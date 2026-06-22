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Avance semanal de ‘La Promesa’: María se pone de parto y el futuro de su bebé mantiene en vilo al palacio

El esperado “sí, quiero” de Lope y Vera coincidirá con uno de los momentos más angustiosos de la temporada: el parto de María y la preocupación por la vida de su bebé

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'La Promesa': Avance semanal del 22 al 26 de junio. (RTVE)
'La Promesa': Avance semanal del 22 al 26 de junio. (RTVE)

La última semana de junio llega cargada de sobresaltos para los seguidores de La Promesa. Los capítulos que se emitirán del 23 al 26 de junio prometen emociones fuertes, con varios acontecimientos que marcarán un antes y un después en la vida de los habitantes del palacio de los Luján. Entre todos ellos destaca el inminente parto de María Fernández, un momento tan esperado como angustioso que mantendrá en tensión a los protagonistas hasta el último instante.

La semana arrancará el martes, ya que el lunes no hay programa debido al mundial, con una importante noticia para Lope y Vera. Después de superar sus diferencias y recuperar la confianza mutua, el cocinero da un paso al frente y le pide matrimonio a la joven. La respuesta no se hace esperar y Vera acepta ilusionada, imaginando un futuro juntos lejos del palacio, donde sueñan con abrir una casa de comidas y empezar una nueva vida.

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La noticia llenará de alegría al servicio, que se volcará con los preparativos del enlace. Incluso María Fernández animará a la pareja a celebrar la boda antes de abandonar La Promesa, mientras Alonso sorprenderá a todos ofreciéndose para acompañar a la novia hasta el altar.

'La Promesa': Alguien ve besarse a Martina y Adriano. (RTVE)
'La Promesa': Alguien ve besarse a Martina y Adriano. (RTVE)

Sin embargo, no todo serán buenas noticias. Ciro mantiene su intención de abandonar el palacio junto a Julieta, una decisión que preocupa especialmente a Manuel. Incapaz de resignarse a perderla, el heredero buscará la manera de convencer al matrimonio para que cambie de opinión y permanezca en La Promesa.

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En paralelo, Curro y Ángela seguirán debatiendo sobre sus planes de futuro. Aunque ambos habían acordado marcharse tras su boda, las dudas del joven comenzarán a aflorar, generando tensiones en la pareja justo cuando parecía que todo estaba decidido.

'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)
'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)

El miércoles llegará uno de los momentos más emotivos de la semana con la celebración del enlace entre Lope y Vera. Gracias al esfuerzo conjunto del servicio, los novios se darán el esperado “sí, quiero” en una ceremonia íntima que llenará de felicidad a quienes les rodean.

Ese mismo día, Pía dará un paso trascendental al decidir revelar el secreto que lleva demasiado tiempo guardando. Consumida por la culpa, confesará a Ricardo quién considera que fue realmente la responsable de la muerte de Jana, una revelación que amenaza con alterar el equilibrio dentro del palacio.

'La Promesa': Ciro acepta la propuesta de Manuel. (RTVE)
'La Promesa': Ciro acepta la propuesta de Manuel. (RTVE)

Mientras tanto, Manuel seguirá luchando por impedir la marcha de Julieta y tomará una decisión inesperada que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Finalmente, sus esfuerzos darán resultado y Ciro terminará aceptando una propuesta que le llevará a replantearse su salida.

La tensión volverá a dispararse en el capítulo del jueves, cuando Alonso emprenda un viaje acompañado por María Fernández para que pueda ser atendida por un médico. Sin embargo, durante el trayecto se producirá un giro inesperado: la doncella comenzará a ponerse de parto antes de llegar a su destino.

El viernes, todas las miradas estarán puestas en ese delicado momento. Con apenas ayuda y visiblemente nervioso, Alonso tendrá que asistir a María mientras el nacimiento del bebé mantiene en vilo a todos. Cuando finalmente el pequeño llegue al mundo, la alegría inicial dará paso a una enorme preocupación al comprobar que el recién nacido no rompe a llorar, dejando un inquietante interrogante sobre su estado.

'La Promesa': Alonso asiste el parto de María Fernández. (RTVE)
'La Promesa': Alonso asiste el parto de María Fernández. (RTVE)

Junto a esta trama, la reconciliación entre Ángela y Curro, el regreso de Teresa y Ricardo a sus anteriores responsabilidades y las dudas de Martina y Adriano tras traicionar a Jacobo completarán una semana decisiva en La Promesa, donde las emociones volverán a estar a flor de piel y el destino de varios personajes podría cambiar para siempre.

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