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Prime Video presenta todas las novedades de su nueva temporada con muchas sorpresas: Georgina Rodríguez, Ester Expósito y ‘OT 2027′

La plataforma ha anunciado en el evento ‘Prime Video Presents’ todas las novedades de su catálogo para 2026 y 2027

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Protagonistas de las novedades de Prime Video, entre los que se encuentran Mario Casas, Ester Expósito, Hugo Silva y otros muchos. (PRIME VIDEO).
Protagonistas de las novedades de Prime Video, entre los que se encuentran Mario Casas, Ester Expósito, Hugo Silva y otros muchos. (PRIME VIDEO).

Diez años después de su llegada a España, Prime Video ha querido celebrar su aniversario por todo lo alto. La plataforma de Amazon ha reunido en Madrid a algunos de los nombres más destacados del panorama audiovisual español para presentar una ambiciosa batería de proyectos que marcarán sus próximos años. Series, películas, realities y nuevas temporadas de grandes éxitos forman parte de una estrategia con la que la compañía busca reforzar su apuesta por el talento nacional y por historias capaces de traspasar fronteras.

Durante el evento Prime Video Presents, celebrado en el icónico Autocine de Madrid, figuras como Mario Casas, Ester Expósito, Álvaro Mel, Hugo Silva, Maribel Verdú, Antonio Resines o Leonor Watling han acompañado a los responsables de la plataforma en un acto en el que se han anunciado más de una veintena de novedades entre producciones originales, títulos exclusivos y continuaciones de sus formatos más exitosos.

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La compañía ha destacado además el peso internacional que han adquirido sus producciones españolas. Franquicias juveniles como Culpables han conseguido conquistar a millones de espectadores en todo el mundo, mientras títulos como Apocalipsis Z o Zeta se han convertido en algunos de los contenidos de habla no inglesa con mayor repercusión dentro de la plataforma de streaming. En el ámbito nacional, series como Reina Roja y Su Majestad se han consolidado como dos de los mayores éxitos de ficción de la plataforma en España.

Protagonistas de las novedades de Prime Video, entre los que se encuentran Mario Casas, Ester Expósito, Hugo Silva y otros muchos. (PRIME VIDEO).
Protagonistas de las novedades de Prime Video, entre los que se encuentran Mario Casas, Ester Expósito, Hugo Silva y otros muchos. (PRIME VIDEO).

Vuelve ‘Operación Triunfo’

Uno de los anuncios más esperados de la jornada fue la confirmación oficial de una nueva edición de Operación Triunfo. Después del éxito de su salto al streaming, el talent musical regresará en octubre de 2027 con Chenoa de nuevo como presentadora.

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El proceso de selección arrancará en junio de ese mismo año con los tradicionales castings, en los que se buscará a los nuevos aspirantes a entrar en la famosa academia. La última edición demostró la enorme capacidad del formato para generar conversación, alcanzando cifras récord en redes sociales y aumentando significativamente el consumo de contenido relacionado con el programa.

Cristina en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).
Cristina en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

Georgina Rodríguez se une a Amazon

El entretenimiento tendrá también otro gran protagonista con la tercera temporada de LOL: Si te ríes, pierdes, que llegará en la Navidad de 2026. La gran sorpresa será la incorporación de Georgina Rodríguez como copresentadora junto a Antonio Resines, formando un inesperado dúo encargado de dirigir el desafío en el que varios humoristas deberán resistirse a reír.

Georgina Rodriguez attends the Kering Foundation's Caring for Women dinner during the Spring-Summer 2026 New York Fashion Week in New York City, U.S., September 11, 2025. REUTERS/Angelina Katsanis
Georgina Rodriguez attends the Kering Foundation's Caring for Women dinner during the Spring-Summer 2026 New York Fashion Week in New York City, U.S., September 11, 2025. REUTERS/Angelina Katsanis

Series y películas con sello español

En el apartado de ficción, Prime Video ha confirmado la secuela de Zeta, la película de acción protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera, que repetirá equipo creativo con Dani de la Torre tras haberse convertido en la película original española más vista de la plataforma durante el último año.

También se ha anunciado Si los muertos hablaran, un misterio cinematográfico dirigido por Nacho Velilla que reunirá a Carmen Machi, Hugo Silva, Megan Montaner y Maribel Verdú en una historia rodada entre Madrid y Kenia.

Mario Casas encabeza el reparto de la pelicula 'Zeta', la nueva pelicula de Prime Video dirigida por Dani de la Torre.
Mario Casas encabeza el reparto de la pelicula 'Zeta', la nueva pelicula de Prime Video dirigida por Dani de la Torre.

El género del thriller tendrá un papel fundamental en la nueva etapa de la plataforma. Entre las nuevas propuestas destaca Mataleón, una miniserie de cuatro episodios inspirada en el crimen de Isabel Carrasco, con Najwa Nimri encabezando el reparto. A ella se suma Cuando solo quedemos nosotros, adaptación de la novela de Inés Garber que mezclará suspense, romance y un inquietante juego de supervivencia protagonizado por nueve desconocidos encerrados en una mansión.

Los seguidores del universo creado por Mercedes Ron también recibirán numerosas novedades. El próximo 9 de septiembre llegará Enfrentados: Marfil, protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, mientras que la saga Dímelo continuará creciendo con el estreno de Dímelo en secreto a comienzos de 2027 y la confirmación de Dímelo con besos, la película que pondrá punto final a la trilogía.

Ester Expósito en 'Culpables: Marfil'.
Ester Expósito en 'Culpables: Marfil'. (Prime Video)

Otro de los grandes títulos será Apocalipsis Z: Un nuevo mundo, continuación de la exitosa adaptación de las novelas de Manel Loureiro, que llegará en Halloween de 2026 con una nueva aventura de supervivencia. Además, en noviembre se estrenará Perfectos mentirosos, adaptación de la popular novela de Álex Mírez que acumula millones de lecturas en Wattpad.

Nuevas temporadas

Prime Video también ha aprovechado el evento para mostrar avances de sus producciones más consolidadas. Reina Roja regresará el 2 de octubre con Loba Negra, la adaptación de la segunda novela de Juan Gómez-Jurado, mientras que el universo del escritor seguirá ampliándose con la película Todo arde, prevista para 2027.

Por otro lado, Su Majestad volverá con una segunda temporada en la que Anna Castillo repetirá como protagonista y contará con la incorporación de Leonor Watling en el papel más próximo a Corinna Larsen o Bárbara Rey en la ficción de nuestro país.

Anna Castillo en la segunda temporada de 'Su Majestad'.
Anna Castillo en la segunda temporada de 'Su Majestad'. (Amazon MGM Studios)

La comedia seguirá siendo una pieza clave en la estrategia de la plataforma. La que se avecina estrenará su temporada 17 a finales de año y ya tiene asegurada una temporada 18. También regresarán la docuserie Pombo con una sexta entrega, Sin gluten con nuevos episodios, la quinta temporada de Atasco y la segunda entrega de Padre no hay más que uno: la serie.

Entre los nuevos modelos de distribución destaca la llegada de versiones seriadas de películas estrenadas en salas, como Kraken: El libro negro de las horas, que se estrenará en formato serie el 27 de junio, además de nuevos proyectos como Hechos probados o la nueva entrega de Citas Barcelona.

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