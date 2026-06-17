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Avance de ‘La Promesa’ del jueves 18 de junio: Julieta empieza a sospechar de Manuel y Jacobo estrecha el cerco sobre Martina

Tras varios días marcados por las mentiras, las tensiones familiares y las decisiones difíciles, el nuevo episodio de la serie de La 1 traerá nuevas incógnitas sobre Ciro, un acercamiento entre Curro y Ángela y más problemas para Teresa

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La Promesa: Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio. (RTVE)
La Promesa: Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio. (RTVE)

La semana está siendo especialmente intensa en La Promesa. Después del parón del lunes por la emisión del Mundial de Fútbol 2026, la ficción de RTVE ha regresado con capítulos cargados de secretos, reproches y confesiones que amenazan con cambiar el rumbo de varios de sus protagonistas.

En los últimos episodios, Martina ha descubierto que Jacobo le ocultó la supuesta oferta laboral en Nueva York, mientras Manuel ha terminado cediendo a las presiones económicas de Ciro para ayudarle con las obras de su palacio.

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Al mismo tiempo, Julieta continúa recuperándose favorablemente y Lope ha decidido abrir su corazón a Vera para intentar recuperar una relación que parecía perdida.

La Promesa: Julieta se postula como ayudante de Manuel. (RTVE)
La Promesa: Julieta se postula como ayudante de Manuel. (RTVE)

Julieta comienza a hacerse preguntas y Jacobo insiste con Martina

El capítulo de este jueves dará un paso más en la trama protagonizada por Ciro y Julieta. La joven empezará a sospechar sobre el origen del dinero con el que se están financiando las obras y decidirá preguntar directamente a Manuel. Sin embargo, el heredero optará por ocultarle la verdad y asegurará que desconoce cómo ha conseguido Ciro esa financiación, manteniendo intacto un secreto que podría traer consecuencias inesperadas.

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Mientras tanto, Jacobo seguirá tratando de averiguar qué ocurre realmente entre Martina y el misterioso hombre del Patronato. Sus sospechas irán en aumento, pero Adriano decidirá guardar silencio para proteger a la joven, evitando revelar una información que podría poner en peligro su relación.

Otro de los focos del episodio estará en Teresa. Después de haber sido destituida como ama de llaves por Cristóbal tras un duro enfrentamiento, pedirá a sus compañeros que no intercedan por ella y acepten su decisión, aunque la noticia seguirá causando malestar entre el servicio.

La Promesa: Martina confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente. (RTVE)
La Promesa: Martina confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente. (RTVE)

También habrá espacio para la preocupación por María. Las cocineras comenzarán a comentar que el embarazo está ya muy avanzado y que el parto debería producirse en cualquier momento, aunque ella restará importancia a las advertencias. Candela, fiel a sus particulares métodos, asegurará incluso que el bebé será un niño basándose en el resultado de su conocido péndulo.

Por otro lado, Curro y Ángela aprovecharán para hablar con calma sobre el futuro que desean construir juntos tras haber decidido aplazar su boda. Ambos coincidirán en que lo más sensato es que ella complete primero sus estudios en Suiza antes de dar el siguiente paso en su relación.

El episodio también reservará un momento especialmente tenso cuando Alonso reprenda con dureza a Ciro por haber presionado económicamente a Manuel para costear sus proyectos. Lo que el marqués desconoce es que Julieta estará escuchando la conversación, una circunstancia que podría cambiar por completo su percepción de lo ocurrido.

La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)
La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

La semana concluirá el viernes con un capítulo igualmente decisivo. Julieta descubrirá finalmente la extorsión ejercida por Ciro y se sentirá profundamente avergonzada, mientras Leocadia revelará a Alonso que Curro y Ángela contemplan marcharse lejos. Además, Teresa explicará las verdaderas razones de su destitución, Curro hará una emotiva propuesta a Pía y Lope sorprenderá a Vera con una inesperada petición de matrimonio que podría marcar el futuro definitivo de la pareja.

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