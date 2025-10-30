España

El otro apoyo de la reina Letizia a los afectados por la DANA que pasó desapercibido: su vestido con mensaje

Los Reyes presidieron el homenaje a las víctimas de la DANA, cuando se cumple el primer aniversario de la catástrofe

Alba García

Por Alba García

Spain's King Felipe and Queen
Spain's King Felipe and Queen Letizia and Spain's Prime Minister Pedro Sanchez arrive for the state funeral in memory of the victims of the floods in Valencia a year ago, at the City of Arts and Sciences in Valencia, Spain, October 29, 2025. REUTERS/Eva Manez

Los reyes Felipe y Letizia se desplazaron este miércoles 29 de octubre a Valencia para presidir el funeral de Estado en memoria de las 237 víctimas mortales que perdieron la vida a causa de la DANA el 29 de octubre de 2024.

Ha sido un acto marcado por el dolor de los familiares de los fallecidos, que abarrotan el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Pero también por el enfado ante la presencia de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat de Valencia, a quien muchos de los presentes increparon al grito de “asesino” y “rata cobarde”. Tal era la tensión que el político abandonaba el acto utilizando una salida diferente a la del resto de las autoridades para evitar cruzarse con los manifestantes que pedían su dimisión.

Los reyes Felipe VI y
Los reyes Felipe VI y Letizia hacen una ofrenda durante el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. (EFE/FRANCISCO GOMEZ/CASA S.M EL REY )

La presencia de los reyes fue recibida de una manera totalmente diferente, pues Felipe VI y Letizia han estado pendientes de la secuela de la catástrofe desde el comienzo. En esta tarde, la reina se mostraba especialmente afectada, llegando a consolar y escuchar a Andrea Ferrari, una joven de 20 años que perdió a su madre en el polígono de Riba-Roja, de donde volvía tras su jornada laboral.

El estilismo de Letizia no era, ni mucho menos, lo más importante de la jornada y por eso optó por la sobriedad con un look tan apropiado como discreto. Y una vez más, la reina demostró que la moda es una de sus formas de expresión y es que llevó un vestido con mensaje.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, mantienen un encuentro con diez familiares de víctimas de la dana en Valencia. (EFE)

Para este acto, optó por una pieza de color azul marino, de manga larga, escote redondeado, frunce en la cadera izquierda y falda por debajo de la rodilla. Es decir, una pieza más que adecuada para asistir a un funeral. Pero iba más allá y es que es una prenda de la diseñadora Yolanda Guillén, quien lo perdió todo tras la riada del pasado año. La tienda de Guillén se situaba en la localidad de Paiporta y resultó completamente destruida. Poco después de la DANA, la empresaria pidió ayuda a través de sus redes sociales para retomar su actividad.

El guiño de Letizia a los afectados por la DANA

Y así, sin necesidad de hacer alardes, la reina Letizia ha mandado un mensaje de apoyo a todos los que sufrieron los estragos de la DANA, dejando claro que está pendiente de todo. Este vestido se llama Letizia, según se puede ver en la página de la firma, tiene un precio de 49,99 euros y se puede encontrar en tallas que van desde la 38 hasta la 48.

Esta no es la primera vez que la reina lleva una pieza de Yolanda Guillén. Lo hizo el pasado mes de mayo en su visita a Guadalupe, Cáceres. En esa ocasión optó por un vestido camisero llamado ‘Lirio Beige’, cuyo precio es de 53,95 euros. De largo midi, cuenta con un llamativo estampado floral y de mariposas que lo hacía perfecto para la primavera.

La emoción de los reyes en Valencia

Tras finalizar el acto de homenaje, los reyes se han detenido para expresar su apoyo a varios de los familiares antes de abandonar el recinto.

El Rey Felipe VI y
El Rey Felipe VI y la Reina Letizia presiden el homenaje a las víctimas de la DANA. (Europa Press)

Letizia ha escuchado atentamente sus historias, sin poder contener la emoción ante algunas de ellas, protagonizando escenas conmovedoras como el momento en que le han entregado una rosa o su gesto de dolor, agachando la cabeza y cerrando los ojos, ante el relato de una de las asistentes a la que no ha dejado de abrazar.

