Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las hormigas de ‘El Hormiguero’ Juan Ibáñez y Damián Mollá a las presentadoras Elsa Anka y Ana García Lozano

Los invitados de 31 de julio, 3 y 4 de agosto. (Atresmedia)

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Pasapalabra arranca una nueva semana con invitados que conectan con el público por distintos motivos. La cita del 31 de julio y las siguientes entregas del 3 y 4 de agosto reúnen a rostros muy conocidos, cada uno con una trayectoria destacada en el mundo del espectáculo y la televisión. Como siempre, su misión será sumar segundos clave para que los concursantes tengan más opciones en la nueva prueba final, rebautizada como ‘AlaZ’.

El concurso presentado por Roberto Leal mantiene el pulso por las tardes de Antena 3, apostando por una rotación de famosos que aportan dinamismo y complicidad a cada programa. Resulta habitual ver cómo los invitados se convierten en protagonistas tanto dentro como fuera del plató, compartiendo imágenes y anécdotas en sus redes sociales y generando conversación entre los espectadores.

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Esta vez, el plantel lo integran personas con perfiles muy distintos: una periodista y presentadora de largo recorrido, una modelo convertida en referente de la televisión y dos de los humoristas más populares de la última década gracias a su trabajo en El Hormiguero.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Ana García Lozano en ‘Pasapalabra’

Ana García Lozano es un nombre familiar para varias generaciones de espectadores y oyentes. Nacida en Valencia en 1963, ha forjado una carrera sólida como periodista y presentadora. Sus inicios fueron en la radio, primero en Radio España y luego en Cadena COPE, donde su versatilidad la llevó tanto a los micrófonos como a la producción.

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En los años 90, Ana se incorporó a Telecinco, coordinando formatos como VIP Noche y VIP Guay. Más tarde, dirigió y presentó espacios propios como El programa de Ana, Esta es mi historia o La casa de cristal, y participó en otros programas de éxito como De buena ley y ‘Tenemos que hablar’. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como la Antena de Oro en 2006 y varias nominaciones a los TP de Oro como mejor presentadora.

La presentadora que ahora es concursante. (Atresmedia)

En lo personal, Ana está casada desde 1995 con Víctor García, con quien tiene dos hijos. Muy reservada con su vida privada, es sobrina del cantante Manolo Escobar, lo que suma un vínculo especial con el mundo artístico. A día de hoy, sigue activa en televisión y es una habitual en platós como el de ‘Pasapalabra’, donde combina su experiencia con una actitud cercana y positiva.

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Elsa Anka en ‘Pasapalabra’

Elsa Anka lleva décadas siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España. Su carrera abarca desde programas míticos como Polvo de Estrellas y El Gran Juego de la Oca hasta ficciones como Hospital Central o El Comisario. Además de su labor en la pequeña pantalla, su vida personal ha sido objeto de atención, sobre todo por la relación con su hija, Lidia Torrent, que también ha triunfado en televisión.

Elsa Anka es concursante. (Europa Press)

A sus 58 años, Elsa se define como madre, abuela y profesional inquieta, tal como reflejó en una de sus publicaciones recientes en redes sociales, donde habló abiertamente de los cambios físicos y emocionales que acompañan a la madurez. Su afición por el deporte y la vida saludable es compartida con su hija y queda patente en los contenidos que ambas publican. Tras varias etapas sentimentales, entre ellas su relación con Miguel Torrent y más tarde con Víctor Prat-Heimerl, Elsa sigue siendo un referente de vitalidad y estilo, tanto en los medios como fuera de ellos.

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Juan Ibáñez en ‘Pasapalabra’

Conocido principalmente por dar vida a Trancas en El Hormiguero, Juan Ibáñez es actor, presentador y guionista. Nacido en Madrid en 1980, dio sus primeros pasos en la radio antes de saltar a la televisión de la mano de Pablo Motos, primero en No somos nadie y luego en el exitoso formato de Antena 3. Su trabajo como marionetista y guionista lo ha mantenido en la primera línea televisiva durante más de 18 años.

Juan Ibañez en 'Pasapalabra'. 8Atresmedia instagram)

Menos conocido, pero igualmente relevante, es su parentesco con Pablo Ibáñez, ‘El Hombre de Negro’ de El Hormiguero. Juntos comparten negocios y una relación muy cercana. En lo personal, Juan ha mantenido relaciones con figuras públicas como la actriz Nerea Barros y la influencer Teresa Gareche, aunque actualmente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un invitado muy querido en cualquier plató.

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Damián Mollá en ‘Pasapalabra’

Damián Mollá, madrileño de 43 años, es la otra mitad de las hormigas más famosas de la televisión: Barrancas. Actor, guionista y cómico, Mollá comparte con Juan Ibáñez un recorrido profesional que empezó en la radio y se consolidó en El Hormiguero desde 2006. Además de su faceta televisiva, ha explorado el mundo de la música como cantante en el grupo El Hombre Linterna y es coautor de libros de aprendizaje de inglés con humor o su última novela de aventuras.

Damián Mollá en 'Pasapalabra'. (Inofbae España)

Damián también forma parte de la compañía de teatro Tres Calaveras Huecas y es socio de un conocido restaurante en Madrid, el Vicky, frecuentado por caras conocidas del espectáculo. Aunque suele ser discreto con su vida personal, ha protagonizado algún que otro desencuentro en redes sociales por su sentido crítico y su humor ácido, elementos que le han granjeado tanto admiradores como detractores.

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Estos cuatro invitados aportarán su carisma y sus historias propias a ‘Pasapalabra’ durante las entregas del 31 de julio, 3 y 4 de agosto, sumando segundos y momentos únicos en la recta final de cada tarde.