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Así es la casa de Maica Benedicto, la ganadora de ‘Supervivientes’: muebles rosas, diseño moderno y una exclusiva urbanización

La murciana se ha convertido en la ganadora del reality de Telecinco y pronto regresará al hogar que construyó a su medida en Madrid

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Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)
Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)

Maica Benedicto ya puede celebrar una de las mayores victorias de su vida. La joven se alzó este jueves 11 de junio con el triunfo en Supervivientes, poniendo el broche de oro a una aventura que comenzó entre dudas y que ha terminado convirtiéndola en una de las concursantes más queridas de la edición. Tras semanas sobreviviendo en Honduras, lejos de cualquier comodidad, la murciana tiene por delante un esperado reencuentro con su rutina y, sobre todo, con su hogar.

La ganadora del reality vive en Madrid desde su paso por GH 19, el programa que la dio a conocer al gran público. Fue entonces cuando decidió dar un importante paso personal y comprarse una vivienda de obra nueva en una urbanización privada.

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Venció a Alba Paul en la final
Maica Benedicto se ha proclamado vencedora de esta edición de 'Supervivientes' (Telecinco)

Un piso que, aunque no es especialmente grande, reúne todo lo que buscaba: luz natural, una distribución funcional y una decoración que refleja por completo su personalidad.

Un piso moderno donde el rosa es el gran protagonista

Desde el primer momento, Maica tuvo claro cómo quería que fuera su casa. La influencer apostó por una decoración moderna de inspiración nórdica, con espacios despejados, tonos neutros y pequeños detalles capaces de aportar personalidad a cada estancia.

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La vivienda cuenta con un dormitorio, un baño y una zona principal donde salón y cocina comparten espacio en un concepto abierto muy habitual en las promociones de obra nueva. Las paredes blancas y la orientación sur permiten aprovechar al máximo la luz natural, uno de los aspectos que más valoró cuando encontró el piso.

Si hay un color que define la decoración es el rosa. La murciana ha incorporado esta tonalidad en textiles, cojines, elementos decorativos e incluso en parte del mobiliario. El resultado es un ambiente cálido y femenino sin renunciar a una estética elegante y contemporánea.

Maica Benedicto en su casa en imágenes de sus redes sociales. (Instagram Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)
Maica Benedicto en su casa en imágenes de sus redes sociales. (Instagram Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)

Uno de los rincones más llamativos es el comedor, presidido por una mesa redonda de mármol acompañada por sillas tapizadas en color maquillaje y detalles dorados. Además, varios espejos estratégicamente colocados ayudan a ampliar visualmente el espacio y potencian la luminosidad de la estancia.

Cocina abierta y espacios pensados para el orden

La cocina rompe ligeramente con la estética más suave del resto de la vivienda. Maica optó por muebles oscuros y acabados lisos que aportan contraste al conjunto. La distribución en forma de L permite aprovechar cada metro cuadrado, mientras que la encimera blanca y los electrodomésticos integrados refuerzan la sensación de amplitud.

Maica Benedicto en su casa en imágenes de sus redes sociales. (Instagram Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)
Maica Benedicto en su casa en imágenes de sus redes sociales. (Instagram Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)

El orden también juega un papel fundamental. La ganadora de Supervivientes siempre ha reconocido que le gusta tener cada cosa en su sitio, algo que ya dejó claro durante su paso por televisión. Por eso, una de sus principales preocupaciones al mudarse fue la falta de armarios.

Para solucionarlo, diseñó diferentes espacios de almacenaje, entre ellos un canapé con cajones en el dormitorio, que le permite guardar ropa y accesorios sin renunciar a una estética limpia y minimalista.

En la habitación mantiene la misma línea decorativa que en el resto de la vivienda: muebles blancos, detalles en rosa empolvado y varias láminas decorativas sobre el cabecero que aportan un toque personal.

Maica Benedicto en su casa en imágenes de sus redes sociales. (Instagram Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)
Maica Benedicto en su casa en imágenes de sus redes sociales. (Instagram Maica Benedicto en una imagen de redes sociales. (Instagram @maiibenedicto)

Piscinas de agua salada, coworking y solárium

Más allá del interior de la vivienda, la urbanización donde reside ofrece una serie de servicios que fueron determinantes en su elección. El complejo cuenta con dos piscinas exteriores de agua salada, espacios ajardinados, zonas infantiles, un área de coworking y un amplio solárium con hamacas y zonas chill out.

Curiosamente, Maica renunció a tener vistas directas a las zonas verdes porque priorizó la orientación sur y la entrada de luz natural. Una decisión que demuestra hasta qué punto buscaba una vivienda práctica y adaptada a sus necesidades.

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