathan el pasado 26 de mayo por la posible implicación en los hechos, si bien las hermanas han defendido su inocencia y han sido críticas con la investigación.

Uno de los principales indicios de la Fiscalía es el deterioro de la relación entre padre e hijo en los meses previos a la muerte del empresario. Para sostener esta hipótesis, los investigadores han analizado el contenido de los teléfonos móviles, así como las conversaciones mantenidas con la psicoterapeuta que seguía a la familia.

Entre los mensajes analizados figura uno enviado por Jonathan a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de su muerte. En él, hacía referencia a los avances de la terapia familiar en la que ambos participaban, pero también recordaba los conflictos que habían marcado su relación. “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”, llegó a escribir. En otra conversación incluida en la causa, añadía: “Comprendo que era imposible sanear nuestra relación; no me sorprende que la cuerda se rompiera”.

Los investigadores también han examinado el intercambio de llamadas y mensajes entre Jonathan, su padre y la terapeuta durante los meses previos a los hechos. Sin embargo, una parte de la información correspondiente al teléfono del primogénito no ha podido recuperarse después de que este denunciara la pérdida del dispositivo durante un viaje a Quito en marzo de 2025, sin disponer de una copia de seguridad de los datos. Para la Fiscalía, el contenido de estas comunicaciones refuerza la hipótesis de que la mala relación entre padre e hijo venía de lejos y estaba relacionada, al menos en parte, con cuestiones patrimoniales. Entre ellas figuran el destino de la herencia familiar, ya que Isak Andic tenía intención de destinar una parte de su fortuna a una fundación de carácter social.

La investigación analiza también los intercambios entre Isak Andic y la psicoterapeuta familiar. En un mensaje de mayo de 2024, la profesional mencionó que, en una sesión previa, Andic había considerado la opción de excluir a su hijo mayor de la herencia. Un mes más tarde, el empresario calificó la relación con Jonathan como “igual de regular o mal, normal”, señalando que el vínculo entre ambos se limitaba a un trato cordial.

La defensa, por su parte, insiste en que la relación entre padre e hijo era buena en los meses previos al fallecimiento y rechaza que existieran conflictos de relevancia.

(Con información de Europa Press)

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