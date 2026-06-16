Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 17 de junio: Martina se aleja de Jacobo, Teresa es destituida y Lope sorprende a Vera con una inesperada propuesta

La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

La semana en La Promesa llega marcada por las emociones y las decisiones difíciles. La serie de La 1 no emitirá capítulo este lunes 15 de junio debido al partido del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Cabo Verde, pero ha regresado este martes con una tanda de episodios cargados de tensión, secretos y declaraciones inesperadas.

El gran protagonista de estos nuevos capítulos será el complicado triángulo formado por Martina, Jacobo y el misterioso hombre del Patronato, mientras que Teresa vivirá uno de los golpes más duros desde su llegada al palacio. Todo ello sin perder de vista a Lope, dispuesto a jugarse su última carta por amor.

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El martes, los espectadores asistirán a una fuerte discusión entre Martina y Jacobo después de que ella descubra que él le ocultó la supuesta oferta de trabajo en Nueva York. Aunque Jacobo intenta justificarse asegurando que actuó por amor, sus explicaciones no consiguen calmar a la joven.

La Promesa: Martina confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente. (RTVE)

Martina pierde la confianza en Jacobo y Teresa paga las consecuencias de un viejo secreto

Por otro lado, Manuel comienza a cansarse de las continuas exigencias económicas de Ciro, aunque termina cediendo una vez más a sus peticiones. También Julieta continúa recuperándose favorablemente y Ángela aprovecha para contarle las similitudes entre su historia y la de Jana.

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En el terreno sentimental, Lope se sincerará con Vera y le explicará que todo lo que ha hecho ha sido para convertirse en un hombre digno de ella. Sin embargo, la hija de los duques de Carril seguirá mostrándose distante.

Pero el gran episodio de la semana llegará el miércoles. Finalmente, Ángela acepta retrasar su boda con Curro, una noticia que Leocadia recibe con evidente satisfacción. Al mismo tiempo, Adriano anima a Martina a sincerarse sobre sus sentimientos y ella termina confesando ante Jacobo que sigue pensando en el hombre que la besó, aunque evita revelar su identidad.

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Curro en 'La Promesa' (RTVE).

Mientras tanto, las tensiones en palacio aumentan cuando Manuel entrega dinero a Ciro para ayudarle con las facturas y este considera insuficiente la cantidad recibida.

Uno de los momentos más duros del capítulo lo protagonizarán Teresa y Cristóbal. Después de que ella le reproche haber mantenido una amante durante su relación, él responderá de la forma más cruel posible: destituyéndola definitivamente como ama de llaves.

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La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

Por su parte, Lope decidirá dejar a un lado cualquier miedo y declarará abiertamente su amor a Vera, proponiéndole además abandonar La Promesa y comenzar una nueva vida juntos en Madrid.

Julieta descubre la verdad y Lope toma una decisión definitiva

La recta final de la semana tampoco dará tregua. El jueves, Julieta comenzará a sospechar sobre el origen del dinero con el que Ciro está pagando las obras y terminará preguntando directamente a Manuel, que preferirá ocultarle la verdad.

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Además, Jacobo seguirá investigando la relación entre Martina y el misterioso hombre del Patronato, mientras que Curro y Ángela hablarán seriamente sobre su futuro y coincidirán en que ella debe terminar primero sus estudios en Suiza.

Ya el viernes, Julieta descubrirá finalmente la extorsión de Ciro y se sentirá profundamente avergonzada por todo lo sucedido. Teresa explicará a sus compañeras las verdaderas razones de su destitución y Jacobo comenzará a sospechar que le están ocultando más cosas de las que imagina.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Sin embargo, el gran broche de la semana llegará de la mano de Lope. Después de luchar incansablemente por recuperar a Vera, decidirá dar un paso más y sorprenderla con una inesperada petición de matrimonio. La gran incógnita será si la joven está dispuesta a empezar una nueva vida junto a él o si, una vez más, su historia de amor quedará en suspenso.