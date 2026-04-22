Maica Benedicto, entre lágrimas, habla del enfrentamiento entre Gerard y Claudia en ‘Supervivientes’: “Se han pasado los límites”

Maica Benedicto, entre lágrimas, habla del mal momento que ha pasado con el enfrentamiento de Gerard y Claudia en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Honduras no perdona. Tras más de 40 días de supervivencia extrema, las playas de Cayo Cochinos ya no solo son el escenario de la lucha contra el hambre y los mosquitos, sino el epicentro de una guerra psicológica que ha terminado por dinamitar la convivencia. Lo que comenzó como una aventura apasionante en Supervivientes 2026 se ha transformado en un campo de batalla donde los nervios están a flor de piel y el respeto parece haber naufragado definitivamente.

La última entrega de Tierra de nadie, conducida por Ion Aramendi, quedará marcada en la historia del reality como una de las noches más amargas y tensas de la edición. El conflicto, protagonizado por Gerard Arias y Claudia Chacón, no solo ha terminado con ambos concursantes al borde del abismo emocional, sino que ha provocado una marea de lágrimas y una crisis de valores que ha dejado a la audiencia —y a sus propios compañeros— en estado de shock.

Gerard Arias y Claudia Chacón reciben la notificación de las sanciones disciplinarias impuestas por la dirección (Supervivientes)

La mecha se encendió el pasado domingo, 19 de abril. Un reparto de comida, el bien más preciado en la isla, fue el detonante de un rencor que llevaba semanas cocinándose a fuego lento. Gerard, vencedor de una prueba de recompensa, tomó una decisión que Claudia interpretó como la traición definitiva: dejarla fuera del banquete para elegir a Nagore, una de las últimas incorporaciones al concurso.

Este desprecio fue el combustible necesario para una explosión que alcanzó su punto álgido en el traslado en barca tras la última gala. Lejos de las cámaras fijas, ambos vivieron una bronca de dimensiones épicas en la que se cruzaron líneas rojas que han dejado a la organización sin más opción que la contundencia.

El desgarrador testimonio de Maica Benedicto

Si alguien simboliza el dolor colateral de esta guerra, esa es Maica Benedicto. Atrapada entre dos fuegos, la concursante no pudo reprimir el llanto al ver cómo sus dos grandes apoyos en la isla se despedazaban mutuamente. Visiblemente afectada y con el rostro desencajado, Maica confesó el calvario que vivió durante el trayecto en barca.

Maica Benedicto, entre lágrimas, habla del mal momento que ha pasado con el enfrentamiento de Gerard y Claudia en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

“Tengo un nudo aquí...”, revelaba la superviviente, incapaz de gestionar el posicionamiento que el grupo —y la propia situación— le exigía. Maica, que siempre ha intentado mantener la armonía, se mostró especialmente disgustada con la actitud de Gerard, denunciando la falta de empatía en los momentos de mayor vulnerabilidad: “Son dos personas importantes. Eso de reírse cuando una persona está muy nerviosa...”, sentenció con amargura.

La sensación de bochorno fue tal que Maica no dudó en mostrar su decepción pública: “Ya he hablado con ellos y no tengo que decirles delante de una cámara lo mal que lo han hecho”, señaló de forma tajante, añadiendo además que “se han pasado y más aún por no pedir disculpas en el momento. Llevo agobiada un rato, porque no me gustan los gritos y menos estas líneas. Lo paso mal, lo sufro y no estoy en mis mejores días desde el domingo. Estoy avergonzada”.

La tensión en la palapa fue escalando hasta que Gerard Arias, superado por el peso de sus propios actos y la vergüenza pública, sufrió un colapso en directo. Entre lágrimas y de forma impulsiva, el concursante abandonó su asiento exigiendo una evacuación inmediata. “De verdad lo digo, me quiero ir a mi casa. Lo que he hecho no se hace, nunca se le llama eso a una mujer. Lo he hecho fatal y me avergüenzo”, confesó mientras pedía desesperadamente que le pusieran una barca para abandonar Honduras para siempre.

Gerard se retira visiblemente afectado tras el visionado de las imágenes en la gala especial (Supervivientes)

Sin embargo, el perdón no fue suficiente para aplacar el dolor de Claudia, quien, desbordada, recordó que esta no era la primera vez que se sentía humillada. Entre ambas partes se lanzaron ataques que evidencian una fractura irreparable. “Lo que te pasa a ti es por ir con todas en los baños” y “por lo menos no cobro”, fueron algunas de las hirientes perlas que se dedicaron antes de que la situación fuera a más.

Claudia, firme en su postura de víctima de una manipulación constante, no escatimó en reproches hacia su compañero: “Son muchas veces que ya no le perdono, por no llevar ese rencor. Conmigo no lo ha hecho bien. La diferencia entre tú y yo es que siempre he reconocido lo malo y eres muy manipulador, me pierden las formas y los nervios”. El tono de la discusión se volvió sombrío cuando Gerard, ya más calmado pero profundamente hundido, hizo alusión al impacto que estas imágenes tendrían en su entorno más cercano: “Lo siento porque esa persona que sale en el vídeo no soy yo. Has sacado lo peor de mí. Que mi padre esté viendo esta situación tan bochornosa...”.