La reina Letizia recupera uno de sus vestidos más favorecedores para desafiar el calor en Madrid

La reina Letizia preside la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes. (José Oliva / Europa Press)

El verano no ha empezado aún oficialmente, pero con los termómetros superando los 30 grados en Madrid la moda ya se ha rendido ante la temporada estival. Así lo ha hecho la reina Letizia, que ha vuelto a demostrar que domina a la perfección el arte de vestirse para las altas temperaturas sin renunciar a la sofisticación. La esposa de Felipe VI ha presidido este miércoles la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes luciendo uno de esos estilismos que reúnen todos los ingredientes para convertirse en inspiración estival.

Después de apostar por un look más elegante durante la celebración del 25.º aniversario de El Confidencial, la monarca ha optado en esta ocasión por una imagen mucho más relajada, aunque igual de cuidada. Su elección ha sido un vestido camisero de manga corta, corte midi y estampado floral firmado por Yolanda Guillén, una prenda que ya forma parte de su vestidor y que vuelve a confirmar su predilección por las piezas versátiles y atemporales.

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El diseño destaca por su cuello camisero, la botonadura frontal y una silueta fluida especialmente favorecedora, pero el verdadero secreto de su éxito reside en el tejido. Confeccionado en seda, resulta ideal para afrontar las jornadas más calurosas sin perder un ápice de elegancia. El modelo, conocido como Lirio, llegó a comercializarse por menos de 60 euros y actualmente se encuentra agotado.

La reina Letizia llega a la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes. (José Oliva / Europa Press)

Un look pensado para el verano

Como suele hacer cuando llegan los meses estivales, Letizia ha completado el conjunto con unas cómodas cuñas de esparto en color azul marino, uno de los calzados que más ha incorporado a su armario en los últimos años. Desde que trascendieron sus problemas derivados del neuroma de Morton, la Reina ha reducido la altura de sus zapatos y ha encontrado en este tipo de alpargatas una alternativa cómoda y estilosa para sus compromisos oficiales.

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El modelo elegido cuenta con cintas anudadas al tobillo y una discreta abertura en forma de V en la puntera, un detalle que estiliza visualmente la pierna y aporta un toque más refinado al conjunto. Un complemento que ya se ha convertido en uno de sus grandes imprescindibles cada verano.

Más allá del estilismo, la reina presidió la reunión anual del Patronato de la Residencia de Estudiantes, donde pudo conocer de primera mano los proyectos previstos para el próximo curso de una institución considerada referente en el ámbito de la investigación, la ciencia y las humanidades en España.

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Detalle de los zapatos de la reina Letizia. (José Oliva / Europa Press)

Mientras tanto, Felipe VI desarrollaba su agenda internacional con un viaje a Venecia para participar en la XIX Cumbre de los tres COTEC de Italia, Portugal y España, manteniendo así la intensa actividad institucional de la Casa Real.

El comienzo del verano y sus vacaciones en Mallorca

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Palma de Mallorca. (Raúl Terrel / Europa Press)

Con la vista puesta en las próximas semanas, los reyes ya preparan también su tradicional estancia estival en Mallorca. Si se mantiene el calendario habitual, a comienzos de agosto volverán a instalarse en el Palacio de Marivent junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía para cumplir con varios compromisos oficiales antes de disfrutar de unos días de descanso privado.

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