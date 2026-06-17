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Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

El expresidente del Gobierno difunde un comunicado en el que asegura que “la verdad se abrirá paso” y devolverá la confianza “a quien ahora duda”

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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado (AFP)
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado (AFP)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido su inocencia y ha desvinculado a sus hijas del entramado societario que orbita el polémico rescate de Plus Ultra. Así lo ha declarado este miércoles en un comunicado escrito difundido a los medios tras finalizar su interrogatorio a puerta cerrada en la Audiencia Nacional, donde ha contestado a las preguntas del juez José Luis Calama en el marco de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, así como de contrabando por las joyas descubiertas en una caja fuerte de su despacho.

Ha sido una declaración en la que la información ha llegado a cuentagotas. De hecho, una de las decisiones que ha tomado el juez antes de comenzar la vista ha sido requisar todos los móviles de los allí presentes para evitar filtraciones. Se sabe que Zapatero, recomendado por su abogado, no ha contestado a las preguntas que le han sido formuladas en la sala sobre el hallazgo y origen de las joyas porque no disponía de la documentación suficiente. También se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones populares y la Fiscalía.

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Zapataro sí ha contestado al juez sobre su vinculación con la trama, asegurando que no influyó en el rescate de la aerolínea durante la pandemia, ni tuvo conocimiento sobre las mordidas, además de negar la mayor respecto a su presunta sociedad ‘offshore’ en Dubái. El exdirigente socialista ha informado de que ha presentado al magistrado “una autorización universal voluntaria” para constatar “la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad” suya directa o indirecta, negando tener “absolutamente nada fuera de España”.

Así, el expresidente ha pedido “confianza y tiempo” para demostrar su inocencia ante los “muy graves delitos que no he cometido”. “Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán”, ha asegurado.

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Tras el interrogatorio, se ha celebrado una vista para decidir sobre las medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga al expresidente que le retire el pasaporte, le prohíba salir de España y que comparezca en el juzgado regularmente cada 15 días a firmar. Las acusaciones populares que ejercen Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa han reclamado prisión provisional ante el riesgo de fuga. Sin embargo, el Partido Popular, que actúa como coordinador de todas ellas, ha decidido no solicitarlo.

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