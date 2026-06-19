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Los Mossos descartan que Andic cayera por una distracción: ni caminaba ni usaba el móvil

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Barcelona, 19 jun (EFE).- El fundador de Mango, Isak Andic, estaba parado y sin usar su teléfono en el momento en que se precipitó mortalmente, según infieren los Mossos d'Esquadra al constatar que su móvil no registró ningún movimiento antes de caer, lo que debilita la hipótesis de que se despeñara por una distracción.

Así se desprende de un informe, adelantado por El Nacional y al que ha tenido acceso EFE, a partir del análisis que los Mossos d'Esquadra hicieron del móvil del fundador de Mango en el marco de la causa en la que una jueza de Martorell (Barcelona) investiga a Jonathan Andic, el primogénito, acusado del homicidio de su padre.

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Entre los indicios por los que la jueza fijó una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic tras ser detenido por los Mossos el pasado 19 de mayo figuran las "contradicciones" en las que cree que incurrió en sus declaraciones, entre ellas sobre el uso de la cámara del móvil del fundador de Mango.

Del análisis del móvil, los Mossos concluyen que en el momento de la caída mortal el empresario no lo estaba usando, por lo que creen descartada la falta de atención como posible causa de la precipitación.

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Además, el móvil de Isak Andic no registró ningún movimiento antes de la caída, por lo que los Mossos infieren que el fundador de Mango estaba inmóvil, sin caminar, en el momento de la precipitación, y la cámara no estaba activada.

El día de la muerte de su padre, el 14 de diciembre de 2024, Jonathan Andic aseguró a los Mossos que tras quince minutos andando, adelantó a su progenitor unos tres o cuatro metros, cuando éste estaba haciendo fotos con su teléfono, que no lo tenía a la vista y que mientras caminaba escuchó un ruido de piedras cayendo, se giró y vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Posteriormente, en su segunda declaración, Andic afirmó que su padre había utilizado el móvil al principio de su excursión por Montserrat pero que posteriormente no lo volvió a ver usando el teléfono.

A partir del volcado del móvil de Isak Andic, la jueza ha concluido que el fundador de Mango sólo utilizó el teléfono al inicio del camino para tomar varias fotos y grabar un vídeo. Además, los equipos de emergencia hallaron el teléfono en el bolsillo delantero de su pantalón.

Según los Mossos, Isak Andic hizo tres fotografías y un vídeo con su móvil a las 12:17 horas del 14 de diciembre de 2024: por las imágenes y la geolocalización se constata que el lugar exacto donde las tomó estaba al inicio del recorrido, en las escaleras donde empieza la ruta de la montaña de Montserrat próxima a las cuevas de Salnitre.

Entre las 12:17 horas y las 12:28 horas -momento de la caída-, transcurrieron once minutos, tiempo suficiente, según los Mossos, para recorrer el trayecto entre las escaleras y el punto en el que el fundador de Mango cayó por un precipicio de unos 100 metros de altura.

La defensa de Jonathan Andic sostiene en sus informes que la "pretendida contradicción" sobre estos hechos no supone un "elemento incriminatorio".

"Que su padre hiciera las fotos al inicio o posteriormente es perfectamente irrelevante a efectos incriminatorios. Es más, no es incompatible, pudo pararse en los dos momentos (inicio de recorrido y a los quince minutos) e incluso pudo pararse a los quince minutos, hacer el ademán de fotografiar y no hacerlo, como al parecer sucedió", apuntó la defensa en su recurso ante la Audiencia de Barcelona para que se revocara la fianza al primogénito.

De hecho, la defensa ha aportado al juzgado una pericial que concluye que su padre se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío, tras reconstruir en 3D y con maniquíes el "patrón" de la caída que sufrió meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis. EFE

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