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Quedan dos días para ver en Prime Video esta película de culto que mezcla suspense y ciencia ficción: “Te va atrapando y te golpea fuerte”

Sam Rockwell protagoniza este largometraje en el que un astronauta es salvado de un accidente en la Luna por un hombre que resulta ser él mismo

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Sam Rockwell, protagonista de 'Moon'.
Sam Rockwell, protagonista de 'Moon'. (Prime Video)

A lo largo de la historia del cine, las películas de ciencia ficción han regalado al público historias inolvidables. Solo hace falta echarle un ojo al calendario de estrenos para comprobar la buena salud del género, con títulos como la tercera parte de Dune, Proyecto Salvación, de Phil Lord y Christopher Miller, El día de la revelación, de Steven Spielberg o Artificial, de Luca Guadagnino.

Solo el tiempo dirá cuál de estas películas acaba ganándose su propio rincón en la memoria de los espectadores. En las últimas décadas, ese privilegio ha sido alcanzado por muy pocas, y aunque solamos asociar ese éxito a la potencia de sus imágenes o efectos especiales, lo cierto es que la inteligencia y la profundidad de sus historias siempre ha sido otra baza fundamental.

Si existe alguna película que demuestre esto último es Moon, la película de Duncan Jones estrenada en 2009. Con un enfoque verdaderamente minimalista, este largometraje se centra en crear una atmósfera que atrapa al espectador para acabar construyendo una cinta tan impactante como perturbadora, que hoy la sostiene como título de culto para el público amante del género.

Tráiler de 'Moon', dirigida por Duncan Jones. (Liberty Films Entertainment)

Un accidente que lo cambia todo

El protagonista de Moon es Sam Bell (interpretado por Sam Rockwell), un trabajador espacial que lleva tres años en la cara oculta de la Luna supervisando la extracción de helio-3, una sustancia clave para resolver la crisis energética de la Tierra. Su única compañía es GERTY, una inteligencia artificial con la que desarrolla un vínculo sorprendentemente estrecho, y cuya voz en la versión original pertenece a Kevin Spacey.

La vida de Sam transcurre entre la rutina y la soledad hasta que un accidente en la superficie lunar desencadena una revelación inesperada: es salvado por un segundo Sam idéntico a él, lo que desencadena una serie de cuestiones acentuadas por la pregunta más importante: ¿quién es el verdadero y quién el clon? El dilema ético y existencial que esto implica añade una profundidad que no solemos ver en las grandes películas de ciencia ficción.

Imágenes de 'Moon', de Duncan
Imágenes de 'Moon', de Duncan Jones.

Quien se aventura a ver Moon se encuentra con un relato tenso y absorbente sobre el aislamiento, los límites de la identidad y la ética científica, todo ello enmarcado en la soledad de una base lunar. La propuesta de Jones, quien por cierto es hijo del conocido cantante David Bowie, elige la introspección y el misterio por encima del espectáculo visual. “Esta fascinante alucinación te va atrapando y te golpea fuerte”, celebraron tras su estreno en una crítica de la revista Rolling Stone.

Quedan dos días para verla en Prime Video

En apenas 90 minutos, la cinta demuestra que una idea sencilla puede ser más que suficiente para articular una película a su alrededor, ya que desde una pregunta elemental surgen infinitud de caminos para explorar temas tan actuales como la memoria o el capitalismo. Quienes buscan acción desenfrenada no la encontrarán aquí, pero sí una historia lo suficientemente bien construida como para hacerte sentir las situaciones por las que pasa el protagonista.

Imágenes de 'Moon', de Duncan
Imágenes de 'Moon', de Duncan Jones. (Liberty Films Entertainment)

Moon fascinó a buena parte del sector audiovisual. Prueba de ello es el BAFTA al Mejor debut que logró, junto con otros galardones como el Premio Hugo (específico para el género de ciencia ficción) o el premio a la Mejor Película del Festival de Sitges. Puede que la película no llenara las grandes salas, ni encabezara las taquillas en su momento, pero ha logrado algo más difícil: que, muchos años después, muchos la consideren como una de las mejores y más originales películas sobre viajes especiales.

Quienes deseen experimentar la historia de Sam Bell y su insólita travesía lunar deben saber que Moon está disponible en Prime Video, pero solo por poco tiempo. La película dejará de estar accesible en la plataforma el 20 de marzo, así que quedan dos días para poder verla. Su duración alcanza apenas la de una hora y media, por lo que puede ser una buena opción tanto para quienes busquen desconectar con una buena producción como para quienes deseen adentrarse en el lado más filosófico de la ciencia ficción.

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