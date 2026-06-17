España

La reina Letizia recupera uno de sus vestidos más favorecedores para desafiar el calor en Madrid

La reina ha apostado por un diseño camisero con estampado floral y tejido ligero para presidir la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes

Guardar
Google icon
La reina Letizia preside la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes. (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia preside la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes. (José Oliva / Europa Press)

El verano no ha empezado aún oficialmente, pero con los termómetros superando los 30 grados en Madrid la moda ya se ha rendido ante la temporada estival. Así lo ha hecho la reina Letizia, que ha vuelto a demostrar que domina a la perfección el arte de vestirse para las altas temperaturas sin renunciar a la sofisticación. La esposa de Felipe VI ha presidido este miércoles la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes luciendo uno de esos estilismos que reúnen todos los ingredientes para convertirse en inspiración estival.

Después de apostar por un look más elegante durante la celebración del 25.º aniversario de El Confidencial, la monarca ha optado en esta ocasión por una imagen mucho más relajada, aunque igual de cuidada. Su elección ha sido un vestido camisero de manga corta, corte midi y estampado floral firmado por Yolanda Guillén, una prenda que ya forma parte de su vestidor y que vuelve a confirmar su predilección por las piezas versátiles y atemporales.

PUBLICIDAD

El diseño destaca por su cuello camisero, la botonadura frontal y una silueta fluida especialmente favorecedora, pero el verdadero secreto de su éxito reside en el tejido. Confeccionado en seda, resulta ideal para afrontar las jornadas más calurosas sin perder un ápice de elegancia. El modelo, conocido como Lirio, llegó a comercializarse por menos de 60 euros y actualmente se encuentra agotado.

La reina Letizia llega a la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes. (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia llega a la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes. (José Oliva / Europa Press)

Un look pensado para el verano

Como suele hacer cuando llegan los meses estivales, Letizia ha completado el conjunto con unas cómodas cuñas de esparto en color azul marino, uno de los calzados que más ha incorporado a su armario en los últimos años. Desde que trascendieron sus problemas derivados del neuroma de Morton, la Reina ha reducido la altura de sus zapatos y ha encontrado en este tipo de alpargatas una alternativa cómoda y estilosa para sus compromisos oficiales.

PUBLICIDAD

El modelo elegido cuenta con cintas anudadas al tobillo y una discreta abertura en forma de V en la puntera, un detalle que estiliza visualmente la pierna y aporta un toque más refinado al conjunto. Un complemento que ya se ha convertido en uno de sus grandes imprescindibles cada verano.

Más allá del estilismo, la reina presidió la reunión anual del Patronato de la Residencia de Estudiantes, donde pudo conocer de primera mano los proyectos previstos para el próximo curso de una institución considerada referente en el ámbito de la investigación, la ciencia y las humanidades en España.

Detalle de los zapatos de la reina Letizia. (José Oliva / Europa Press)
Detalle de los zapatos de la reina Letizia. (José Oliva / Europa Press)

Mientras tanto, Felipe VI desarrollaba su agenda internacional con un viaje a Venecia para participar en la XIX Cumbre de los tres COTEC de Italia, Portugal y España, manteniendo así la intensa actividad institucional de la Casa Real.

El comienzo del verano y sus vacaciones en Mallorca

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegan al cine Rivoli para ver 'En un lugar de la mente', protagonizada por José Corbacho y Catalina Solivellas, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Palma de Mallorca. (Raúl Terrel / Europa Press)

Con la vista puesta en las próximas semanas, los reyes ya preparan también su tradicional estancia estival en Mallorca. Si se mantiene el calendario habitual, a comienzos de agosto volverán a instalarse en el Palacio de Marivent junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía para cumplir con varios compromisos oficiales antes de disfrutar de unos días de descanso privado.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaRealezaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

El sector de la construcción e inmobiliario concentra casi un tercio de estas firmas que llevan años activas en números rojos, que aumentaron un 19% en la pandemia y suponen ya el 3% del total

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

El socialista ha comparecido durante tres horas y media imputado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas de su caja fuerte

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

El experto recomienda utilizar esta tecnología para evitar imprevistos como medidas que no cuadran o costes extra durante el proceso

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha terminado en torno a las 12.28 horas de este miércoles

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El líder del Ejecutivo aguanta una tensa sesión de control marcada por las acusaciones de la oposición y los ultimátums de sus aliados

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles