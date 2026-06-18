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Uno de los mejores amigos de la reina Letizia analiza los detalles más desconocidos de su personalidad: “Creo que ha mejorado al propio rey Felipe VI”

Luis Alegre ha hablado sobre cómo es la monarca en la intimidad durante una entrevista en Navarra Televisión

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Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)
Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)

Luis Alegre, uno de los grandes amigos de la reina Letizia, ha hecho un perfil de la personalidad de la monarca y ha sostenido que esa combinación explica tanto la amistad que mantiene con ella como su valoración positiva del papel institucional que desempeña. El cineasta, escritor y docente ha relatado esos rasgos en una entrevista en Navarra Televisión, donde ha repasado una relación personal nacida mucho antes del compromiso de la entonces periodista con Felipe VI.

Luis Alegre ha situado el origen de esa amistad en 1999, a través de una amiga común que trabajaba con doña Letizia en televisión, y ha precisado que la primera llamada entre ambos se produjo cuando ella le pidió ayuda para un reportaje. En esa misma conversación televisiva, el director del Festival de Cine de Tudela ha dicho que entonces ya le pareció “una superdotada” y que detectó en ella “una inteligencia brutal”.

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Alegre ha explicado que la relación se forjó alrededor del cine. Según su relato, una amiga ya le hablaba de Letizia como una persona muy cinéfila, y antes incluso de conocerla él le hizo llegar unos carnés de los cines Renoir para que acudiera a las salas con esa amiga común. “El shock fue enterarme de que tenía una relación con el príncipe Felipe”, ha afirmado al medio navarro.

Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)
Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)

La pasión que comparte con la reina Letizia

El cineasta ha añadido que la afinidad entre ambos se asentó en una pasión compartida: “La cinefilia provoca afinidades muy fuertes y potentes. Muchas de mis grandes amistades, como la de Letizia, es nuestra pasión por el cine”. El 1 de noviembre de 2003, cuando Casa Real hizo público el compromiso entre el heredero y Letizia Ortiz, la noticia le pilló en Tudela mientras escuchaba Carrusel Deportivo.

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Según ha contado en Navarra Televisión, su reacción inicial fue de incredulidad: “Escucho esto y digo no he oído bien. Debe ser otra Letizia Ortiz”. Alegre ha relatado que, tras aquella interrupción de la programación, se puso en contacto con ella y comprobó que no se trataba de ninguna broma. Meses después, el 22 de mayo de 2004, los ahora reyes Felipe y Letizia contrajeron matrimonio en la Catedral de la Almudena de Madrid.

Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)
Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)

En su intervención, el cineasta ha insistido en que desconocía por completo aquella relación. “¿Sabes qué pasa? Que para empezar, yo la conocía a ella siendo periodista, siendo amigo, luego el shock fue cuando me enteré, porque no sabía que tenía una relación”, ha dicho al medio.

Así describe a la reina Letizia

Alegre ha presentado un retrato muy personal de la reina en las distancias cortas. “Ella tiene otra cosa que no sabe: un sentido de la amistad brutal, de una lealtad impresionante. Es una gran amiga, que me lo ha demostrado constantemente, con la que tengo complicidad brutal. La quiero muchísimo y la admiro profundamente”, ha asegurado en Navarra Televisión.

Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)
Luis Alegre es uno de los grandes amigos de la reina Letizia (Europa Press)

El director del Festival de Cine de Tudela también ha vinculado esa personalidad con su trabajo como reina. Según ha explicado, cree que “lo está haciendo muy bien” y que “gracias a ella la institución se ha visto muy beneficiada”. En la misma entrevista, ha extendido ese juicio al rey: “Creo que ha mejorado al propio rey Felipe VI, al que le tengo un afecto enorme”.

Alegre dirige el festival tudelano desde el año 2000 y ha contado que invitó a doña Letizia de forma reiterada durante años: “Una reina no puede ir a todos los sitios por muy amigo que sea quien se lo dice. Hay un protocolo y unas prioridades”.

Así se dirigía la reina a las miles de personas que han acompañado a la CNSE en la celebración de su 90º aniversario (Casa Real)

La reina no aceptó hasta que él le planteó una actividad concreta para acercar el cine clásico español a estudiantes de instituto, una propuesta que, según su explicación en Navarra Televisión, reunía varios elementos a los que ella da valor: su cinefilia, su interés por el cine español, su aprecio por los clásicos y su atención a la educación.

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