María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

La cantante habló de su participación en el show del puertorriqueño (Video: Instagram)

El paso de Bad Bunny por el estadio Monumental dejó tres noches multitudinarias, invitados sorpresa y una postal que se volvió emblema del tour: La Casita, el escenario secundario inspirado en una vivienda tradicional puertorriqueña donde el artista comparte uno de los tramos más festivos del recital. Entre quienes lograron ingresar a ese espacio privilegiado estuvo María Becerra, que algunos días después recordó con humor cómo vivió esa experiencia.

En un diálogo durante la previa del Premio Lo Nuestro, en Miami, la cantante habló sin filtro sobre lo que significó estar allí. “Me encantó. La verdad que un crack Benito, el show de él, una locura”, comenzó, entusiasmada. Luego reveló un detalle que sorprendió y generó risas: “Estuvimos ahí en La Casita, aunque ni se vio…”.

La frase, lejos de ser una queja, fue una confesión divertida. María explicó el motivo con total naturalidad: “Yo mido 1,50. Entonces, estaba ahí atrás de todas las chicas muy altas, muy divinas. Yo estaba atrás con mi gorrita, ahí, vacilando”. En medio de un espacio donde las cámaras del estadio enfocan a cada famoso, su estatura y la dinámica del grupo hicieron que quedara parcialmente oculta.

María Becerra al fondo de la Casita luciendo un look urbano compuesto por una gorra fucsia, camisera crop top y jeans con corte holgado (X)

Lejos de incomodarse, la artista se lo tomó con humor y dejó otra frase que rápidamente se viralizó: “Me puse re borrachísima. Estuvo increíble, estuvo increíble”. El tono distendido reflejó el clima que se vive en ese sector del show: una fiesta íntima dentro de un estadio colmado por más de 70 mil personas.

María también destacó el contexto en el que se dio el recital. “Y, la verdad, también lo que hizo en el Super Bowl, una p... locura y todo lo que viene él haciendo… se vino de hacer ese Super Bowl, se fue a Argentina, hizo otro show…”, enumeró, subrayando el momento internacional que atraviesa el artista puertorriqueño.

Previamente, un comentario de la misma artista, llamó la atención en Instagram. A través de su cuenta oficial, La Nena de Argentina confesó en uno de los videos que viralizaron su presencia en La Casita del show realizado en Buenos Aires en el marco de Debí Tirar Más Fotos World Tour: “Yo misma me fui atrás porque me daba vergüencita jajaja”.

María Becerra confesó que su baja estatura la mantuvo parcialmente oculta entre invitados en La Casita

La Casita, el espacio más codiciado del show

La Casita no es simplemente un VIP tradicional. Es una estructura montada como segundo escenario que replica una casa típica puertorriqueña, con sillones, galería y ambientación caribeña. Allí, Bad Bunny interpreta “Tití me preguntó” y otros temas en un clima de fiesta y perreo, rodeado de invitados especiales que cambian en cada ciudad.

El concepto combina identidad cultural y espectáculo. La casa representa las raíces del artista y funciona como símbolo de su narrativa estética. Al mismo tiempo, se convirtió en uno de los grandes atractivos del tour, porque allí confluyen celebridades, músicos e influencers, además de algunos fans seleccionados por el staff.

Bad Bunny, vestido con una camiseta de Argentina, ofrece un espectáculo vibrante en La Casita del estadio River Plate durante su primera noche en Argentina, rodeado de artistas y ante una multitud eufórica. (Victoria Dragonetti)

En Buenos Aires, el desfile de figuras fue creciendo noche tras noche. El viernes inaugural reunió a Tini Stoessel, María Becerra y Bizarrap, además de La Joaqui y J Rei, consolidando un cruce fuerte de la escena urbana argentina. El sábado la dinámica cambió y sumó a Guillermo Novellis, líder de La Mosca, y Callejero Fino, mientras que Duki apareció en un momento y terminó subiendo al escenario principal junto a Cazzu y Khea para interpretar “Loca – Remix”, en uno de los momentos más celebrados del fin de semana.

El domingo, el cierre fue explosivo desde el espectáculo y el pop: Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole coparon la escena junto a Luck Ra, Tiago PZK y Yami Safdie, generando una ola de selfies y videos que explotaron en redes sociales.