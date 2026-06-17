Prime Video anuncia ‘Operación Triunfo 2027′ y presenta la fecha de sus castings: todo lo que se sabe de la nueva temporada

Chenoa en 'Operación Triunfo' (PRIME VIDEO;Jose Irun).

El regreso de Operación Triunfo ya es una realidad. Después de las dudas que existían sobre la continuidad del formato tras su última etapa en streaming, Amazon Prime Video ha anunciado oficialmente este miércoles 17 de junio una nueva edición del histórico concurso musical, que volverá a reunir a nuevos aspirantes con el sueño de convertirse en las próximas estrellas de la industria. La esperada temporada llegará en 2027 y supondrá la decimoquinta entrega de un programa que, más de dos décadas después de su nacimiento, continúa siendo uno de los fenómenos televisivos más reconocibles de España.

El anuncio se ha producido durante el evento Prime Video Presents, una celebración organizada con motivo del décimo aniversario de la plataforma en España, en la que la compañía ha dado a conocer más de una veintena de nuevos proyectos entre series, películas y formatos de entretenimiento que formarán parte de su catálogo durante los próximos años.

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Entre todos esos títulos, uno de los anuncios más celebrados ha sido, sin duda, el de la vuelta de Operación Triunfo. La plataforma ha confirmado que los castings arrancarán en junio de 2027, un primer paso para encontrar a los nuevos alumnos que entrarán en la famosa academia. Como viene siendo habitual en la historia del programa, las pruebas recorrerán diferentes puntos de España en busca de voces capaces de conquistar al público y al jurado.

Miriam Rodríguez y Chenoa en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

El estreno del concurso está previsto para octubre de 2027, recuperando así la tradicional ventana de otoño, una de las épocas más importantes dentro del calendario televisivo. Además, Amazon mantiene su apuesta por un formato que en sus últimas ediciones ha sabido adaptarse al consumo digital, combinando las galas semanales con contenidos exclusivos, retransmisiones en directo y una fuerte presencia en redes sociales.

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Aunque por el momento no se han revelado todos los nombres que formarán parte del equipo de esta nueva etapa, durante la presentación se ha confirmado que Chenoa volverá a ponerse al frente del programa como presentadora, después de haber sido la encargada de conducir las dos ediciones anteriores. La cantante, cuya carrera está estrechamente ligada al concurso desde su participación como concursante en la primera edición de 2001, seguirá siendo una de las caras visibles de esta nueva aventura.

Desde Amazon han destacado la fortaleza del formato después de 25 años de historia. Según han explicado los responsables de contenidos de entretenimiento de la compañía, la última edición de OT consiguió incrementar en un 18% las horas de consumo dentro de la plataforma, unos datos que respaldan la decisión de renovar el concurso y apostar nuevamente por la búsqueda de nuevos talentos musicales.

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Ante los rumores sobre su posible salida de Operación Triunfo, Noemí Galera aclara la incertidumbre sobre su futuro y el del programa, explicando por qué sus discursos finales suenan a despedida.

Prime Video tira la casa por la ventana

La continuidad de Operación Triunfo se enmarca dentro de una ambiciosa estrategia de producción propia de Prime Video en España. Durante el acto, la plataforma también confirmó nuevos proyectos como la tercera temporada de LOL: Si te ríes, pierdes, que contará con un inesperado dúo de presentadores formado por Georgina Rodríguez y Antonio Resines, además de nuevas entregas de algunas de sus ficciones más exitosas.

Entre las producciones que continuarán destacan la nueva temporada de Reina Roja, la renovación de La que se avecina hasta su temporada 18, el regreso de Su Majestad y nuevas entregas de formatos como Pombo o Padre no hay más que uno: la serie. A ello se suman nuevas apuestas de ficción, como Mataleón, basada en el caso del asesinato de Isabel Carrasco y protagonizada por Najwa Nimri, o Cuando solo quedemos nosotros, un thriller psicológico con elementos románticos basado en la novela de Inés Garber.

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En el apartado cinematográfico también llegarán nuevas producciones originales, entre ellas Zeta 2 con Mario Casas, la secuela de Apocalipsis Z, nuevas adaptaciones de las novelas de Mercedes Ron y el thriller Perfectos mentirosos, basado en el exitoso fenómeno de Wattpad.