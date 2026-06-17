Leonor Watling es la amante del rey en la segunda temporada de ‘Su majestad’: todo lo que sabemos del regreso de la gran sátira sobre la familia real

Leonor Watling en 'Su Majestad'. (Amazon MGM Studios)

La nueva temporada de Prime Video ya está en marcha y son muchas las novedades que la plataforma de streaming piensa ofrecer tras el verano. Del regreso de series como La que se avecina, Padre no hay más que uno o Reina Roja a el anuncio de nuevas ediciones de programas como Operación Triunfo. Entre todas estas novedades ha destacado, también el anuncio de la segunda temporada de Su Majestad, la serie de comedia conocida por su sátira sobre la familia real española, con algunas incorporaciones que muy probablemente den mucho de qué hablar.

Creada por Borja Cobeaga y Diego San José, Su majestad se ambienta en una España hipotétitca donde Pilar (Anna Castillo), una joven princesa, se ve obligada a aceptar la corona después de que su padre (Pablo Derqui) se vea salpicado por un fraude fiscal y decida abdicar. Con todo, la joven hasta ese momento había mostrado una imagen irresponsable e inútil, algo que deberá cambiar si quiere sobrevivir al frente de la Casa Real. Para esta segunda temporada, la cosa promete ir a más, con la princesa haciendo el servicio militar o enamorándose de un catalán independentista.

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Tráiler de la serie 'Su Majestad', la serie satírica sobre la familia real española protagonizada por Anna Castillo. (Amazon MGM Studios)

También ha llamado mucho la atención el papel que tendrán las nuevas incorporaciones al reparto. La cantante y actriz Leonor Watling entrará en la ficción para ponerse en la piel de Amanda Montesinos, una vieja amiga del rey emérito que también resulta haber sido su amante. Una presencia que bien seguro inestabilizará todavía más la subida al trono de Pilar y que, curiosamente, no es el único papel cercano a la realeza de una actriz que, en La vida breve (2025), encarna a Isabel de Farnesio, segunda esposa del rey Felipe V.

El resto del reparto de la segunda temporada de ‘Su majestad’

Junto a Watling, aparecerá también Valentina de Moreneses, una prima bastante extravagante y especialmente fiestera de la familia. Marcel Borràs dará vida al joven independentista, Julián López al camello predilecto de la aristocracia y Claudia Roset a otra joven militar. El casting original de la serie permanecerá sin grandes alteraciones para la segunda temporada, ambientada en la España de 2026 y con un total de seis episodios (uno menos que en la anterior). Junto a Anna Castillo, Ernesto Alterio seguirá interpretando a Guillermo, jefe de la Casa Real y uno de los principales consejeros de la princesa. Pablo Derqui, Ramón Barea, Pablo Vázquez y Joan Carreras también continuarán formando parte del elenco.

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Anna Castillo en la segunda temporada de 'Su Majestad'. (Amazon MGM Studios)

Eso sí, todavía falta por conocer la fecha oficial del estreno, un dato para el que habrá que esperar un poco más. Su Majestad espera seguir siendo, junto a Reina Roja, la serie original española más vista en Prime Video en España, aunque tampoco se cierra las puertas a caricaturizar a la familia real más allá de nuestras fronteras. Tal y como ha informado la plataforma, nuestro país ofrece la mayor exportación de producciones de habla no inglesa , con títulos como Culpables, que han superado los 100 millones de espectadores, o películas como Apocalipsis Z: El principio del fin y Zeta, que también se sitúan entre los títulos más vistos del servicio a nivel internacional.