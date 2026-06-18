Un patio a 60ºC en Sevilla, pupitres a 35ºC en Madrid y zonas deportivas a 50ºC en Alicante: el día a día en los colegios e institutos españoles sin climatizar

Un instituto de Ourense, Galicia. (Greenpeace)

Miles de familias a las que se suman docentes de todo el país han pedido medidas para afrontar el calor que cada vez es más intenso y llega antes a unas aulas que no están preparadas. En el último tramo del curso, cuando el mercurio ya alcanza los 38 grados en casi todo el país, los estudiantes acuden a aulas sin aire acondicionado ni medidas para afrontar las temperaturas extremas. Por ello, a las puertas de la primera ola de calor del verano, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podría empezar este fin de semeana, Greenpeace ha visitado seis colegios e institutos de Alicante, Barcelona, Madrid, Ourense y Sevilla para documentar, mediante cámaras termográficas, las elevadas temperaturas que se viven estos días en los centros educativos del país.

Conforme recuerda el organismo en un comunicado, los estudios científicos apuntan a que la temperatura adecuada para un buen rendimiento escolar se encuentra en torno a los 22 y 24 grados en climas templados. A partir de los 24 grados y hasta los 32, se reduce progresivamente el rendimiento.

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En Sevilla, las aulas sobrepasan los 31 grados y algunas zonas del patio visitado superan los 60 grados. En el caso de Madrid, las aulas fotografiadas en dos colegios de la capital registran temperaturas cercanas a los 30ºC en el centro del aula, que aumentan hasta 5 grados más en los pupitres cercanos a las ventanas.

Un colegio en el distrito de Triana, al oeste de Sevilla. (Greenpeace)

En Benissa, Alicante, las zonas del patio para practicar deporte registran cerca de los 50 grados al mediodía. En Galicia, el centro visitado en Ourense registra aulas con mínimas ya cercanas a los 27 grados (el límite legal establecido por la legislación para trabajar), mientras que las zonas sin sombra del patio gallego llegan a marcar 40 grados en algunos puntos.

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Patios a 60 grados bajo el sol

A través de una paleta de colores que va desde el azul oscuro (temperatura más baja registrada en cada imagen) al amarillo (mayor temperatura), las cámaras termográficas muestran cómo las temperaturas para el aprendizaje óptimo se superan en todos los centros visitados. También se superan con las mínimas los 27 grados, temperatura que establece la legislación laboral como máxima para la realización de trabajo sedentario.

El patio de un colegio en Barcelona retratado con una cámara térmica, a 17 de junio de 2026. (Greenpeace)

El verano empieza antes pero no las vacaciones

El parón escolar de julio y agosto ya no basta para esquivar el calor. Debido al cambio climático, las temperaturas de verano se han alargado cinco semanas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Asimismo, los episodios de altas temperaturas y las olas de calor se han adelantado a mayo y junio, y se alargan hasta septiembre, lo que expone a la comunidad educativa a temperaturas límite durante el periodo lectivo. Esta situación se prolonga incluso tras el cierre del curso, ya que muchos colegios siguen activos durante el verano para albergar campamentos, colonias o incluso clases, como es el caso de la etapa de 0-3 años, donde las escuelas infantiles permanecen abiertas todo el mes de julio.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

“El calor excesivo no es ninguna fuente de inspiración para nadie. Provoca graves impactos en la salud, como agotamiento por calor y golpe de calor, entre otros. Además del riesgo sanitario, tiene efectos sobre la capacidad cognitiva, la concentración y la comprensión, lo que pone en jaque la calidad de la enseñanza”, ha señalado Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace en el comunicado.